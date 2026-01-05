Cuộc đảo chính tại Venezuela thúc đẩy chứng khoán châu Âu và cổ phiếu quốc phòng ⚔️

Những phản ứng ban đầu của thị trường sau các sự kiện cuối tuần tại Venezuela có thể gây đôi chút bất ngờ. Vào đầu phiên, giá dầu thô giảm nhẹ nhưng mức giảm rất hạn chế, sau đó nhanh chóng phục hồi so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu. Điều này có thể cho thấy thị trường đang nhìn nhận khả năng hoạt động khai thác tại các mỏ dầu của Venezuela sẽ gia tăng, qua đó làm tăng nguồn cung dầu toàn cầu - nhưng chỉ trong dài hạn. Cần lưu ý rằng dầu của Venezuela chủ yếu là dầu nặng, gần như bitum, hoàn toàn khác với dầu khai thác tại Saudi Arabia. Việc khai thác loại dầu này rất tốn kém và đòi hỏi công nghệ lọc - tinh chế tiên tiến để có thể vận chuyển qua đường ống ra thị trường. Những biến động giảm nhẹ cho thấy thị trường kỳ vọng vào một quá trình phát triển chậm và dài hơi của ngành dầu mỏ Venezuela với sự hỗ trợ của vốn Mỹ, song sẽ cần rất nhiều thời gian để điều đó thực sự trở thành hiện thực.

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư lại khá tích cực, khi các sàn giao dịch châu Âu tăng trung bình khoảng 0,65% (Euro Stoxx 50). Nhóm khai khoáng và công nghệ nổi bật, trong khi ngành năng lượng lại cho thấy sự suy yếu, với giá cổ phiếu của nhiều tập đoàn lớn đồng loạt giảm. Thị trường hiện đang chờ đợi phản ứng của chứng khoán Mỹ vào lúc 15:30 (giờ địa phương).

Chỉ số DAX của Đức (thị trường cơ sở) hiện tăng gần 0,65%, trong khi CAC40 của Pháp tăng 0,12% và FTSE100 của Anh tăng 0,24%. Thị trường chứng khoán Đức chủ yếu được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu Rheinmetall (RHM.DE).

Hiệu suất hiện tại của các chỉ số. Nguồn: xStation

Biến động hiện tại trên thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

Ngay đầu tuần, chỉ số DAX đang tăng khá mạnh và bứt phá lên trên vùng kháng cự chính của vùng tích lũy rộng đã kìm hãm chỉ số DE40 trong năm 2025. Nếu phiên hôm nay đóng cửa với thân nến nằm phía trên vùng này, điều đó có thể xác nhận rằng rào cản cũ đã bị phá vỡ và DE40 đang mở đường hướng tới các mức đỉnh lịch sử mới (ATH). Tuy nhiên, nếu giá quay đầu giảm trở lại xuống dưới cấu trúc này, kịch bản có thể giống với diễn biến của hợp đồng năm 2025, khi các nhịp điều chỉnh mạnh bắt đầu từ chính những vùng giá này. Dù vậy, xét về mặt kỹ thuật, với EMA 50 ngày và EMA 100 ngày vẫn nằm dưới giá DE40, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nguồn: xStation

Tin tức công ty

ASML (ASML.NL) đang tăng mạnh trong hôm nay, với giá cổ phiếu có lúc tăng tới 4,5%, lập đỉnh lịch sử mới, sau khi các nhà phân tích của Bernstein nâng khuyến nghị từ “market perform” lên “outperform”. Bernstein cho rằng tiềm năng tăng trưởng của ASML trong mảng bộ nhớ DRAM đang bị thị trường đánh giá thấp. Theo họ, dù nhiều nhà đầu tư thường gắn tăng trưởng của ASML với các nhà sản xuất chip logic (CPU, GPU), nhưng chu kỳ đầu tư sắp tới vào DRAM và HBM (High Bandwidth Memory) có thể trở thành động lực tăng trưởng lớn trong giai đoạn 2026–2027, được mô tả là những “năm bản lề đối với công nghệ EUV”. Bernstein đã nâng giá mục tiêu của ASML từ 800 EUR lên 1.300 EUR. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 28/1, trước khi thị trường mở cửa.

Tương tự như tại châu Á, các công ty quốc phòng châu Âu cũng đang tăng giá sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Việc cổ phiếu ngành quốc phòng tăng giá là phản ứng quen thuộc của thị trường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, và tình hình tại Nam Mỹ hiện đang đóng vai trò như một cú hích nhu cầu đối với các doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp quân sự.

Nguồn: xStation

Airbus (AIR.DE) đã vượt mục tiêu bàn giao máy bay năm 2025 khi giao 793 chiếc, so với dự báo điều chỉnh khoảng 790 chiếc, theo nguồn tin từ Bloomberg. Kết quả này đạt được nhờ việc đẩy mạnh bàn giao trong những ngày cuối năm, dù số liệu hiện vẫn mang tính sơ bộ và có thể điều chỉnh nhẹ. Trước đó, vào tháng 12, Airbus đã hạ kế hoạch bàn giao từ khoảng 820 máy bay do các vấn đề liên quan đến mẫu A320, bao gồm yêu cầu cập nhật phần mềm diện rộng và kiểm tra bổ sung phần vỏ thân máy bay không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Airbus sẽ công bố số liệu cuối cùng về bàn giao và đơn hàng vào ngày 12/1, sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa. Cổ phiếu của hãng hiện tăng 2,2% trong phiên hôm nay.