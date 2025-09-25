Cổ phiếu H&M tăng vọt 7% sau khi công bố báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng

Cổ phiếu H&M (HMB.SE) của Thụy Điển tăng 7% hôm nay, đạt mức cao nhất trong 11 tháng, khi nhà đầu tư hoan nghênh bằng chứng cho thấy chiến lược của H&M đang có tiến triển.

Lợi nhuận hoạt động tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 4,91 tỷ SEK (523 triệu USD), vượt xa mức đồng thuận của LSEG là 3,68 tỷ SEK.

Kết quả vượt kỳ vọng cho thấy kế hoạch tái cấu trúc của CEO Daniel Erver đang phát huy hiệu quả sau hai quý yếu kém.

Các bộ sưu tập hợp xu hướng hơn cùng chiến dịch tiếp thị gắn với người nổi tiếng (Charli XCX, Tyla) đang giúp H&M cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ thời trang nhanh Shein và Zara.

Công ty đã tái khởi động show diễn catwalk nổi bật tại Tuần lễ Thời trang London — lần đầu tiên kể từ 2018 — nhấn mạnh nỗ lực nâng cao sự hiện diện thương hiệu.

Hàng tồn kho giảm 9% so với cùng kỳ, phản ánh cơ cấu sản phẩm tốt hơn và doanh số bán giá đầy đủ trong mùa.

Doanh thu giảm nhẹ xuống 57 tỷ SEK, nhưng vẫn vượt ước tính (56,8 tỷ SEK).

Kiểm soát chi phí và kỷ luật định giá chặt chẽ đã nâng cao lợi nhuận.

Tuy nhiên, thuế quan của Mỹ và tâm lý tiêu dùng suy yếu đặt ra rủi ro cho biên lợi nhuận quý IV. H&M dự định theo đuổi “chiến lược định giá thận trọng” — tăng giá chọn lọc nhưng bảo vệ các dòng sản phẩm cơ bản giá rẻ và quần áo trẻ em để duy trì thị phần. Thời điểm Black Friday (sớm hơn 1 ngày trong năm nay) có thể dẫn đến mức giảm giá nhiều hơn trong quý IV. Động lực của H&M trong mùa lễ cuối năm sẽ là bài kiểm tra then chốt cho tính bền vững của chiến lược công ty, trong đó thị trường Mỹ (chiếm 13% doanh thu tập đoàn) vẫn là yếu tố quyết định do tác động từ chính sách thương mại.

