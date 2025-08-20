Cổ phiếu Estée Lauder giảm sau khi công bố dự báo thu nhập

Cổ phiếu Estée Lauder giảm hơn 4% sau khi công bố dự báo lợi nhuận 2025 thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Công ty cho biết nguyên nhân đến từ nhu cầu yếu tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, cùng với sự bất định liên quan đến vấn đề thuế quan, khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực.

Estée Lauder Companies Inc. là tập đoàn mỹ phẩm có trụ sở tại New York (Mỹ), được thành lập năm 1946. Đây là một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất thế giới, cung cấp sản phẩm thuộc các mảng chăm sóc da, trang điểm, nước hoa và chăm sóc tóc. Danh mục thương hiệu bao gồm La Mer, Clinique, Jo Malone London và Tom Ford Beauty. Công ty hoạt động tại hơn 150 quốc gia, với khoảng 62.000 nhân viên.

Kết quả tài chính quý II năm 2025

Doanh thu điều chỉnh: 4,00 tỷ USD, giảm 6,4% so với 4,28 tỷ USD quý II/2024.

Lợi nhuận gộp điều chỉnh: 3,05 tỷ USD, giảm so với 3,13 tỷ USD quý II/2024.

EBITDA điều chỉnh: 669 triệu USD, giảm 15,2% so với 789 triệu USD quý II/2024, biên EBITDA đạt 16,7%.

Lợi nhuận ròng điều chỉnh: 225 triệu USD, giảm từ 320 triệu USD, biên lợi nhuận ròng đạt 5,6%.

EPS điều chỉnh: 0,62 USD, giảm 30,3% so với 0,89 USD quý II/2024.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: 1,06 tỷ USD, cải thiện mạnh từ mức âm 670 triệu USD năm ngoái.

Dòng tiền tự do (FCF): 925 triệu USD, tăng từ mức âm 811 triệu USD.

Chi tiêu vốn (CapEx): 132 triệu USD, giảm so với 141 triệu USD.

Trong quý II/2025, doanh thu của Estée Lauder đạt 4,00 tỷ USD, giảm 6,45% so với cùng kỳ. EPS điều chỉnh đạt 0,62 USD, cao hơn dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn giảm do nhà đầu tư lo ngại về doanh số sụt giảm và triển vọng tương lai. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương giảm mạnh nhất với mức -11%, tiếp theo là EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) giảm 6%, trong khi khu vực Châu Mỹ đi ngang. Trung Quốc và mảng bán lẻ du lịch – vốn là lĩnh vực lợi nhuận cao – gặp nhiều khó khăn nhất.

Biểu đồ cổ phiếu (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Kế hoạch tái cấu trúc và tiết kiệm chi phí

Estée Lauder tiếp tục triển khai kế hoạch “Beauty Reimagined” nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và giảm chi phí. Dù vậy, công ty dự báo mảng bán lẻ du lịch và thị trường Trung Quốc sẽ còn thách thức, có thể ảnh hưởng đến kết quả ngắn hạn. Trong dài hạn, công ty kỳ vọng doanh số mỹ phẩm cao cấp toàn cầu tăng trưởng 2–3% trong năm tài chính 2025, với khả năng tăng tốc vào năm 2026 nếu tình hình tại Trung Quốc và bán lẻ du lịch cải thiện.

Michael Burry tiếp tục gắn bó với Estée Lauder dù đã bán bớt cổ phần

Nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry – người dự đoán chính xác khủng hoảng tài chính 2008 – đã bán 25% cổ phần (50.000 cổ phiếu) trong quý II/2024. Tuy nhiên, Estée Lauder vẫn là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của ông với 150.000 cổ phiếu, trị giá hơn 12 triệu USD. Đáng chú ý, Burry đã mua 500.000 quyền chọn mua (call options) trị giá khoảng 40 triệu USD, cho thấy ông kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng giá. Điều này phản ánh niềm tin vào tiềm năng phục hồi dài hạn của công ty bất chấp khó khăn hiện tại.

Triển vọng

Triển vọng các quý tới vẫn thận trọng do sự bất định từ thị trường và thách thức toàn cầu, nhưng các biện pháp điều chỉnh đang được triển khai có thể giúp cải thiện lợi nhuận và ổn định kết quả trong thời gian tới.