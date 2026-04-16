Cổ phiếu Netflix bốc hơi 9% sau báo cáo tài chính Quý 1📉

Giá cổ phiếu Netflix đã lao dốc hơn 9% sau giờ giao dịch chính thức, bất chấp việc công ty công bố kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2026 khá khả quan. Phản ứng tiêu cực từ thị trường chủ yếu bắt nguồn từ các định hướng kinh doanh (guidance) thận trọng cho giai đoạn tới, vốn thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích ở nhiều chỉ số then chốt.

Mặc dù các con số quan trọng nhất trong Quý 1 như lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu đều vượt dự báo của thị trường, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để trấn an các nhà đầu tư khi triển vọng tương lai mới là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, "gã khổng lồ" dịch vụ truyền hình trực tuyến cũng thông báo một thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo: Reed Hastings, Chủ tịch kiêm người đồng sáng lập, sẽ chính thức rời khỏi Hội đồng quản trị sau 29 năm gắn bó.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,23 USD so với 0,66 USD cùng kỳ

Doanh thu: 12,25 tỷ USD so với 12,17 tỷ USD dự kiến

Các chỉ số tài chính khác của báo cáo phác họa một bức tranh đa sắc thái hơn. Dòng tiền tự do đạt mức 5,09 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng 2,67 tỷ USD, mang lại một bất ngờ tích cực rõ rệt. Tuy nhiên, các chỉ số định hướng cho Quý 2 lại thấp hơn mức dự báo chung của thị trường: công ty dự kiến EPS đạt 0,78 USD (so với kỳ vọng 0,84 USD), doanh thu đạt 12,57 tỷ USD (so với kỳ vọng 12,64 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động ở mức 4,11 tỷ USD (so với kỳ vọng 4,34 tỷ USD). Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến là 32,6%, thấp hơn mức 34,4% mà thị trường mong đợi.

Đối với cả năm, Netflix vẫn kỳ vọng mức tăng trưởng tương đối ổn định, mặc dù một vài chỉ số có sự sai lệch so với kỳ vọng của giới đầu tư. Cụ thể:

Dòng tiền tự do: Dự kiến đạt khoảng 12,5 tỷ USD (tăng so với mức 11 tỷ USD trước đó và vượt kỳ vọng 12,05 tỷ USD).

Doanh thu cả năm: Dự kiến nằm trong khoảng 50,7 tỷ USD đến 51,7 tỷ USD (so với kỳ vọng 51,37 tỷ USD), tương ứng mức tăng trưởng từ 12% đến 14% .

Biên lợi nhuận hoạt động cả năm: Dự kiến đạt 31,5% (thấp hơn mức kỳ vọng 32%).

Doanh thu quảng cáo năm 2026: Vẫn đi đúng lộ trình để đạt khoảng 3 tỷ USD.

Thị trường có lẽ đã âm thầm kỳ vọng vào một sự điều chỉnh tăng đối với con số doanh thu quảng cáo này, dẫn đến phản ứng bán tháo sau báo cáo.

Đáng chú ý, Netflix đã xác lập mức kỷ lục về độ tương tác của người dùng trong Quý 1, một trong những chỉ số nội bộ then chốt để đánh giá chất lượng nền tảng. Công ty đang quyết liệt mở rộng sang các định dạng nội dung mới, bao gồm video podcast và các sự kiện trực tiếp (điển hình như giải World Baseball Classic đã phá kỷ lục người xem tại Nhật Bản). Những động thái này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt, vượt ra khỏi mô hình phát trực tuyến truyền thống.

Netflix đang lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực trò chơi điện tử với việc ra mắt ứng dụng độc lập dành cho trẻ em, một tín hiệu cho thấy nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo đang trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược công nghệ của hãng, được khẳng định qua việc thâu tóm InterPositive (công cụ GenAI dành cho các nhà sáng tạo nội dung). Việc ứng dụng AI không chỉ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn nâng cao hiệu suất sản xuất và cá nhân hóa nội dung.

Netflix dự kiến thay đổi giao diện ứng dụng di động, bao gồm việc đưa vào định dạng video dọc (vertical video), một bước đi được cho là nhằm đối đầu trực tiếp với các nền tảng như TikTok.

Các đợt tăng giá thuê bao gần đây đã được thị trường đón nhận khá tích cực, minh chứng cho quyền năng ấn định giá (pricing power) của hãng khi mức độ nhạy cảm về giá của người dùng vẫn ở mức thấp. Dù thừa nhận tính chất cạnh tranh khốc liệt của ngành, ban lãnh đạo Netflix vẫn bày tỏ sự tự tin tuyệt đối vào triển vọng dài hạn với tuyên bố về một "đường băng tăng trưởng dài hạn". Chiến lược cốt lõi của hãng vẫn tập trung vào việc không ngừng cải tiến sản phẩm và duy trì tốc độ thực thi nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Các số liệu tài chính quan trọng của Netflix

Phân bổ doanh thu của Netflix theo khu vực

Những điểm nhấn cốt lõi từ kết quả kinh doanh

Doanh thu bứt phá là thành quả cộng hưởng từ việc gia tăng lượng thuê bao, các đợt điều chỉnh giá cước và sự đóng góp ngày càng lớn của mảng quảng cáo. Điều này cho thấy mô hình kinh doanh của Netflix đang chuyển mình mạnh mẽ sang hướng đa dạng hóa nguồn thu, giảm bớt sự phụ thuộc độc nhất vào phí thuê bao truyền thống. Biến động tỷ giá hối đoái đã hỗ trợ đáng kể cho báo cáo tài chính. Nói cách khác, một phần tăng trưởng doanh thu không chỉ đến từ thực lực vận hành mà còn nhờ các yếu tố vĩ mô thuận lợi.

