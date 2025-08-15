Cổ phiếu Intel bay cao sau khi có thông tin Mỹ sẽ mua cổ phần của công ty 📈

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip bán dẫn Intel (INTC.US) đã tăng sau khi xuất hiện thông tin chính quyền Trump đang đàm phán về khả năng Mỹ sẽ nắm giữ cổ phần tại công ty. Theo các nguồn tin, Washington đang xem xét việc chính phủ mua lại một phần cổ phần của Intel nhằm hỗ trợ công ty mở rộng năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ. Intel vốn nổi tiếng với vị thế mạnh ở thị trường nội địa và chuỗi cung ứng tập trung trong nước.

Thỏa thuận này sẽ hướng tới việc hỗ trợ tổ hợp nhà máy của Intel tại Ohio, theo các nguồn tin nắm được thông tin mật của cuộc đàm phán. Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch biến địa điểm này trở thành cơ sở sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới, nhưng dự án đã nhiều lần bị trì hoãn. Quy mô cổ phần tiềm năng mà chính phủ sẽ mua hiện chưa được tiết lộ, nhưng thông tin này đã được giới đầu tư đón nhận tích cực.

Cổ phiếu Intel (INTC.US)

Hôm qua, cổ phiếu Intel tăng hơn 7%, vượt lên trên đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ) và có khả năng đảo ngược xu hướng. Trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm nay, giá tiếp tục tăng thêm gần 5,5%.

Nguồn: xStation5