Cổ phiếu Ferrari gần chạm mức thấp nhất trong 2 năm 📉

Cổ phiếu Ferrari (RACE.IT) đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm (23 tháng), rơi xuống 312,90 EUR sau một đợt hạ bậc xếp hạng khác từ giới phân tích. Oddo BHF hạ đánh giá cổ phiếu lần thứ hai trong tuần, từ Outperform xuống Neutral, đồng thời giảm giá mục tiêu từ 430 EUR xuống 340 EUR. Nguyên nhân đến từ việc triển khai mẫu F80 chậm hơn dự kiến; dự báo giao hàng năm 2026 giảm từ 250 xuống còn 200 chiếc. Oddo cũng hạ dự báo EBIT 2026 thêm 3,4%, cho thấy kết quả có thể tiếp tục thấp hơn kỳ vọng thị trường. Trước đó, Morgan Stanley cũng đã hạ bậc Ferrari, giảm giá mục tiêu xuống 367 USD, cho rằng mức tăng trưởng sản lượng đến năm 2030 sẽ bị hạn chế. Theo hãng phân tích, chiến lược bảo vệ tính độc quyền của thương hiệu là tích cực nhưng đồng nghĩa với tăng trưởng ngắn hạn khiêm tốn hơn.

Tăng trưởng doanh thu của Ferrari dự kiến duy trì dưới 5% trong ba quý tới, chủ yếu do tốc độ giao hàng chậm và trì hoãn ra mắt các mẫu xe mới. Morgan Stanley cũng nhấn mạnh sự không chắc chắn liên quan đến mẫu xe điện sắp ra mắt, cùng những lo ngại kéo dài về giá trị xe cũ, đang kìm hãm mức định giá của công ty.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Ferrari đã giảm khoảng 25%; dự báo lợi nhuận bị điều chỉnh giảm, và các chỉ số định giá đã giảm khỏi mức đỉnh của năm ngoái.

Jefferies cũng giảm giá mục tiêu cho Ferrari từ 345 EUR xuống 310 EUR, duy trì đánh giá Hold, khi cổ phiếu giao dịch gần mức thấp 52 tuần sau khi mất 20% trong 6 tháng qua.

Đợt hạ bậc này phản ánh dự báo 2026 được điều chỉnh lại, với Jefferies cho rằng tốc độ giới thiệu mẫu xe mới trong năm tới sẽ ổn định. Công ty dự đoán các mẫu xe mới sẽ khiến số lượng giao xe giảm tạm thời và gây áp lực lên biên lợi nhuận do chi phí khấu hao tăng. Giá mục tiêu thấp hơn phản ánh các rủi ro định giá có thể kéo dài khi dự báo lợi nhuận tiếp tục bị điều chỉnh giảm.

Jefferies hiện dự báo tăng trưởng 6,7% và EPS 9,32 EUR vào năm 2026, thấp hơn mức đồng thuận thị trường là tăng trưởng 8,2% và EPS 10,05 EUR. Ferrari gần đây đã ký hợp đồng vay hạn mức 350 triệu EUR để phục vụ nhu cầu vốn lưu động và mục đích chung. Khoản tín dụng này được thu xếp bởi một nhóm gồm 12 ngân hàng. Quan điểm của giới phân tích về Ferrari hiện vẫn phân hóa, với một số cập nhật như sau Morgan Stanley hạ xếp hạng xuống Equalweight, viện dẫn hạn chế tăng trưởng sản lượng đến năm 2030.

UBS nâng giá mục tiêu lên 563 USD và duy trì đánh giá Buy, cho rằng mục tiêu tăng trưởng của Ferrari đặt ra khá khiêm tốn.

Goldman Sachs bắt đầu khuyến nghị với mức Buy, kỳ vọng Ferrari sẽ vượt dự báo trong giai đoạn 2026–2027 nhờ giá bán trung bình tăng.

Morgan Stanley cũng khởi đầu đánh giá cổ phiếu niêm yết tại châu Âu của Ferrari với mức Equalweight và giá mục tiêu 367 EUR. Nguồn: xStation5

