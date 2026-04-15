Cổ phiếu máy tính lượng tử bùng nổ khi Nvidia ra mắt mô hình AI lượng tử mã nguồn mở 📈

Cổ phiếu ngành máy tính lượng tử đang thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư trên toàn cầu. Đợt tăng trưởng lần này không đơn thuần mang tính đầu cơ, mà được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ rõ rệt và tâm lý vĩ mô đang dần cải thiện. Đặc biệt, bước đột phá của Nvidia trong việc kết hợp AI với các hệ thống lượng tử đã tái định hình kỳ vọng về tốc độ thương mại hóa của lĩnh vực này. Kết quả là dòng vốn đang bắt đầu chảy ngược lại vào một trong những mảng công nghệ tiên phong nhất của thị trường.

Cổ phiếu lượng tử đồng loạt tăng vọt

Các công ty lượng tử hàng đầu tại Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai con số:

IonQ (IONQ.US)

D-Wave (QBTS.US)

Rigetti (RGTI.US)

Quantum Computing Inc. (QUBT.US)

Đà tăng tiếp tục kéo dài trong phiên giao dịch tiền thị trường (premarket): QBTS +8%, IONQ +4.6%, QUBT +3.7%, RGTI +5%.

Sự hưng phấn này diễn ra đúng vào Ngày Lượng tử Thế giới (World Quantum Day), càng làm gia tăng mức độ nhận diện và sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Bước đột phá của Nvidia: Chất xúc tác then chốt

Cú hích chính đến từ việc Nvidia phát hành hệ thống AI mã nguồn mở mới dành riêng cho máy tính lượng tử. Dòng mô hình NVIDIA Ising tập trung vào việc giải quyết hai "nút thắt cổ chai" lớn nhất của ngành:

Sửa lỗi (Error correction)

Hiệu chuẩn hệ thống (System calibration)

Các cải tiến hiệu suất vượt trội:

Tốc độ giải mã lỗi nhanh hơn tới 2,5 lần.

Độ chính xác cao hơn tới 3 lần.

CEO Jensen Huang nhấn mạnh rằng AI có thể trở thành "hệ điều hành" cho các máy tính lượng tử, cho phép xây dựng các hệ thống có khả năng mở rộng và đáng tin cậy. Công nghệ này bao gồm:

Ising Calibration: Rút ngắn thời gian hiệu chuẩn từ hàng ngày xuống còn vài giờ.

Ising Decoding: Được tối ưu hóa linh hoạt cho cả tốc độ và độ chính xác.

Hiện tại, giải pháp này đã được các "ông lớn" và các tổ chức hàng đầu áp dụng như: Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab, Đại học Cornell và Đại học Chicago.

Hiệu ứng lan tỏa toàn cầu và bối cảnh thị trường

Tin tức này ban đầu đã thúc đẩy các cổ phiếu lượng tử tại châu Á:

Hàn Quốc: Axgate và ICTK chạm trần +30%.

Trung Quốc: QuantumCTek và GuoChuang Software tăng hơn +8%.

Nhật Bản: Fixstars cũng ghi nhận mức tăng khoảng +8%.

Đà tăng được củng cố bởi tâm lý ưa thích rủi ro (risk sentiment) đang cải thiện trên toàn cầu, liên quan đến sự lạc quan trở lại quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Sự kết hợp giữa động lực vĩ mô và đột phá công nghệ đã tạo ra chất xúc tác mạnh mẽ cho dòng vốn đổ vào.

Tại sao nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý?

Thị trường máy tính lượng tử dự kiến sẽ tăng trưởng từ khoảng 1,7 tỷ USD hiện nay lên hơn 11 tỷ USD vào năm 2030. Các hệ thống lượng tử có khả năng giải quyết những bài toán phức tạp nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính truyền thống, mang lại hệ lụy lớn cho:

Mã hóa và Bảo mật dữ liệu.

Mô phỏng tiên tiến (Dược phẩm, vật liệu).

Điều này mở ra cả cơ hội lẫn rủi ro, đặc biệt là tương lai của việc mã hóa dữ liệu nhạy cảm. Đợt tăng giá hiện tại phản ánh sự chuyển dịch từ "kỳ vọng ảo" sang sự lạc quan dựa trên cơ sở công nghệ thực tế. Động thái của Nvidia cho thấy máy tính lượng tử có thể đạt được các ứng dụng thực tiễn sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực rủi ro cao và đang ở giai đoạn đầu, đồng nghĩa với việc biến động sẽ vẫn duy trì ở mức cao bất chấp đà tăng trưởng mạnh mẽ.

QBTS.US (D1 interval)

Nguồn: xStation5