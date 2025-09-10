Đọc thêm

Cổ phiếu NIO sụt giảm sau khi phát hành cổ phiếu với trị giá 1 tỷ USD

00:10 11 tháng 9, 2025

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc NIO đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Công ty đã bán hơn 181 triệu American Depositary Shares (ADS) với giá 5,57 USD/cổ phiếu, tương đương mức chiết khấu khoảng 11,3% so với giá đóng cửa phiên trước. Số lượng này chiếm hơn 8% tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty, vốn trước đợt phát hành đạt gần 12 tỷ USD.

Thị trường phản ứng ngay lập tức. Giá cổ phiếu NIO giảm khoảng 10%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 12/2023. Đây là phản ứng thường thấy khi có đợt phát hành mới, do nhà đầu tư lo ngại pha loãng cổ phần và nguồn cung cổ phiếu tăng thêm. Tuy nhiên, công ty đã tận dụng giai đoạn tăng trưởng thuận lợi — cổ phiếu NIO đã tăng 86% trong hai tháng qua — để huy động thêm vốn cho các khoản đầu tư.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho phát triển các mẫu xe điện mới, mở rộng mạng lưới trạm sạc và hoán đổi pin, đồng thời củng cố vị thế tài chính. Đáng chú ý, trong 6 quý liên tiếp gần đây, NIO công bố doanh số dưới kỳ vọng. Tuy nhiên, trong năm 2025, công ty ghi nhận sự cải thiện: tính đến tháng 8 đã giao hơn 166.000 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bức tranh rộng hơn, NIO vẫn còn tụt lại phía sau các “ông lớn” trên thị trường xe điện Trung Quốc. Ví dụ, BYD đã giao gần 1,9 triệu xe trong cùng kỳ, Tesla hơn 300.000 xe, và Xpeng hơn 210.000 xe. Tuy nhiên, đợt phát hành cổ phiếu này có thể giúp NIO tăng tốc phát triển và gia tăng thị phần.

Tóm lại, dù thị trường phản ứng bằng việc giá cổ phiếu giảm mạnh, nhưng về dài hạn, đây có thể là bước đi quan trọng để NIO ổn định tài chính và thúc đẩy phát triển công nghệ. Ngược lại, trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần sẵn sàng trước áp lực giảm giá cổ phiếu và sự pha loãng giá trị nắm giữ.

 

Nguồn: xStation5

