Các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá động lực của Phố Wall phần lớn đều tập trung vào thị trường quyền chọn của Mỹ, dòng tiền dealer gamma và tác động của kỳ đáo hạn quyền chọn theo quý (OPEX) đối với S&P 500. Tuy nhiên, Goldman Sachs lại chỉ ra một nguồn rủi ro mới tiềm tàng: thị trường ETF đòn bẩy đang tăng trưởng rất nhanh tại Hàn Quốc. Theo ngân hàng này, tổng tài sản của các quỹ ETF đòn bẩy tại Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 40 tỷ USD. Đáng chú ý, gần một nửa lượng tài sản này đến từ các quỹ được niêm yết ngoài Hàn Quốc, làm gia tăng quy mô của các dòng tiền tái cân bằng xuyên biên giới.

Sự suy yếu hiện đã thể hiện rõ ở cổ phiếu của "ông lớn" Hàn Quốc Samsung (SMSN.UK), và Hàn Quốc ngày càng được xem như một thước đo hữu ích về rủi ro tập trung trên thị trường toàn cầu. Nếu không có các tập đoàn như Samsung Electronics, SK Hynix và LG Electronics, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc gần như sẽ đi ngang trong năm nay. Thay vào đó, chỉ số này đã tăng gần 90% từ đầu năm, sau khi các nhà đầu tư coi các công ty công nghệ Hàn Quốc là những bên hưởng lợi chủ chốt từ làn sóng mở rộng AI trên toàn cầu.

Chất xúc tác lớn tiếp theo sẽ đến vào ngày mai, khi Micron Technology – một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ tăng trưởng của chip nhớ – công bố báo cáo kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Đến thứ Sáu, nhà đầu tư cũng sẽ đón nhận báo cáo lạm phát PCE của Mỹ.

Nguồn: xStation5

Dealer Gamma một lần nữa trở thành tâm điểm

Phân tích cấu trúc quyền chọn của S&P 500 dựa trên dữ liệu của Alphatica cho thấy các vị thế phòng hộ đã được xây dựng lại với tốc độ đáng kinh ngạc sau kỳ đáo hạn quyền chọn theo quý.

Chỉ số Net Gamma Exposure (GEX) đã giảm 44% chỉ trong một phiên, từ 313 triệu USD xuống còn 176 triệu USD. Điều này cho thấy thị trường hiện có lớp đệm gamma ổn định yếu hơn đáng kể so với chỉ vài ngày trước.

Đồng thời, các tổ chức đã mạnh tay gia tăng vị thế quyền chọn bán (put) ngay quanh vùng giá hiện tại của chỉ số:

Mức giá thực hiện (strike) 7400 tích lũy khoảng 46 triệu USD gamma từ quyền chọn bán mới.

Strike 7450 tích lũy khoảng 39 triệu USD gamma từ quyền chọn bán mới.

Tỷ lệ khối lượng giao dịch put/call tăng lên 1,53.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn không phòng hộ cho một kịch bản khủng hoảng xa vời, mà đang bảo vệ danh mục trước những rủi ro giảm giá có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vì sao mốc 7470 lại quan trọng đến vậy?

Theo phân tích của Alphatica, điểm gamma flip của S&P 500 hiện nằm quanh 7470, gần như trùng với mức đóng cửa gần nhất của thị trường.

Trên ngưỡng này, gamma dương của các dealer thường giúp ổn định diễn biến giá và hỗ trợ chỉ số hướng tới các vùng kháng cự cao hơn:

7575

7600

7700

7800

Ngược lại, nếu S&P 500 giảm xuống dưới 7470, hiệu ứng sẽ đảo chiều. Trong kịch bản đó, các dealer có thể buộc phải bán hợp đồng tương lai khi thị trường đi xuống, qua đó làm gia tăng biến động và đẩy nhanh đà giảm nếu lực mua không sớm xuất hiện. Hiện tại, các vùng có khả năng chứng kiến gia tốc giảm mạnh nhất nằm quanh 7450 và 7400.

Nguồn: Alphatica.io

Hàn Quốc có thể khuếch đại biến động thị trường

Goldman Sachs lưu ý rằng mức độ phổ biến kỷ lục của các quỹ ETF đòn bẩy tại Hàn Quốc có thể khiến biến động thị trường gia tăng hơn nữa.

Theo ước tính của ngân hàng, một biến động 5% của thị trường có thể buộc các nhà tạo lập thị trường (dealers) hỗ trợ các ETF đòn bẩy tại Hàn Quốc phải tái cân bằng khoảng 4,7 tỷ USD giá trị vị thế.

Con số này tương đương khoảng 13% giá trị giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Các số liệu càng trở nên đáng chú ý hơn khi xét ở cấp độ từng cổ phiếu riêng lẻ.

Goldman Sachs ước tính rằng dòng tiền tái cân bằng lớn nhất sẽ tác động đến các công ty công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc:

SK Hynix: khoảng 2,0 tỷ USD

Samsung Electronics: khoảng 1,45 tỷ USD

Các dòng tiền này tương ứng với khoảng 25% và 21% khối lượng giao dịch trung bình của từng công ty.

Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp không thay đổi, bản chất mang tính cơ học của hoạt động tái cân bằng từ các ETF đòn bẩy vẫn có thể tạm thời tạo ra những biến động giá đáng kể.

Liệu một "Volmageddon" khác có đang đến?

Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. S&P 500 mới chỉ điều chỉnh khoảng 170 điểm so với đỉnh gần đây — một mức điều chỉnh tương đối khiêm tốn nếu xét đến đà tăng mạnh trước đó.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa mức độ tiếp xúc gamma âm đang nhanh chóng gia tăng trở lại trên thị trường quyền chọn Mỹ và quy mô ETF đòn bẩy đạt mức kỷ lục tại châu Á đang tạo ra một môi trường nhạy cảm hơn với các biến động mạnh của thị trường. Thanh khoản thấp trong mùa hè cũng có thể khiến biến động bị khuếch đại hơn nữa.

Ngay cả những yếu tố xúc tác tương đối thông thường - chẳng hạn như dữ liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng, lập trường cứng rắn hơn từ Fed, hay kết quả kinh doanh gây thất vọng của các công ty công nghệ lớn — cũng có thể kích hoạt các dòng tiền phòng hộ và tái cân bằng tự động ở cả hai bờ Thái Bình Dương.

Do đó, những ngày tới có thể sẽ là phép thử không chỉ đối với mốc 7.470 điểm của S&P 500, mà còn đối với khả năng của toàn bộ thị trường trong việc hấp thụ ảnh hưởng ngày càng lớn của các chiến lược giao dịch mang tính cơ học và các sản phẩm đầu tư sử dụng đòn bẩy.

Hợp đồng tương lai S&P 500 đang giao dịch thấp hơn trước khi thị trường cơ sở tại Mỹ mở cửa, mặc dù khối lượng giao dịch vẫn tương đối thấp. Vì vậy, những gì diễn ra trong 20–30 phút đầu tiên của phiên giao dịch tại New York có thể đặc biệt quan trọng để xác định liệu đợt suy yếu hôm nay sẽ phát triển thành một nhịp giảm lớn hơn hay chỉ dừng lại ở một đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Nguồn: xStation5