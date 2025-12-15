Sự kết thúc của Zillow? Google bước chân vào một thị trường mới.

Zillow Group là một công ty vận hành hệ sinh thái dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực mua bán bất động sản và các dịch vụ liên quan. Danh mục dịch vụ của công ty rất rộng, bao gồm môi giới bất động sản, định giá nhà đất, đánh giá khả năng tín dụng, cũng như cung cấp các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho nhà quảng cáo và các nhà thầu. Zillow từng là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu cơ trên thị trường bất động sản vào năm 2020.

Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 55% so với đỉnh và riêng trong phiên giao dịch hôm nay đã mất thêm 10%. Thị trường bất động sản Mỹ đã hạ nhiệt đều đặn trong nhiều quý gần đây, điều này gây áp lực trực tiếp lên định giá của các doanh nghiệp trong ngành. Dù vậy, đợt sụt giảm hôm nay chủ yếu xuất phát từ sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới.

Trong điều kiện bình thường, việc thách thức vị thế dẫn đầu của Zillow là rất khó, do lợi thế về thị phần, thương hiệu và hiệu ứng quy mô. Tuy nhiên, phân khúc mà Zillow đang thống lĩnh lại rơi vào tầm ngắm của một đối thủ “đáng sợ” nhất có thể – Google. Alphabet đã công bố đang thử nghiệm nền tảng riêng để tìm kiếm và giao dịch bất động sản, với mô tả chức năng và cách vận hành cho thấy đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Zillow.

Dịch vụ này thậm chí còn chưa có tên chính thức, nhưng mối đe dọa đã là rất lớn. Với lịch sử thành công trong việc chinh phục các thị trường mới, Google được xem là một đối thủ gần như không thể ngăn cản. Trong trường hợp này, nạn nhân tiềm tàng chính là Zillow. Google sở hữu dữ liệu, hạ tầng, nguồn vốn và nhân lực vượt trội hơn Zillow ở quy mô lớn gấp nhiều lần.

Nếu Zillow không thực hiện một cuộc cải tổ căn bản mô hình kinh doanh để thích nghi với tham vọng của Google, hoặc nếu Google không chủ động rút lui khỏi thị trường này, thì đây rất có thể sẽ là khởi đầu cho sự suy thoái dài hạn của nền tảng Zillow.

Biểu đồ cổ phiếu Z.US (D1)

Nguồn: xStation5