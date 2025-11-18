Cổ phiếu Home Depot giảm 4% do triển vọng kinh doanh bị cắt giảm bởi tiêu dùng suy yếu 📉

Cổ phiếu Home Depot (HD.US) đang giảm gần 4% sau khi công bố lợi nhuận quý 3 đạt 3,74 USD/cổ phiếu, thấp hơn một chút so với mức dự báo 3,84 USD/cổ phiếu của các nhà phân tích Bloomberg và thấp hơn so với mức 3,78 USD cùng kỳ năm ngoái, đồng thời kết quả quý 2 cũng yếu hơn kỳ vọng. Trong bốn quý gần nhất, công ty chỉ vượt dự báo EPS đúng một lần.

Tập đoàn dẫn đầu ngành nội thất và thiết bị gia dụng của Mỹ báo cáo doanh thu 41,35 tỷ USD, chỉ cao hơn chút so với mức ước tính 41 tỷ USD của thị trường. Cổ phiếu hiện giảm 10% từ đầu năm và gần 25% so với mức đỉnh lịch sử.

Điều đáng chú ý hơn, công ty hạ dự báo cả năm, viện dẫn lý do người tiêu dùng Mỹ đang trì hoãn các dự án cải tạo nhà cửa trong bối cảnh giá hàng hóa và dịch vụ ở mức cao lịch sử, cùng với sự bất định ngày càng tăng về kinh tế và thị trường lao động.

Thị trường nhà ở Mỹ vẫn trì trệ và Home Depot hiện kỳ vọng doanh số trên cùng cửa hàng (same-store sales) cả năm chỉ “tăng nhẹ”, trong khi trước đó công ty dự báo mức tăng 1% cho năm 2025. Lợi nhuận cả năm cũng được dự báo sẽ giảm mạnh hơn, với EPS điều chỉnh ước tính giảm 5%, so với mức giảm 2% được đưa ra hồi mùa hè sau báo cáo quý 2.

Doanh số trên cùng cửa hàng tăng 0,2% tổng thể và chỉ 0,1% tại Mỹ. Thị trường kỳ vọng mức tăng khoảng 1,3% trong quý 3, nên con số thực tế là khá yếu. Đối với thị trường chứng khoán nói chung, kết quả này là tín hiệu cho thấy tình trạng kinh tế Mỹ hiện ít nhất là đang ở mức “hỗn hợp”, không còn “vững chắc” hay “mạnh mẽ” như trước, khi giá cả cao kỷ lục và chi phí vay mượn vẫn lớn tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu, dù tiền lương theo năm vẫn tăng.

