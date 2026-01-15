Cổ phiếu ngành bán dẫn tăng vọt 📈 KLA Corp đạt mức cao nhất mọi thời đại

Kết quả của TSMC (TSM.US) đã thổi bùng lại sự hứng thú của Phố Wall với cổ phiếu ngành bán dẫn, kéo theo đà tăng của các cổ phiếu như Nvidia, Broadcom và những tên tuổi ít nổi bật hơn nhưng vẫn rất lớn như Lam Research (LRCX.US) và Applied Materials (AMAT.US). Với doanh thu của nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới tăng 35% so với cùng kỳ, thị trường ngày càng sẵn sàng định giá một kịch bản mà đầu tư do AI thúc đẩy “gần như là điều tất yếu.”

Động lực này tạo ra hai câu chuyện song song. Thứ nhất là việc đánh giá lại mức độ tăng trưởng nhu cầu có thể xảy ra trên toàn bộ lĩnh vực bán dẫn. Thứ hai là sự sẵn sàng ngày càng cao của nhà đầu tư để trả mức giá kỷ lục cho các công ty hưởng lợi từ đà tăng, như thấy ở các công ty hưởng lợi từ “bùng nổ bộ nhớ” như KLA Corp. (KLAC.US).

Cổ phiếu KLA hôm nay đang lập mức cao kỷ lục mới. Các tổ chức tài chính lớn của Mỹ đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu này, bao gồm Morgan Stanley và Wells Fargo, trong khi Barclays cũng đưa ra quan điểm tích cực. RBC Capital đã bắt đầu theo dõi công ty.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF (SEC0.DE), khung D1

Kể từ ngày 5/4/2025 (đợt bán tháo liên quan đến thuế quan do Trump gây ra), chỉ số rộng của cổ phiếu bán dẫn toàn cầu đã tăng khoảng 120%.

Nguồn: xStation5

KLA Corp hưởng lợi từ thị trường tăng của ngành bán dẫn

Trong những ngày gần đây, KLA Corp. là một trong những công ty dẫn đầu nổi bật trên Phố Wall. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo lường và kiểm soát quy trình sản xuất bán dẫn, và hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới.

Một làn sóng nâng hạng và tăng giá mục tiêu cho thấy Phố Wall ngày càng coi KLA là một trong những người chiến thắng tiềm năng lớn nhất trong giai đoạn đầu tư tiếp theo vào cơ sở hạ tầng AI. Yếu tố kích hoạt chính là sự thay đổi trong câu chuyện về thị trường bộ nhớ (DRAM và NAND), mà các nhà phân tích cho rằng đang trở thành nút thắt quan trọng đối với AI - gần như quan trọng như GPU và bộ xử lý tiên tiến.

Tín hiệu mạnh nhất đến từ Morgan Stanley, nâng hạng KLA từ “equal-weight” lên “overweight.” Ngân hàng lập luận rằng thị trường vẫn định giá thấp mức độ tiếp xúc của công ty với phân khúc bộ nhớ, vốn đang quay trở lại trọng tâm khi nhu cầu do AI thúc đẩy tăng tốc.

Bộ nhớ đang trở thành yếu tố hạn chế chính đối với sự mở rộng của AI. Trên thực tế, điều này có nghĩa là khi đầu tư vào AI tăng lên, việc sản xuất thêm chip tính toán thôi là chưa đủ - cần khối lượng bộ nhớ hiện đại lớn và các yêu cầu về hiệu suất cũng tăng nhanh.

Trong bối cảnh này, Morgan Stanley chỉ ra cường độ kiểm soát quy trình tăng trên cả DRAM và NAND. Quy trình sản xuất càng phức tạp và yêu cầu chất lượng càng chặt chẽ, các công cụ của KLA càng trở nên giá trị - giúp các nhà máy giảm lỗi và nâng cao tỷ lệ thành phẩm. Morgan Stanley đồng thời nâng giá mục tiêu cho KLAC từ 1.214 USD lên 1.697 USD, là một trong những dự báo cao nhất trong số các tổ chức lớn.

Wells Fargo tham gia

Wells Fargo cũng nhanh chóng nâng hạng KLA từ “equal-weight” lên “overweight,” đồng thời nâng giá mục tiêu từ 1.250 USD lên 1.600 USD. Động thái này có thể được hiểu như một xác nhận rằng thị trường đang bước vào giai đoạn mà không chỉ là “cơn sốt AI” mới quan trọng, mà là chi tiêu vốn thực tế: mở rộng năng lực, hiện đại hóa quy trình và tiến tới các node sản xuất tiên tiến hơn.

Trong chu kỳ này, các công ty như KLA chiếm vị trí chiến lược đặc biệt trong chuỗi giá trị: nếu không có kiểm soát quy trình và đo lường, rất khó mở rộng sản xuất bán dẫn tiên tiến với chất lượng mà thị trường yêu cầu.

Barclays: AI vẫn là động lực chính vào 2026 - và KLA là trụ cột

Barclays cũng đưa ra quan điểm mạnh mẽ, nâng giá mục tiêu KLA từ 1.300 USD lên 1.595 USD, đồng thời duy trì hạng “overweight.” Theo Barclays, năm 2026 sẽ là năm mà:

Sự gần gũi với chủ đề AI sẽ là yếu tố chi phối hiệu suất cổ phiếu bán dẫn.

Nhà đầu tư sẽ ưu tiên các công ty “cốt lõi trong các trụ cột của AI.”

Barclays nhấn mạnh một thực tế thị trường ngày càng quan trọng: tại một thời điểm, câu chuyện “AI đang phát triển” thôi là chưa đủ, câu hỏi chính trở thành mức độ cơ hội có thể được triển khai và kiếm tiền trong nền kinh tế thực tế. Trong môi trường này, nhà đầu tư có thể ưu tiên các công ty không chỉ hưởng lợi trên lý thuyết, mà thực sự cần thiết cho hệ sinh thái bán dẫn. KLA đáp ứng tiêu chí này khi hỗ trợ một phần quan trọng trong quy trình sản xuất.

KLA Corp (KLAC.US), D1

Nguồn: xStation5

KLA đang cải thiện lợi nhuận và doanh thu kỷ lục, nhưng khó có thể phủ nhận điều này đi kèm với định giá cao hơn. Hệ số P/E dự phóng 12 tháng của cổ phiếu hiện khoảng 41, cao hơn mức trung bình của Nasdaq 100, trong khi P/E hiện tại gần 45. Hệ số giá trên doanh thu cũng đang ở mức cao lịch sử (mặc dù từng cao hơn vào một số thời điểm năm 2025). ROIC (lợi suất trên vốn đầu tư) tăng từ nửa cuối 2024, dù từng cao hơn vào 2021–2022. Đồng thời, chi phí vốn (WACC) vẫn thấp hơn ROIC, cho thấy KLA vẫn tạo ra giá trị thực cho cổ đông.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.