Cần lưu ý rằng một phần lớn sự gia tăng chỉ số EPS đến từ khoản phí chấm dứt hợp đồng trị giá 2,8 tỷ USD liên quan đến giao dịch với Warner Bros. Khoản thu này được ghi nhận vào mục "thu nhập lãi vay và thu nhập khác", đồng nghĩa với việc đây là khoản lợi nhuận một lần, không có tính chất bền vững hàng năm. Biên lợi nhuận hoạt động đang mở rộng so với cùng kỳ năm ngoái, một minh chứng cho thấy hiệu quả vận hành đang thực sự cải thiện thay vì chỉ đơn thuần hưởng lợi từ hiệu ứng quy mô. Đồng thời, Netflix cũng phát đi thông điệp rõ nét về định hướng ưu tiên tài chính, đánh dấu bước chuyển mình dần thoát khỏi tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá" để hướng tới một mô hình cân bằng hơn, tập trung trọng tâm vào: → Tăng trưởng doanh thu

→ Biên lợi nhuận hoạt động

→ Dòng tiền tự do Mảng quảng cáo đang khẳng định vai trò là "vũ khí tăng trưởng" mới với kỳ vọng doanh thu sẽ tăng gần gấp đôi trong năm 2026. Về mặt chi phí, việc phân bổ chi phí nội dung sẽ tập trung mạnh vào nửa đầu năm, điều này lý giải cho việc biên lợi nhuận Quý 2 thấp hơn kỳ vọng, đồng thời làm nổi bật tính chu kỳ của chi phí. Netflix đưa ra tín hiệu về sự khởi sắc của biên lợi nhuận trong nửa cuối năm (Quý 3–Quý 4), ngầm định rằng áp lực chi phí hiện tại chỉ mang tính tạm thời chứ không phải vấn đề mang tính cấu trúc. Dù dự báo lợi nhuận Quý 2 có phần thận trọng, tăng trưởng doanh thu dự kiến vẫn giữ mức ổn định (~13%), cho thấy sự phân hóa tạm thời giữa động lực doanh thu và xu hướng chi phí của hãng. Phân tích trọng điểm về dòng tiền Netflix bước vào năm 2026 với vị thế thanh khoản cực kỳ vững chắc. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng vọt lên mức 5,3 tỷ USD (so với mức 2,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái), trong khi dòng tiền tự do (FCF) cũng tăng ấn tượng lên 5,1 tỷ USD từ mức 2,7 tỷ USD. Điều này thể hiện một sự cải thiện đáng kể, mặc dù cần lưu ý rằng một phần lớn của mức tăng trưởng này đến từ khoản phí chấm dứt hợp đồng một lần trị giá 2,8 tỷ USD liên quan đến thương vụ Warner Bros. Điều này đồng nghĩa với việc dù khả năng tạo tiền có vẻ mạnh mẽ, nhưng không phải tất cả các khoản cải thiện đều có tính chất định kỳ.

Công ty cũng đã nâng dự báo dòng tiền tự do cho cả năm 2026 lên mức xấp xỉ 12,5 tỷ USD so với ước tính 11 tỷ USD trước đó, một lần nữa phần lớn là do tác động từ khoản thu một lần này. Đồng thời, Netflix vẫn chưa thay đổi phương thức phân bổ vốn của mình.

Công ty tiếp tục ưu tiên tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, thông qua cả tăng trưởng tự thân và các thương vụ M&A có chọn lọc, trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản và chỉ sau đó mới hoàn trả lượng tiền mặt thặng dư cho cổ đông. Điều này cho thấy ban lãnh đạo vẫn tập trung vào sự tăng trưởng dài hạn và sự linh hoạt tài chính thay vì các khoản lợi nhuận ngắn hạn cho cổ đông. Tại thời điểm kết thúc quý, Netflix báo cáo tổng nợ đạt 14,4 tỷ USD và lượng tiền mặt cùng các khoản tương đương tiền là 12,3 tỷ USD. Vị thế tiền mặt dồi dào này phản ánh việc tạm dừng mua lại cổ phiếu trong suốt giai đoạn đàm phán thương vụ Warner Bros., sau đó là việc nhận được khoản phí chấm dứt hợp đồng. Sau khi quyết định không nâng mức giá chào mua đối với Warner Bros., Netflix đã nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu, chi 1,3 tỷ USD để mua 13,5 triệu cổ phiếu trong quý, hiện vẫn còn 6,8 tỷ USD trong hạn mức phê duyệt hiện tại. Điều này làm nổi bật sự linh hoạt về vốn trong khi vẫn duy trì một bảng cân đối kế toán kỷ luật.

Biểu đồ cổ phiếu Netflix (Khung D1)

Phản ứng sau giờ giao dịch cho thấy giá có thể sẽ kiểm chứng lại mức hỗ trợ then chốt vào ngày mai, được xác định bởi đường EMA 200 (đường màu đỏ) quanh mức 97 USD/cổ phiếu. Nếu giữ vững mức này, cổ phiếu có thể quay lại đà tăng trưởng; ngược lại, nếu phá vỡ xuống dưới, đây có thể được coi là tín hiệu xác nhận một xu hướng giảm chiếm ưu thế, sau đợt phục hồi gần 40% kể từ mức đáy hồi tháng Một.

