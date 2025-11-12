Cổ phiếu Heico gần chạm mức đỉnh lịch sử sau thông tin mua lại Axillon Fuel Containment 📈

Cổ phiếu HEICO Corporation (HEI.US) đang giao dịch gần vùng đỉnh lịch sử, sau khi công ty công bố thương vụ mua lại mới nhằm mở rộng hiện diện trong lĩnh vực sản xuất hàng không và quốc phòng. Nhóm Công nghệ Điện tử (Electronic Technologies Group) của HEICO đã đạt thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh Hệ thống Nhiên liệu (Fuel Containment Business) của Axillon Aerospace, với giá trị tiền mặt chưa được tiết lộ. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý I năm 2026, sau khi đáp ứng các điều kiện thông thường, bao gồm phê duyệt chống độc quyền theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino. HEICO kỳ vọng thương vụ sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận (accretive to earnings) trong vòng 1 năm sau khi hoàn tất. Công ty hiện tập trung vào sản xuất linh kiện tiên tiến và thiết bị điện tử chuyên biệt cho ngành hàng không dân dụng và quốc phòng, hợp tác với các hãng hàng không tư nhân, Bộ Quốc phòng Mỹ và NASA. Lần mua lại gần nhất của HEICO là vào tháng 7/2025, khi công ty thâu tóm Gables Engineering.

Về mảng Axillon Fuel Containment

Trụ sở: Rockmart, bang Georgia (Mỹ). Công ty chuyên thiết kế và sản xuất bình nhiên liệu đạt tiêu chuẩn quân sự cho máy bay quân sự Mỹ, một số máy bay dân dụng và phương tiện mặt đất.

Nhân sự: Khoảng 530 người làm việc tại nhà máy rộng 600.000 foot vuông (~55.700 m²).

Sản phẩm: Hệ thống nhiên liệu phục vụ các nền tảng như F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook, và xe chiến đấu Bradley.

Lịch sử: Mảng kinh doanh này bắt nguồn từ Goodyear Tire & Rubber, công ty tiên phong trong công nghệ bình nhiên liệu tự bịt kín (self-sealing fuel tanks) từ Thế chiến II.

Tầm quan trọng chiến lược

CEO Eric A. Mendelson và Victor H. Mendelson cho biết thương vụ này bổ sung “một doanh nghiệp danh tiếng, có bề dày lịch sử và uy tín cao” vào danh mục của HEICO.

Thỏa thuận này nhấn mạnh chiến lược dài hạn của HEICO: mua lại các doanh nghiệp công nghệ cao, quy mô nhỏ nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực quốc phòng.

HEICO xác nhận không có thay đổi nhân sự lớn, ban lãnh đạo hiện tại sẽ tiếp tục điều hành, và nhà máy vẫn duy trì hoạt động tại Georgia.

Sức mạnh tài chính của HEICO

Giá trị vốn hóa thị trường: 38,95 tỷ USD

Hiệu suất từ đầu năm (YTD): +35%

Tăng trưởng doanh thu: +13,46% so với cùng kỳ

Tài sản ngắn hạn vượt nghĩa vụ ngắn hạn, nợ ở mức trung bình

Chi trả cổ tức liên tục trong 50 năm liên tiếp

Kết quả kinh doanh & phản ứng của giới phân tích

Lợi nhuận quý III/2025: EPS đạt 1,26 USD, vượt dự báo 1,12 USD

Doanh thu: 1,15 tỷ USD, cao hơn dự kiến 1,11 tỷ USD (+16% YoY)

Sau báo cáo, các công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu như sau: BofA Securities: nâng lên 400 USD, nhấn mạnh thị phần tăng và hiệu quả vận hành cao Truist Securities: nâng lên 366 USD, ghi nhận tăng trưởng hữu cơ mạnh tại nhóm Flight Support Stifel: nâng lên 360 USD, đánh giá kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng RBC Capital: hạ xuống 350 USD, do áp lực biên lợi nhuận, nhưng vẫn giữ khuyến nghị “Outperform”



Heico (khung thời gian D1)

Cổ phiếu HEICO đã chạm vùng đỉnh lịch sử quanh 230 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, định giá công ty đang ngày càng trở nên đắt đỏ kể từ năm 2021. Nhà đầu tư hiện tập trung vào triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới.

Nguồn: xStation5

Nguồn: XTB Research

Nguồn: XTB Research