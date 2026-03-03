Cổ phiếu Paramount Skydance chịu áp lực sau cảnh báo từ S&P

Cổ phiếu Paramount Skydance chịu áp lực sau khi các hãng xếp hạng tín nhiệm hạ triển vọng tín dụng và đưa công ty vào danh sách CreditWatch với hàm ý tiêu cực. Động thái này phản ánh mức nợ gia tăng liên quan đến kế hoạch sáp nhập với Warner Bros. Discovery cũng như sự không chắc chắn về cấu trúc tài trợ và phân bổ vốn sau giao dịch. Thị trường phản ứng bằng việc giá cổ phiếu giảm và tập trung vào khả năng duy trì thanh khoản, quản lý chi phí nợ và đảm bảo dòng tiền ổn định trong cấu trúc doanh nghiệp mới.

Cảnh báo từ S&P

S&P Global Ratings đã đưa Paramount Skydance vào CreditWatch với triển vọng tiêu cực, cho thấy khả năng bị hạ bậc tín nhiệm thêm là hoàn toàn có thể nếu công ty không thực hiện các biện pháp xử lý vấn đề tài chính và giảm đòn bẩy. Cảnh báo này phản ánh mức nợ cao dự kiến phát sinh từ thương vụ sáp nhập với Warner Bros. Discovery, cùng với sự thiếu rõ ràng về cấu trúc tài trợ và lịch trình trả nợ sau sáp nhập. Thị trường xem đây là dấu hiệu rủi ro tài chính gia tăng, có thể dẫn đến chi phí phục vụ nợ cao hơn và hạn chế linh hoạt tài chính trong ngắn hạn.

Gánh nặng nợ từ thương vụ với Warner Bros.

Thương vụ sáp nhập trị giá 110 tỷ USD dự kiến sẽ khiến công ty hợp nhất gánh khoảng 79 tỷ USD nợ ròng, đưa Paramount Skydance vào nhóm các doanh nghiệp có mức đòn bẩy cao trong ngành truyền thông. Gói tài trợ bao gồm cả vốn chủ sở hữu và lượng nợ đáng kể, làm gia tăng áp lực lên dòng tiền và có thể làm tăng chi phí vốn. S&P lưu ý rằng mức đòn bẩy cao khiến công ty nhạy cảm hơn với biến động thị trường, lãi suất tăng và áp lực cạnh tranh, đồng thời hạn chế khả năng linh hoạt trước những thay đổi trong lĩnh vực streaming và truyền thông.

Phản ứng của thị trường

Sau cảnh báo từ S&P, cổ phiếu Paramount Skydance giảm, phản ánh quan điểm của thị trường về rủi ro tài chính cao hơn. Nhà đầu tư tập trung vào khả năng trả nợ, duy trì thanh khoản và ổn định dòng tiền trong cấu trúc hậu sáp nhập. Thị trường đang định giá rủi ro chi phí tài trợ cao hơn và khả năng tiếp cận thị trường nợ đạt chuẩn đầu tư bị thu hẹp.

Rủi ro vận hành và chiến lược

Thương vụ sáp nhập nhằm tạo ra một trong những tập đoàn truyền thông và streaming lớn nhất, kết hợp Paramount+, HBO Max và các tài sản khác. Lợi ích chiến lược dài hạn vẫn đáng kể, bao gồm quy mô sản xuất nội dung lớn hơn và vị thế cạnh tranh mạnh hơn. Tuy nhiên, thị trường đang theo dõi sát các rủi ro ngắn hạn như thách thức tích hợp hệ thống vận hành và công nghệ, khả năng cắt giảm nhân sự và sự giám sát từ cơ quan quản lý. Nhà đầu tư sẽ quan sát cách công ty xử lý quá trình tích hợp, duy trì lợi nhuận và kiểm soát nợ, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu trong thời gian tới.

Những điểm thị trường quan tâm