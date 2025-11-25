Cổ phiếu Nvidia giảm 4% khi Meta Platforms chuyển sang chip AI của Google 📉

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) giảm gần 4% ngoài phiên sau thông tin Meta có thể chuyển một phần chiến lược chip AI sang sử dụng TPU của Google, dự kiến triển khai trong các trung tâm dữ liệu từ năm 2027 - một rủi ro dài hạn đối với nhu cầu GPU của Nvidia. Diễn biến này làm dấy lên tranh luận rộng hơn về việc định giá nhóm công nghệ bị kéo căng và khả năng xuất hiện “bong bóng AI”, với Nvidia ở tâm điểm.
-
Các chỉ số Mỹ diễn biến gần như đi ngang, khi Alphabet (GOOGL.US) tăng mạnh đã bù đắp tâm lý tiêu cực từ Nvidia.
-
Meta thậm chí có thể thuê TPU của Google ngay trong năm tới, cho thấy họ muốn đa dạng hóa khỏi GPU Nvidia sớm hơn kỳ vọng.
-
Cổ phiếu Nvidia giảm phản ánh mức độ nhạy cảm của nhà đầu tư trước bất kỳ tín hiệu nào về việc hãng bị suy yếu vị thế thống trị hoặc khách hàng lớn tìm kiếm lựa chọn thay thế.
-
Alphabet tăng hơn 4%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng việc áp dụng TPU sẽ củng cố hệ sinh thái cloud và phần cứng AI của Google.
-
TPU của Google — đồng thiết kế với Broadcom — đang ngày càng được thị trường tin tưởng; cổ phiếu Broadcom cũng tăng theo thông tin này.
-
Các nhà xây dựng hạ tầng AI muốn đa dạng hóa nguồn cung chip, giảm phụ thuộc vào Nvidia do tình trạng thiếu hàng, giá cao và giới hạn nguồn cung.
-
Nvidia vẫn là nhà lãnh đạo thị trường rõ rệt, nhưng chip tùy chỉnh của Google đang tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực bán dẫn AI.
-
Meta hiện là một trong những doanh nghiệp chi tiêu cho AI lớn nhất thế giới, với vốn đầu tư dự kiến 70–72 tỷ USD trong năm nay — do đó, bất kỳ sự thay đổi nhà cung cấp nào cũng đều có tác động đáng kể đến ngành bán dẫn.
Quan sát biểu đồ NVDA.US, cổ phiếu vẫn nằm dưới vùng kháng cự EMA50, đồng thời mô hình vai–đầu–vai (H&S), tín hiệu giảm giá đang hình thành. Nếu giá phá xuống dưới 160 USD, có thể xuất hiện áp lực bán mạnh hơn đối với cổ phiếu Nvidia. Theo ước tính của Wall Street, việc Meta chuyển từ Nvidia sang Google có thể khiến Nvidia mất tới 180 tỷ USD giá trị đơn hàng trong dài hạn.
Nguồn: xStation5
DE40: DAX giảm nhẹ trước dữ liệu CPI của Đức 📌Deutsche Borse phục hồi sau thông tin mua lại Allfunds Group
Cổ phiếu đáng chú ý – Adobe Inc (27.11.2025)
Toyota - Sau báo cáo thu nhập
Cổ phiếu Deere & Co. giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng📉 Liệu doanh nghiệp này có đang mất đà?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.