Cổ phiếu Nebius tăng vọt 10% sau khi được Nvidia đầu tư 2 tỷ USD 📈

Nvidia (NVDA.US) thông báo sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào công ty công nghệ Nebius (NBIS.US). Khoản đầu tư này nhằm hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ AI của Nebius trong môi trường điện toán đám mây thông minh.

Cổ phiếu Nebius tăng 10% sau thông tin này, khi nhà đầu tư xem đây là sự xác nhận cho năng lực dịch vụ mạnh mẽ của công ty, đồng thời mở ra tiềm năng hưởng lợi dài hạn từ thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Nvidia.