Cổ phiếu Nvidia giảm 4% khi Meta Platforms chuyển sang chip AI của Google 📉

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) giảm gần 4% ngoài phiên sau thông tin Meta có thể chuyển một phần chiến lược chip AI sang sử dụng TPU của Google, dự kiến triển khai trong các trung tâm dữ liệu từ năm 2027 - một rủi ro dài hạn đối với nhu cầu GPU của Nvidia. Diễn biến này làm dấy lên tranh luận rộng hơn về việc định giá nhóm công nghệ bị kéo căng và khả năng xuất hiện “bong bóng AI”, với Nvidia ở tâm điểm.

Các chỉ số Mỹ diễn biến gần như đi ngang, khi Alphabet (GOOGL.US) tăng mạnh đã bù đắp tâm lý tiêu cực từ Nvidia.

Meta thậm chí có thể thuê TPU của Google ngay trong năm tới, cho thấy họ muốn đa dạng hóa khỏi GPU Nvidia sớm hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu Nvidia giảm phản ánh mức độ nhạy cảm của nhà đầu tư trước bất kỳ tín hiệu nào về việc hãng bị suy yếu vị thế thống trị hoặc khách hàng lớn tìm kiếm lựa chọn thay thế.

Alphabet tăng hơn 4%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng việc áp dụng TPU sẽ củng cố hệ sinh thái cloud và phần cứng AI của Google.

TPU của Google — đồng thiết kế với Broadcom — đang ngày càng được thị trường tin tưởng; cổ phiếu Broadcom cũng tăng theo thông tin này.

Các nhà xây dựng hạ tầng AI muốn đa dạng hóa nguồn cung chip, giảm phụ thuộc vào Nvidia do tình trạng thiếu hàng, giá cao và giới hạn nguồn cung.

Nvidia vẫn là nhà lãnh đạo thị trường rõ rệt, nhưng chip tùy chỉnh của Google đang tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực bán dẫn AI.

Meta hiện là một trong những doanh nghiệp chi tiêu cho AI lớn nhất thế giới, với vốn đầu tư dự kiến 70–72 tỷ USD trong năm nay — do đó, bất kỳ sự thay đổi nhà cung cấp nào cũng đều có tác động đáng kể đến ngành bán dẫn.

Quan sát biểu đồ NVDA.US, cổ phiếu vẫn nằm dưới vùng kháng cự EMA50, đồng thời mô hình vai–đầu–vai (H&S), tín hiệu giảm giá đang hình thành. Nếu giá phá xuống dưới 160 USD, có thể xuất hiện áp lực bán mạnh hơn đối với cổ phiếu Nvidia. Theo ước tính của Wall Street, việc Meta chuyển từ Nvidia sang Google có thể khiến Nvidia mất tới 180 tỷ USD giá trị đơn hàng trong dài hạn.

Nguồn: xStation5