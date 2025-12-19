Cổ phiếu Lam Research tăng giá sau khi có đánh giá nâng hạng mới từ các nhà phân tích!

Lam Research tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh và bước vào năm 2026 với vị thế rất tích cực. Trong những tuần gần đây, cổ phiếu của công ty đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, và tính từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 130%, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với ngành bán dẫn, đặc biệt là nhờ động lực từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hôm nay, cổ phiếu Lam Research tăng hơn 4%, phản ứng trước làn sóng điều chỉnh tăng giá mục tiêu từ các nhà phân tích. Các dự báo đối với LRCX đang được nâng lên nhanh chóng, qua đó cải thiện tâm lý thị trường và thúc đẩy nhiều nhà đầu tư gia tăng vị thế, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng rõ rệt. Nhu cầu mạnh mẽ đối với thiết bị bán dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực bộ nhớ tiên tiến và hạ tầng AI, đang hỗ trợ vững chắc cho nền tảng cơ bản của công ty và tạo triển vọng tăng trưởng tích cực trong những tháng tới.

Bất chấp khả năng biến động ngắn hạn và rủi ro từ thị trường chung, Lam Research vẫn ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ làn sóng đầu tư ngày càng tăng vào ngành bán dẫn. Kết hợp với tâm lý thị trường tích cực, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng của cổ phiếu.

Lam Research đang nằm ở trung tâm của các xu hướng công nghệ then chốt, và đà tăng giá cổ phiếu hôm nay cho thấy thị trường phản ứng tích cực trước các mức giá mục tiêu mới cũng như triển vọng kinh doanh của công ty, qua đó củng cố khả năng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong những tháng tới.