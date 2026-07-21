Cổ phiếu General Motors giảm dù công bố báo cáo lợi nhuận tích cực 🚩

General Motors vượt kỳ vọng và nâng triển vọng năm 2026

General Motors (GM.US) công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 tốt hơn kỳ vọng của thị trường, đồng thời nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh và dòng tiền tự do cho cả năm. Hoạt động tại Bắc Mỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của công ty, nhờ giá bán xe duy trì ổn định, nhu cầu mạnh đối với các dòng xe bán tải và SUV, cùng với những tiến triển trong việc thu hẹp khoản lỗ từ mảng xe điện.

EPS điều chỉnh đạt 3,57 USD/cổ phiếu, vượt dự báo của Phố Wall khoảng 3,20 USD/cổ phiếu.

Doanh thu tăng 1,9% so với cùng kỳ, lên 48,03 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận 47,01 tỷ USD.

EBIT điều chỉnh tại Bắc Mỹ đạt 3,45 tỷ USD, vượt kỳ vọng 3,26 tỷ USD.

GM nâng dự báo EPS điều chỉnh cả năm 2026 lên 12,00–14,00 USD/cổ phiếu, từ mức 11,50–13,50 USD trước đó.

Tuy nhiên, công ty lại hạ dự báo lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán xuống còn 8,4–9,8 tỷ USD, so với mức 9,9–11,4 tỷ USD trước đây.

Bắc Mỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính

Doanh số bán xe đạt 990.000 chiếc, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. EBIT điều chỉnh từ hoạt động tại Bắc Mỹ đạt 3,45 tỷ USD, trong khi biên EBIT điều chỉnh của khu vực này cải thiện 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ, lên 8,6%.

Theo CEO Mary Barra, kết quả tích cực được hỗ trợ bởi giá bán xe duy trì ổn định, danh mục xe bán tải và SUV có sức tiêu thụ mạnh, chi phí bảo hành thấp hơn và hiệu quả hoạt động được cải thiện. Hoạt động kinh doanh quốc tế, bao gồm các liên doanh của công ty tại Trung Quốc, ghi nhận 190 triệu USD EBIT điều chỉnh, cao hơn mức dự báo đồng thuận 144,4 triệu USD.

Lợi nhuận điều chỉnh tăng trong khi lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán giảm

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của toàn tập đoàn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 3,9 tỷ USD, trong khi biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 8,2%. Trong khi đó, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông giảm 31,1% so với cùng kỳ, xuống còn 1,3 tỷ USD.

Kết quả lợi nhuận theo chuẩn kế toán chịu ảnh hưởng bởi 2,3 tỷ USD chi phí liên quan đến việc tái cơ cấu chiến lược xe điện của công ty. GM cũng tiếp tục thu hẹp khoản lỗ từ mảng xe điện, đồng thời mở rộng mảng dịch vụ kỹ thuật số có biên lợi nhuận cao hơn.

GM nâng triển vọng lợi nhuận điều chỉnh

Công ty nâng dự báo EBIT điều chỉnh cả năm 2026 lên 14–16 tỷ USD, từ mức 13,5–15,5 tỷ USD trước đó. Dự báo EPS điều chỉnh cũng được nâng lên 12–14 USD/cổ phiếu, so với phạm vi 11,50–13,50 USD trước đây.

Dòng tiền tự do điều chỉnh từ mảng ô tô dự kiến được nâng lên 9,5–11,5 tỷ USD, từ mức 9–11 tỷ USD trước đó. Chi tiêu vốn (CAPEX) trong năm 2026 dự kiến đạt 10–12 tỷ USD.

Hạ dự báo lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán

GM đã hạ dự báo lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông xuống 8,4–9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 9,9–11,4 tỷ USD trước đó. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty nâng triển vọng lợi nhuận điều chỉnh nhưng đồng thời hạ dự báo lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán.

Sự khác biệt này chủ yếu đến từ các khoản chi phí một lần và các khoản chi liên quan đến việc tái cơ cấu chiến lược xe điện của công ty. Mặc dù kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu GM vẫn giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Cổ phiếu General Motors (Biểu đồ D1)

Cổ phiếu General Motors đang giao dịch thấp hơn nhẹ sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh, dao động quanh 74 USD, gần đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200).

Nguồn: xStation5