Ferrari lao dốc hơn 6% 💥 - Thị trường nói “không” với chiếc EV Luce⚡

Ferrari (RACE.IT) vừa chính thức trình làng mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên trong lịch sử hãng - mẫu Luce, được thiết kế với sự hợp tác của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple. Kết quả? Cổ phiếu của công ty giảm hơn 6% hôm nay trên sàn Milan, và phiên giao dịch mở cửa với mức giảm gần 7%. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu này đã mất gần 27% giá trị.

Mẫu Luce được giới thiệu trên website của Ferrari. Nguồn: Ferrari Investor Relations

Vấn đề rất đơn giản: Luce trông giống một thứ mà người hâm mộ Ferrari dường như không hề mong muốn. Trên X (Twitter), người dùng so sánh chiếc xe trị giá 550.000 euro này với Nissan Leaf có giá khoảng 30.000 USD. Một bình luận viết rằng nó giống “Fiat Panda phiên bản limousine”. Người khác hỏi liệu có thể “mua nội thất của Luce mà không cần phần thân xe” hay không. Nhiều người thậm chí còn tự tạo lại thiết kế bằng ChatGPT và Grok - và kết quả đều thấp hơn, sắc nét hơn, “Ferrari” hơn. Ngay cả xe điện Trung Quốc cũng nhận được phản hồi tích cực hơn trong các màn so sánh này.

Trên lý thuyết, bản thân chiếc xe lại rất ấn tượng. Bốn mô-tơ điện với tổng công suất hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây, phạm vi hoạt động khoảng 530 km và nền tảng điện áp 880V hỗ trợ sạc nhanh 350 kW. Trong khi đó, nội thất là hiện thân của triết lý thiết kế của Jony Ive bằng kim loại và kính: nút bấm vật lý thay cho màn hình cảm ứng, vô-lăng được chế tạo từ 19 mảnh nhôm tái chế, cùng chìa khóa E Ink độc đáo có thể “biến mất” và hòa vào bảng điều khiển khi cắm vào ổ khóa. Jony Ive cho rằng màn hình cảm ứng trên xe hơi “chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của ông” - bởi vì nó buộc người lái phải nhìn vào tay thay vì nhìn đường. Các chuyên gia trong ngành thừa nhận nội thất của xe mang tính đột phá. Nhưng thị trường mua bằng mắt, chứ không phải bằng thông số kỹ thuật.

Nhà đầu tư lo ngại về điều sâu xa hơn ngoại hình chiếc xe. Ferrari có giá trị bởi chính cái “chất Ferrari” - một thương hiệu được xây dựng trên ADN xe đua, âm thanh động cơ và sự hoàn hảo tuyệt đối không thỏa hiệp. Luce là mẫu sedan 5 chỗ đầu tiên trong lịch sử công ty, nặng hơn 2.300 kg và hướng tới nhóm khách hàng hoàn toàn mới - ở Scandinavia, California và về lâu dài là Trung Quốc. Nghe có vẻ như mở rộng thị trường, nhưng thị trường lại nhìn nhận đây là nguy cơ làm loãng thương hiệu vốn được định giá cao nhờ tính độc quyền và khó tiếp cận của nó. Yếu tố then chốt sẽ là phản ứng của khách hàng tại khu vực EMEA và châu Mỹ - những thị trường cốt lõi của Ferrari. Nguồn: Ferrari Investor Relations

Trong bối cảnh đó, quyết định của Ferrari càng trở nên táo bạo khi toàn bộ ngành công nghiệp đang di chuyển theo hướng ngược lại. Lamborghini đã hủy bỏ kế hoạch phát triển mẫu EV hoàn toàn và quay trở lại hybrid. Porsche cắt giảm mục tiêu EV sau nhu cầu yếu tại Trung Quốc và Mỹ. Jaguar cũng từng trải qua khủng hoảng hình ảnh sau chiến lược tái định vị xe điện. Ferrari đang đi ngược dòng, nhưng trong bối cảnh cứ 4 xe bán ra trên toàn cầu thì có 1 xe là EV (bao gồm hybrid), điều này cũng có thể trở thành một thị trường ngách cực kỳ lợi nhuận cho thương hiệu đến từ Maranello trong tương lai. Nguồn: Statista

CEO Benedetto Vigna khẳng định rằng Luce đánh dấu “một chương mới trong lịch sử công ty” và rằng mỗi loại động cơ “đều có âm thanh riêng của nó”. Có thể vài năm nữa người ta sẽ nhìn nhận ông đã đúng, và Luce sẽ được xem như một quyết định chiến lược mang tính đột phá. Nhưng hiện tại, thị trường đang “bỏ phiếu bằng đôi chân”, và mức đỉnh 52 tuần tại 519 USD dường như đã trở thành ký ức của một thời đại hoàn toàn khác.

Xu hướng giảm của RACE vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kể từ khi đạt đỉnh 477 euro vào mùa hè năm 2024, giá cổ phiếu đã giảm gần 40%, và mọi nỗ lực phục hồi kể từ cuối năm ngoái đều bị chặn lại tại đường EMA 100 ngày (đường màu tím), vốn đã đóng vai trò như một “trần thép” không thể xuyên thủng suốt nhiều tháng qua.

Mateusz Czyżkowski

Financial Markets Analyst at XTB