Cổ phiếu ngành quốc phòng Mỹ tăng vọt 🗽 Ngân sách cho quốc phòng tăng thêm 500 tỷ USD?

Những phát biểu của Donald Trump ngày hôm qua đã tạo ra một chuyến tàu lượn cảm xúc thực sự đối với cổ phiếu ngành quốc phòng Mỹ. Sau đợt bán tháo ban đầu, khi các tên tuổi lớn như Lockheed Martin (LMT.US) và RTX Corp (RTX.US, trước đây là Raytheon) giảm vài phần trăm do những chỉ trích của ông Trump trên Truth Social, các “ông lớn” này lại tăng vọt tới 5% hoặc hơn ngay sau khi phiên giao dịch kết thúc. Sang hôm nay, đà tăng lan rộng toàn ngành, từ các nhà thầu quốc phòng hàng đầu đến các doanh nghiệp nhỏ hơn. Vậy điều gì đã xảy ra?
-
Trước hết, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không cho phép các nhà thầu quốc phòng lớn nhất tiếp tục theo đuổi các chính sách chia cổ tức cao và mua lại cổ phiếu quy mô lớn, mà thay vào đó yêu cầu họ đầu tư vào xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí thế hệ mới. Nhà đầu tư coi sự can thiệp này là rủi ro vận hành đáng kể, có thể làm suy yếu mô hình hoàn vốn cho cổ đông và báo hiệu chi tiêu đầu tư (CapEx) cao hơn, từ đó gây áp lực lên lợi nhuận.
-
Khoảng một giờ sau, ông Trump bổ sung rằng nhờ nguồn thu từ thuế quan thương mại, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2026 có thể đạt 1.500 tỷ USD, thay vì 1.000 tỷ USD như kế hoạch trước đó. Phát biểu này đã đảo chiều thị trường ngay lập tức, khiến cổ phiếu quốc phòng nhanh chóng phục hồi toàn bộ mức giảm.
-
Trước đó, ông Trump cũng chỉ đích danh RTX Corp, cho rằng đây là nhà thầu chần chừ nhất trong việc thực hiện các đề xuất của Bộ Quốc phòng Mỹ, khi vẫn lựa chọn duy trì chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu “phình to”. Điều này đã khiến cổ phiếu chịu thêm áp lực giảm. Tuy nhiên, những khoản lỗ đó hiện đã được bù đắp hoàn toàn, và trước giờ mở cửa thị trường Mỹ hôm nay, cổ phiếu tăng gần 5%, giao dịch quanh mức 194 USD/cổ phiếu.
Biểu đồ cổ phiếu RTX Corp (RTX.US), khung thời gian H1
Nguồn: xStation5
Rio Tinto và Glencore khuấy động thị trường khai thác mỏ 🚨 Hai gã khổng lồ đàm phán sáp nhập 🤝
Micron đầu tư hàng tỷ USD vào AI, động lực mới cho chu kỳ siêu tăng trưởng ngành bán dẫn? 📈
Chỉ số US2000 đạt đỉnh kỷ lục mới
Liệu lĩnh vực quốc phòng có thể giúp thị trường chứng khoán châu Âu trụ vững?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.