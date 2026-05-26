Lịch kinh tế: Địa chính trị trở thành tâm điểm

Sự bất định trên thị trường đang gia tăng trở lại do các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và Israel vào Iran và Lebanon. Vì vậy, sự chú ý của thị trường toàn cầu sẽ chủ yếu hướng về yếu tố địa chính trị. Sau kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ, tuy nhiên phiên chiều sẽ mang đến một số dữ liệu cấp độ 2 từ nền kinh tế Mỹ. Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á Ngoài các chỉ báo dẫn dắt và đồng thời từ Nhật Bản, không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng hay bất ngờ nào được công bố từ các nền kinh tế lớn tại châu Á. Lịch kinh tế vĩ mô 20:00 | Mỹ - Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller y/y (tháng 3); Dự báo: N/A | Trước đó: N/A

21:00 | Mỹ - Chỉ số niềm tin tiêu dùng Conference Board (tháng 5); Dự báo: 92 | Trước đó: 92,8

21:30 | Mỹ - Chỉ số sản xuất Dallas Fed (tháng 5); Dự báo: N/A | Trước đó: N/A Các thị trường cần theo dõi Tài sản trú ẩn địa chính trị (Vàng, Dầu, USD) – Dự kiến biến động gia tăng trên toàn cầu khi thị trường phản ứng với căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.

Đồng USD (USD) – Những ngày giao dịch đầu tuần đang mang lại mức biến động cao cho đồng bạc xanh; các tiêu đề địa chính trị tiếp theo sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt đối với USD.

