Cổ phiếu Intel bốc hơi 5% 📉

Cựu CEO Intel, Pat Gelsinger, chỉ trích mạnh mẽ việc triển khai “CHIPS Act” của Mỹ, nhấn mạnh rằng mặc dù đã có hàng tỷ USD đầu tư từ chính phủ, tác động thực sự của chương trình đối với phát triển sản xuất chip tại Mỹ là gần như không đáng kể. Những phát biểu của ông trong chương trình này đã gây bùng nổ cuộc thảo luận trên thị trường và khiến tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu Intel tạm thời thay đổi.

Gelsinger cũng chỉ trích Bộ Thương mại Mỹ vì đã chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện chương trình. Ông lưu ý rằng trong hơn hai năm rưỡi, “hầu như không có gì xảy ra”, mặc dù CHIPS Act được ban hành nhằm thúc đẩy xây dựng các nhà máy chip nội địa và giúp ngành công nghiệp Mỹ độc lập khỏi các nhà cung cấp châu Á.

Cựu CEO Intel cho rằng khoản cổ phần của chính phủ Mỹ trị giá khoảng 11,1 tỷ USD chỉ có ý nghĩa nếu nó thực sự chuyển hóa thành việc xây dựng và vận hành các nhà máy chip mới.

Mặc dù cổ phiếu Intel đã tăng khoảng 58% trong 12 tháng qua, nhưng trong 5 năm, giá vẫn thấp hơn 30% so với mức trước đây. Gelsinger thừa nhận công ty đã mắc một loạt sai lầm chiến lược trong 15 năm qua, mất lợi thế công nghệ và đi sau trong cuộc cách mạng AI. Trong khi đó, Nvidia chiếm lĩnh thị trường trung tâm dữ liệu, còn AMD đã giành phần lớn thị phần bộ vi xử lý từ Intel. Tuy nhiên, Gelsinger khéo léo tránh thừa nhận vai trò trực tiếp của mình trong những sai lầm này.

Cùng lúc, các nhà phân tích của Bank of America hạ khuyến nghị cổ phiếu Intel xuống mức “Underperform” và giảm giá mục tiêu. Họ chỉ ra rằng công ty vẫn thiếu danh mục sản phẩm AI cạnh tranh và khả năng tái cấu trúc hạn chế, dù có bảng cân đối tài chính vững chắc.

Phản ứng với phát biểu của Gelsinger, nhà đầu tư trở nên thận trọng và lo ngại. Cổ phiếu Intel giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch với khối lượng cao. Những nhận xét tiêu cực nhắc nhở nhà đầu tư về vấn đề cơ cấu lâu dài của Intel, vốn chưa được ban lãnh đạo hiện tại giải quyết.

Lời của cựu CEO như một lời nhắc nhở thị trường rằng nếu công ty không thực hiện cải cách thực sự, những đà tăng ngắn hạn của cổ phiếu có thể nhanh chóng nhường chỗ cho các đợt giảm tiếp theo.

Nguồn: xstation5

Giá cổ phiếu đã tạm dừng sau đà giảm gần đây tại đường EMA100 và mức FIBO 38,2. Nếu phe mua muốn ngăn giá giảm sâu hơn, việc giữ vững hỗ trợ này là cần thiết. Nếu thất bại, giá có thể giảm về khoảng 33 USD, sau đó là vùng kháng cự rộng giữa các mức FIBO 50–61,8 và đường EMA200.