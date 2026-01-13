Cổ phiếu ngân hàng gây áp lực lên Phố Wall

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi động phiên giao dịch thứ Ba với diễn biến trái chiều, ban đầu được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát lõi thấp hơn kỳ vọng, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng giảm lạm phát sau khi số liệu tháng 10 bị bóp méo bởi việc chính phủ đóng cửa. Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh nhất (US2000: +0,2%), khi kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ - nhóm phụ thuộc nhiều vào chi phí tín dụng. US100 và US500 giao dịch đi ngang, trong khi US30 giảm 0,4%, chủ yếu do cổ phiếu ngân hàng Mỹ điều chỉnh sau báo cáo kết quả kinh doanh của JPMorgan và BNY.

Trong các nhóm ngành thuộc S&P 500, tài chính là lĩnh vực gây áp lực lớn nhất lên hiệu suất của chỉ số. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Lạm phát: Lõi hạ nhiệt, nhưng đà tăng theo tháng nóng hơn

Lạm phát lõi CPI tháng 12 tăng thấp hơn dự báo, chỉ +0,2% m/m và +2,6% y/y (kỳ vọng: +0,3% m/m và +2,7% y/y), cho thấy tiến trình giảm lạm phát vẫn đang diễn ra. CPI toàn phần đúng như kỳ vọng ở mức 2,7% y/y. Dù chi phí nhà ở vẫn “cứng đầu” (+0,4%) và giá thực phẩm tăng mạnh (+0,7%), nhưng giảm phát ở xe đã qua sử dụng và dịch vụ viễn thông đã giúp kìm hãm mức tăng chung.

Bất chấp số liệu lõi tích cực hơn, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, với đợt cắt giảm tiếp theo có thể bị lùi sang tháng 6, do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Đáng chú ý, CPI theo tháng tăng tốc từ 0,2% lên 0,3%, điều này có thể khiến Fed thận trọng hơn và tạm dừng trước khi tiếp tục nới lỏng.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai Nasdaq đã thu hẹp đà tăng đầu phiên, nhưng vẫn duy trì động lượng tăng trên khung ngày, hiện giao dịch quanh 25.930, vững vàng trên các đường trung bình động quan trọng. Chỉ số đã tích lũy thành công phía trên mức Fibonacci 78,6% tại 25.744, hiện đóng vai trò hỗ trợ gần cùng với EMA 30 ngày (đường vàng) quanh 25.605. Với RSI ở mức 59,3, chỉ báo cho thấy dư địa tăng vẫn còn trước khi rơi vào vùng quá mua. Phe mua nhiều khả năng nhắm tới đỉnh dao động gần nhất tại 26.198 (100% Fibonacci). Ngược lại, nếu không giữ được vùng hiện tại, thị trường có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 25.400, trùng với mức Fibonacci 61,8%.

