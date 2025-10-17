Phiên giao dịch ngày thứ Sáu trên các sàn chứng khoán châu Âu ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Tâm lý bi quan đã lan tới lục địa già sau các đợt giảm giá cổ phiếu ngân hàng khu vực ở Mỹ hôm thứ Năm. Chuỗi bán tháo được kích hoạt bởi thông báo từ một số tổ chức tài chính lớn về việc cần phải xóa sổ các khoản vay đã cấp cho khách hàng bị cáo buộc gian lận.

Sự chú ý của giới đầu tư tập trung đặc biệt vào Zions Bank Corp, ngân hàng đã công bố khoản xóa sổ trị giá 50 triệu USD, làm dấy lên lo ngại sâu sắc hơn về sức khỏe của lĩnh vực cho vay khu vực. Thị trường vẫn chưa quên vụ sụp đổ đình đám của Silicon Valley Bank và khi cộng thêm sự sụp đổ gần đây của First Brands cùng việc hé lộ các rủi ro mang tính hệ thống trong lĩnh vực tài chính, nhà đầu tư đã bắt đầu đánh giá lại các rủi ro vốn bị xem nhẹ trước đây.

Làn sóng lo ngại này trước tiên quét qua các thị trường châu Á, sau đó lan sang châu Âu, nơi phần lớn các chỉ số chính đều giảm mạnh trong ngày hôm nay. Các nhà phân tích cho rằng những biến động hiện tại mang tính chất điều chỉnh, song đồng thời nhấn mạnh rằng sự bất ổn kéo dài xung quanh các ngân hàng khu vực Mỹ có thể sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường chứng khoán toàn cầu trong một thời gian tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt bán tháo trên thị trường châu Âu đã khiến các chỉ số chính giảm 1,5%. DAX và FTSE MIB ghi nhận mức giảm mạnh nhất, cho thấy sự nhạy cảm đặc biệt của hệ thống ngân hàng địa phương. Tình hình có phần khả quan hơn tại Anh và Thụy Sĩ, nơi mức giảm chỉ giới hạn ở mức 1%.

Thị trường châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng giảm giá mạnh trong phiên mở cửa ngày thứ Sáu. Dễ hiểu khi các cổ phiếu ngân hàng châu Âu là nhóm giảm sâu nhất. Nguồn: xStation