Cổ phiếu Eli Lilly tăng vọt 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan nhờ thuốc điều trị béo phì 📈

Gã khổng lồ dược phẩm Eli Lilly (LLY.US) – nổi tiếng nhất với thuốc tiểu đường Mounjaro – vừa công bố kết quả kinh doanh Q4/2025 cực kỳ ấn tượng. Cổ phiếu tăng hơn 7% trong phiên pre-market trước giờ mở cửa Phố Wall và nhiều khả năng sẽ quay trở lại gần mức đỉnh lịch sử ngay trong hôm nay.

EPS điều chỉnh: 7.54 USD vs 6.73 USD dự báo

Doanh thu: 19.29 tỷ USD vs 18.01 tỷ USD dự báo (+43% YoY)

Doanh thu Mounjaro: 7.41 tỷ USD vs 6.75 tỷ USD dự báo

Doanh thu Zepbound: 4.26 tỷ USD vs 3.8 tỷ USD dự báo

Kết quả cho thấy điều gì? Lilly đang “bỏ xa” Novo

Không chỉ vượt kỳ vọng Phố Wall cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, Lilly còn đưa ra dự báo 2026 như một tín hiệu rõ ràng: “nhu cầu vẫn còn rất lớn – và chúng tôi vẫn đang tận dụng được làn sóng này.” Lilly đang định vị mình là trung tâm của một trong những thay đổi lớn nhất của ngành dược trong nhiều thập kỷ: cơn bùng nổ thuốc GLP-1 điều trị béo phì và tiểu đường.

Thị trường này đang dần giống như một ngành hàng tiêu dùng mới, chứ không còn đơn thuần là một dòng sản phẩm trong bảng doanh thu. Tại Mỹ, doanh thu tăng lên 12.9 tỷ USD, công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là khối lượng tiêu thụ tăng 50%, nhờ Mounjaro và Zepbound.

Hai sản phẩm chính dẫn dắt câu chuyện tăng trưởng này là: Mounjaro (tiểu đường) và Zepbound (béo phì). Doanh thu Mounjaro toàn cầu tăng 110% YoY, còn riêng tại Mỹ tăng 57% YoY (lên 4.1 tỷ USD). Trong khi đó, doanh thu Zepbound tại Mỹ đạt 4.2 tỷ USD, với tổng doanh số tăng 122% YoY.

Lilly đưa ra kỳ vọng rất mạnh:

Doanh thu 2026: 80–83 tỷ USD (thị trường dự báo khoảng 77.6 tỷ)

EPS điều chỉnh 2026: 33.50–35.00 USD (thị trường dự báo khoảng 33.2)

Trong bối cảnh đó, có một vấn đề mà nhà đầu tư không thể làm ngơ: giá thuốc tại Mỹ ngày càng trở thành một “vấn đề chính trị”. Và khi một vấn đề đã mang tính chính trị, sớm hay muộn cũng sẽ có người tìm cách can thiệp bằng quy định, cắt giảm, hoặc ít nhất là giới hạn nó. Tuy nhiên, thông điệp của Lilly khá rõ ràng: ngay cả khi áp lực giảm giá gia tăng, nhu cầu thị trường và quy mô tiêu thụ có thể đóng vai trò như một bộ giảm chấn, giúp hạn chế tác động tiêu cực.

Vài ngày trước đó, CEO Lilly Dave Ricks đã đề cập đến một yếu tố mà thị trường có thể vẫn chưa định giá đầy đủ: khả năng mở rộng phạm vi chi trả của Medicare đối với điều trị béo phì. Nếu điều này xảy ra, số lượng bệnh nhân có thể tiếp cận liệu pháp một cách hợp pháp và đủ khả năng tài chính sẽ tăng lên đáng kể.

Trên thực tế, điều này đồng nghĩa thị trường có thể bớt bị giới hạn bởi “túi tiền” của bệnh nhân và chuyển sang bị giới hạn nhiều hơn bởi năng lực của hệ thống y tế. Với Lilly, đây có thể là yếu tố nâng trần doanh số tại thị trường Mỹ.

Sự tương phản với Novo Nordisk là khá rõ rệt: vào khoảng cùng thời điểm, Novo đưa ra triển vọng thận trọng hơn và cảnh báo doanh số cũng như lợi nhuận có thể giảm trong năm 2026.

Các nguyên nhân được nêu ra gồm áp lực giảm giá tại Mỹ và việc hết thời hạn độc quyền tại một số khu vực. Ở giai đoạn hiện tại của chu kỳ, Lilly đang cho thấy là doanh nghiệp có đà tăng trưởng ngắn hạn tốt hơn và kiểm soát động lực doanh thu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, còn có một “mạch chính trị” rộng hơn liên quan đến các thỏa thuận với chính quyền Donald Trump. Theo các báo cáo, Lilly và Novo đã đồng ý giảm giá thuốc cho nhóm người thụ hưởng Medicare và Medicaid vào năm 2026, đồng thời bán trực tiếp cho người tiêu dùng với mức chiết khấu thông qua nền tảng bán hàng trực tiếp (TrumpRx, hiện vẫn chưa ra mắt). Đổi lại, cả hai công ty được kỳ vọng sẽ nhận được miễn trừ thuế quan trong 3 năm. Trong khi đó, Novo đang phát tín hiệu về khả năng ra mắt mạnh mẽ phiên bản Wegovy dạng uống tại Mỹ. Còn Lilly thì đặt kỳ vọng vào việc được phê duyệt thuốc giảm cân dạng uống của riêng mình (orforglipron) vào cuối năm nay.

Những câu hỏi then chốt với nhà đầu tư hiện nay

Giá thuốc tại Mỹ sẽ giảm nhanh đến mức nào — và liệu tăng sản lượng tiêu thụ có đủ bù đắp tác động?

Medicare có mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận liệu pháp điều trị béo phì hay không?

Thị trường sẽ phản ứng ra sao khi các phiên bản GLP-1 dạng uống được triển khai rộng rãi?

Lilly có thể duy trì vị thế thống lĩnh dù chịu áp lực điều tiết hay không?

Biểu đồ cổ phiếu Eli Lilly (khung thời gian D1)

Cổ phiếu đã điều chỉnh giảm trong phiên hôm qua và lùi xuống dưới đường EMA50 (đường màu cam). Tuy nhiên, nếu đà hồi phục tiếp tục sau khi thị trường Mỹ mở cửa, giá nhiều khả năng sẽ quay lại trên mức 1.050 USD/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5