Cổ phiếu Ferrari mất 16% sau khi đưa ra dự báo ảm đạm

Ferrari vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên, dự kiến sẽ chính thức ra thị trường vào năm 2026. Mẫu xe mới, được thiết kế hợp tác với Jony Ive — cựu giám đốc thiết kế của Apple — sẽ có kích thước lớn hơn so với các dòng xe thể thao truyền thống của Ferrari, dù không phải là SUV. Giá khởi điểm của xe được dự đoán vào khoảng 535.000 USD.

Do nhu cầu đối với xe điện hạng sang còn thấp và những thách thức công nghệ liên quan đến pin, Ferrari đã giảm dự báo tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số đến năm 2030 — từ 40% xuống còn 20%.

Mẫu xe điện thứ hai của hãng sẽ không ra mắt trước năm 2028. Việc sản xuất xe điện sẽ diễn ra tại nhà máy mới ở Maranello, nơi cho phép Ferrari sản xuất song song các dòng xe động cơ đốt trong, hybrid và điện.

Cùng thời điểm, Ferrari cũng công bố chiến lược phát triển đến năm 2030, với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero), đồng thời đầu tư mạnh vào phát triển bền vững, số hóa quy trình sản xuất và cá nhân hóa xe. Sau thông báo này, cổ phiếu Ferrari giảm mạnh tới 16%, chủ yếu do triển vọng doanh số xe điện thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư.

