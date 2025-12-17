Cổ phiếu Lennar giảm 4,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý💡

Lennar (LEN.US), một trong những nhà phát triển bất động sản nhà ở lớn nhất tại Mỹ, đã công bố kết quả tài chính cho quý IV năm tài chính 2025, gây thất vọng nhẹ cho nhà đầu tư. Dù vẫn duy trì được khối lượng bán hàng cao, kết quả tài chính của công ty thấp hơn so với đồng thuận thị trường, và triển vọng cho quý tới cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục chậm lại.

Trong quý IV, Lennar ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh đạt 2,03 USD, thấp đáng kể so với cùng kỳ năm trước (4,06 USD) và cũng thấp hơn dự báo thị trường (2,24 USD). Doanh thu đạt 9,37 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ, dù nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Biên lợi nhuận gộp từ bán nhà giảm xuống 17%, so với 22,1% một năm trước. Giá bán nhà trung bình đạt 386.000 USD.

Triển vọng cho quý I năm 2026 còn thận trọng hơn: công ty dự báo đơn hàng mới đạt 18.000–19.000 căn (so với mức kỳ vọng gần 20.300 căn) và biên lợi nhuận gộp 15–16% (thấp hơn mức 16,9% mà thị trường dự đoán). Các nhà phân tích (bao gồm Citi, Barclays và RBC) nhấn mạnh rằng kết quả yếu và triển vọng kém hơn kỳ vọng cho thấy áp lực lên nhu cầu nhà ở, cạnh tranh ngày càng tăng từ thị trường thứ cấp, cũng như chưa có dấu hiệu ổn định nhanh của biên lợi nhuận. Điều này đã khiến giá cổ phiếu Lennar giảm trước giờ mở cửa phiên hôm nay.

Hiện tại, cổ phiếu của công ty đang giao dịch dưới mức giá mở cửa của phiên thứ Tư, quanh vùng đáy gần đây hình thành vào ngày 18/11. Chừng nào cổ phiếu còn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100 – đường màu tím trên biểu đồ), xu hướng giảm về mặt kỹ thuật nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Nguồn: xStation