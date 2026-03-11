Cổ phiếu Nebius tăng vọt 10% sau khi được Nvidia đầu tư 2 tỷ USD 📈

Nvidia (NVDA.US) thông báo sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào công ty công nghệ Nebius (NBIS.US). Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ AI của Nebius trong môi trường điện toán đám mây thông minh.
Cổ phiếu Nebius tăng 10% sau thông tin này, khi nhà đầu tư xem đây là sự xác nhận cho năng lực dịch vụ mạnh mẽ của công ty, đồng thời mở ra tiềm năng hưởng lợi dài hạn từ thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Nvidia.
Nguồn: xStation5
Adobe đối mặt với áp lực từ AI và việc thay đổi lãnh đạo. Kết quả kỷ lục, thách thức thực sự
Chubb bảo hiểm tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz 🗽 Điều này có ý nghĩa gì đối với công ty?
Kết quả kinh doanh của Rheinmetall: Tăng trưởng ấn tượng, nhưng thị trường kỳ vọng nhiều hơn.
Từ "phụ thuộc" đến "kiểm soát" - Meta phát triển chip AI độc quyền.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.