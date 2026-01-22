Meta Platforms (META.US) đã bắt đầu phục hồi trở lại sau đợt giảm gần 20%, với đà tăng gần 4% trong hôm nay. Jefferies nhấn mạnh khuyến nghị “Mua”, cho rằng tiềm năng đối với mức định giá hiện tại hấp dẫn hơn so với rủi ro. Mục tiêu giá của Jefferies vẫn là $910, tương ứng tăng khoảng 45% so với mức giá gần đây.
Tóm tắt
-
Định giá hấp dẫn so với Alphabet: Jefferies cho rằng Meta đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với Alphabet - khoảng 8 bậc trên hệ số P/E, khiến định giá trở nên tương đối hấp dẫn cho một công ty dẫn đầu mảng quảng cáo kỹ thuật số và AI.
-
Cơ bản vững chắc: Meta giao dịch ở mức khoảng 27x lợi nhuận thực tế và 22x lợi nhuận dự phóng 12 tháng. Công ty cũng duy trì biên lợi nhuận gộp rất cao (~82%), là một trong những cái tên có lợi nhuận cao nhất trong Big Tech.
-
Đầu tư AI: Việc tuyển dụng nhân sự AI gần đây và củng cố các đội AI rộng hơn dự kiến sẽ mang lại kết quả thực tế trong 2026, củng cố “cỗ máy cốt lõi” (core flywheel) - cơ chế thúc đẩy tương tác và hiệu suất quảng cáo trên Facebook, Instagram và WhatsApp.
-
Các động cơ kiếm tiền mới: WhatsApp có tiềm năng tăng từ khoảng ~$9 tỷ hiện tại lên ~$36 tỷ vào năm tài chính 2029, với tiềm năng bổ sung từ Threads và các sáng kiến Llama/AI.
-
Cơ hội bắt kịp tương đối: Kể từ khi công bố kết quả, Meta giảm khoảng 18%, trong khi Alphabet tăng 18% và Amazon tăng 4% - tạo cơ hội cho Meta nếu công ty có thể xoa dịu lo ngại nhà đầu tư về áp lực biên lợi nhuận, chi phí đầu tư cao và thực thi AI.
-
Rủi ro chính: Quy mô CAPEX/OPEX liên quan đến AI và hạ tầng vẫn là mối lo lớn, nhà đầu tư cần thấy bằng chứng rõ ràng rằng chiến lược sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận cao hơn, chứ không chỉ là chi phí tăng.
-
Chiến lược dài hạn: Meta thực hiện cắt giảm nhân sự ở Reality Labs và đầu tư vào Meta Compute, nhằm xây dựng lợi thế lâu dài về năng lực tính toán và hỗ trợ phát triển sản phẩm AI thế hệ mới.
-
Kết luận từ Phố Wall: Thị trường vẫn “mua” câu chuyện AI-first của Meta, nhưng mong muốn thấy cân bằng tốt hơn giữa tốc độ đầu tư và hiệu suất biên lợi nhuận. Đây sẽ là thước đo chính trong các quý tới.
Meta Platforms (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
