Cổ phiếu Netflix tăng 18% từ đầu năm 2026 📊 - Tập trung vào báo cáo Q1

Kết quả kinh doanh Q1 2026 của Netflix: thị trường chờ xác nhận tính bền vững của tăng trưởng

Netflix sẽ công bố kết quả sau giờ giao dịch ngày 16/04. Công ty bước vào báo cáo với đà tăng mạnh của cổ phiếu từ đầu năm. Tâm lý thị trường còn được hỗ trợ bởi việc Netflix rút khỏi thương vụ liên quan đến Warner Bros. Discovery, qua đó nhận khoản phí chấm dứt 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, với nhà đầu tư, yếu tố một lần này không quan trọng bằng việc liệu mô hình tăng trưởng có duy trì được trong môi trường giá tăng, phụ thuộc nhiều hơn vào quảng cáo và kỳ vọng cả năm đang ở mức cao.

Kỳ vọng đồng thuận tích cực, nhưng yêu cầu rất cao

Phố Wall dự báo doanh thu 12,16–12,20 tỷ USD, tương đương tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. EPS dự kiến 0,76–0,78 USD. Điều này cho thấy thị trường đã “định giá trước” một kết quả tốt, nên chỉ đạt đúng kỳ vọng có thể không đủ để tạo phản ứng tích cực. Trọng tâm sẽ nằm ở chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kiếm tiền và định hướng của ban lãnh đạo cho các quý tiếp theo. Tâm lý phân tích vẫn nghiêng tích cực, với phần lớn khuyến nghị mua và giá mục tiêu từ các tổ chức lớn vẫn cao hơn mức hiện tại.

Tăng trưởng thuê bao sau tăng giá là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên

Yếu tố quan trọng nhất sẽ là tốc độ tăng trưởng thuê bao trả phí sau các đợt tăng giá gần đây. Netflix đã kết hợp thành công giữa mở rộng quy mô và cải thiện khả năng kiếm tiền trong các quý trước, nhưng thị trường hiện muốn xác nhận liệu mô hình này có bền vững sau điều chỉnh giá tháng 3 hay không.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến tỷ lệ rời bỏ (churn) và phân bổ tăng trưởng theo khu vực. Các thị trường quốc tế—đặc biệt là châu Á và các khu vực tăng trưởng nhanh—được kỳ vọng tiếp tục bù đắp cho thị trường Mỹ đã bão hòa hơn. Nếu công ty chứng minh được khả năng giữ chân người dùng dù tăng giá, điều đó sẽ củng cố câu chuyện tăng trưởng doanh thu tiếp tục.

Quảng cáo đang trở thành trụ cột tăng trưởng thứ hai

Mảng quảng cáo sẽ là điểm trọng tâm thứ hai. Với thị trường, quảng cáo không còn là tính năng phụ mà đang trở thành một trụ cột tăng trưởng chính thứ hai. Nhà đầu tư sẽ đánh giá không chỉ tốc độ tăng doanh thu quảng cáo, mà cả mức độ chấp nhận gói có quảng cáo và tác động của nó đến ARPU và cơ cấu khách hàng.

Nếu Netflix chứng minh được rằng mảng quảng cáo có thể mở rộng mà không làm suy giảm chất lượng doanh thu thuê bao, điều này sẽ hỗ trợ định giá cao hơn. Ngược lại, tín hiệu yếu từ mảng này có thể khiến kỳ vọng hiện tại trở nên quá lạc quan.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sự mở rộng nội dung trực tiếp (live content), vốn có thể tăng sức hấp dẫn với nhà quảng cáo. Trong quý, Netflix đã phát triển thêm các nội dung live như concert BTS tại Seoul và giải bóng chày World Baseball Classic 2026. Thị trường sẽ đánh giá liệu các nội dung này có thể thúc đẩy doanh thu quảng cáo và củng cố vị thế với nhà quảng cáo hay không.

Biên lợi nhuận và kỷ luật chi phí vẫn là yếu tố then chốt

Trọng tâm thứ ba là lợi nhuận hoạt động và kiểm soát chi phí. Netflix đặt mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động khoảng 32% trong quý, và nhà đầu tư sẽ đánh giá liệu công ty có duy trì được kỷ luật chi phí trong khi vẫn đầu tư mạnh vào nội dung hay không.

Đây là yếu tố quan trọng vì luận điểm đầu tư hiện tại không chỉ dựa trên tăng trưởng quy mô, mà còn dựa trên khả năng chuyển đổi quy mô đó thành dòng tiền và lợi nhuận ổn định hơn. Một kết quả vượt biên lợi nhuận có thể hỗ trợ tâm lý tích cực, trong khi dấu hiệu áp lực chi phí sẽ gây áp lực lên cổ phiếu.

Hướng dẫn cả năm có thể quan trọng hơn kết quả quý

Yếu tố quan trọng nhất có thể không phải là Q1, mà là định hướng cả năm 2026. Thị trường hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 12–14% cho cả năm, và rất nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu nâng dự báo nào.

Trong bối cảnh cổ phiếu đã tăng mạnh và kỳ vọng cao, hướng dẫn tương lai (forward guidance) có thể quan trọng hơn kết quả thực tế. Ngay cả khi Q1 tốt, nếu không nâng dự báo, cổ phiếu vẫn có thể chịu áp lực chốt lời.

Thị trường cần xác nhận, không chỉ số liệu tốt

Đây là một báo cáo có tính “cao áp lực”. Netflix cần chứng minh không chỉ tăng trưởng, mà còn là tăng trưởng bền vững sau tăng giá, quảng cáo đang mở rộng đúng kỳ vọng, và có dư địa nâng dự báo cả năm.

Nếu các yếu tố này được xác nhận, công ty có thể tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành media. Nếu không, mức kỳ vọng cao hiện tại có thể nhanh chóng tạo áp lực lên cổ phiếu.

Góc nhìn kỹ thuật của Netflix

Cổ phiếu Netflix đang giao dịch cao hơn khoảng 10% so với đường trung bình động 200 ngày (EMA200), đây có thể đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu thị trường điều chỉnh. Cổ phiếu gần đây tiến sát vùng kháng cự quanh 108 USD.

Nếu vượt lên trên mức này, xu hướng tăng có thể tăng tốc. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 100 USD, điều đó có thể cho thấy động lực trung hạn đang yếu đi.

Nguồn: xStation5