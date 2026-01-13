Cổ phiếu ngân hàng gây áp lực lên Phố Wall

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi động phiên giao dịch thứ Ba với diễn biến trái chiều, ban đầu được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát lõi thấp hơn kỳ vọng, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng giảm lạm phát sau khi số liệu tháng 10 bị bóp méo bởi việc chính phủ đóng cửa. Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh nhất (US2000: +0,2%), khi kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ - nhóm phụ thuộc nhiều vào chi phí tín dụng. US100 và US500 giao dịch đi ngang, trong khi US30 giảm 0,4%, chủ yếu do cổ phiếu ngân hàng Mỹ điều chỉnh sau báo cáo kết quả kinh doanh của JPMorgan và BNY.
Trong các nhóm ngành thuộc S&P 500, tài chính là lĩnh vực gây áp lực lớn nhất lên hiệu suất của chỉ số. Nguồn: Bloomberg Finance LP
Lạm phát: Lõi hạ nhiệt, nhưng đà tăng theo tháng nóng hơn
Lạm phát lõi CPI tháng 12 tăng thấp hơn dự báo, chỉ +0,2% m/m và +2,6% y/y (kỳ vọng: +0,3% m/m và +2,7% y/y), cho thấy tiến trình giảm lạm phát vẫn đang diễn ra. CPI toàn phần đúng như kỳ vọng ở mức 2,7% y/y. Dù chi phí nhà ở vẫn “cứng đầu” (+0,4%) và giá thực phẩm tăng mạnh (+0,7%), nhưng giảm phát ở xe đã qua sử dụng và dịch vụ viễn thông đã giúp kìm hãm mức tăng chung.
Bất chấp số liệu lõi tích cực hơn, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, với đợt cắt giảm tiếp theo có thể bị lùi sang tháng 6, do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Đáng chú ý, CPI theo tháng tăng tốc từ 0,2% lên 0,3%, điều này có thể khiến Fed thận trọng hơn và tạm dừng trước khi tiếp tục nới lỏng.
Nguồn: XTB Research
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)
Hợp đồng tương lai Nasdaq đã thu hẹp đà tăng đầu phiên, nhưng vẫn duy trì động lượng tăng trên khung ngày, hiện giao dịch quanh 25.930, vững vàng trên các đường trung bình động quan trọng. Chỉ số đã tích lũy thành công phía trên mức Fibonacci 78,6% tại 25.744, hiện đóng vai trò hỗ trợ gần cùng với EMA 30 ngày (đường vàng) quanh 25.605. Với RSI ở mức 59,3, chỉ báo cho thấy dư địa tăng vẫn còn trước khi rơi vào vùng quá mua. Phe mua nhiều khả năng nhắm tới đỉnh dao động gần nhất tại 26.198 (100% Fibonacci). Ngược lại, nếu không giữ được vùng hiện tại, thị trường có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 25.400, trùng với mức Fibonacci 61,8%.
Nguồn: xStation5
Tin doanh nghiệp
Bank of New York Mellon (BK) công bố kết quả quý IV mạnh mẽ, với lợi nhuận tăng lên 2,02 USD/cổ phiếu, so với 1,54 USD cùng kỳ năm trước. Nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc và lãi suất cao hơn, tài sản lưu ký tăng 14% lên 59,3 nghìn tỷ USD, trong khi thu nhập lãi ròng tăng 13%. BNY cũng nâng mục tiêu lợi suất trung hạn trên vốn hữu hình (ROTCE) lên khoảng 28%. Cổ phiếu giảm 0,4%.
Delta Air Lines (DAL) giảm 1,4% sau khi triển vọng lợi nhuận 2026 thấp hơn kỳ vọng, dù dự báo tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20%. Hãng đang chuyển hướng sang phân khúc khách hàng cao cấp để bù đắp nhu cầu yếu từ nền kinh tế, đồng thời củng cố chiến lược này bằng đơn đặt hàng 30 máy bay Boeing 787. Ban lãnh đạo nhấn mạnh sự phân hóa rõ rệt giữa chi tiêu mạnh ở phân khúc cao cấp và sự khó khăn của nhóm khách hàng thu nhập thấp.
Google (GOOGL) được cho là đang chuyển phát triển và sản xuất các dòng smartphone cao cấp – gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold – sang Việt Nam trong năm nay. Theo Nikkei Asia, giai đoạn quan trọng “New Product Introduction” (NPI) cho các thiết bị flagship sẽ rời khỏi Trung Quốc, trong khi dòng Pixel A giá rẻ vẫn tiếp tục sản xuất tại đây.
JPMorgan Chase (JPM) báo cáo lợi nhuận quý IV giảm xuống 13 tỷ USD (4,63 USD/cổ phiếu), so với 14 tỷ USD cùng kỳ, do khoản dự phòng tín dụng 2,2 tỷ USD liên quan đến hợp tác Apple Card. Loại trừ chi phí một lần này, lợi nhuận sẽ tăng lên 14,7 tỷ USD (5,23 USD/cổ phiếu) nhờ mảng giao dịch mạnh. Cổ phiếu giảm 2,9%.
L3Harris Technologies (LHX) tăng 2,1% sau khi công bố thỏa thuận đặc biệt trị giá 1 tỷ USD với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đầu tư vào mảng giải pháp tên lửa. Đơn vị này sẽ được tách ra và niêm yết riêng vào cuối năm 2026, trong khi L3Harris vẫn giữ quyền kiểm soát đa số. Thỏa thuận hướng tới tăng sản lượng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho chương trình “Arsenal of Freedom”.
Ormat Technologies (ORA) ghi nhận làn sóng mua mạnh từ nhà đầu tư tổ chức, khi RWC Asset Management tăng tỷ lệ sở hữu 8,8%, còn AQR Capital tăng nắm giữ hơn 300%. Hiện các quỹ phòng hộ kiểm soát 95,5% cổ phần công ty. Động thái này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng và nhiều nâng hạng từ giới phân tích, đẩy cổ phiếu tiến sát đỉnh 52 tuần. Cổ phiếu tăng 2,3%.
Travere Therapeutics (TVTX) lao dốc gần 30% sau khi FDA yêu cầu bổ sung thêm thông tin để đánh giá lợi ích lâm sàng của thuốc điều trị bệnh thận Filspari, làm dấy lên nghi ngờ về thời hạn phê duyệt ngày 13/1. Dù cổ phiếu giảm mạnh, tâm lý nhà đầu tư cá nhân lại chuyển sang “cực kỳ lạc quan”, trong khi công ty xác nhận doanh thu năm 2025 đạt 410 triệu USD.
