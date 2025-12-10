Cổ phiếu Nvidia tăng nhẹ nhờ khả năng có đơn đặt hàng từ ByteDance và Alibaba 📈

ByteDance và Alibaba đã nhanh chóng liên hệ để mua chip H200 của Nvidia ngay sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy các nền tảng công nghệ hàng đầu Trung Quốc muốn quay lại hệ sinh thái của Nvidia.

Cả hai công ty đang chuẩn bị những đơn hàng lớn, phụ thuộc vào sự chấp thuận của Bắc Kinh, nhưng họ đã bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng nguồn cung. H200 vẫn cực kỳ khan hiếm do Nvidia ưu tiên dòng Blackwell và thế hệ Rubin sắp tới.

H200 mạnh gần gấp sáu lần so với mẫu H20 từng được phép bán trước đó, điều này ngay lập tức thay đổi lại cục diện cạnh tranh trên thị trường huấn luyện AI tại Trung Quốc. Các chip nội địa vẫn tụt hậu trong các tác vụ huấn luyện, khiến Nvidia tiếp tục giữ vai trò chiến lược thiết yếu.

Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc nới lỏng hạn chế xuất khẩu. Những quy định gần đây hạn chế các trung tâm dữ liệu được nhà nước hỗ trợ và các tập đoàn công nghệ lớn mua chip Nvidia tạo thêm một lớp bất định mới.

Giới quản lý Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp như Alibaba, ByteDance và Tencent đánh giá nhu cầu tiềm năng đối với H200. Quyết định từ Bắc Kinh dự kiến sẽ sớm được công bố.

Bất chấp các áp lực chính trị, nhiều tổ chức Trung Quốc—từ các trường đại học hàng đầu đến các đơn vị có liên hệ với quốc phòng—được cho là đã cố gắng mua H200 thông qua các kênh xám, cho thấy nhu cầu cực kỳ cấp bách đối với năng lực tính toán hiệu suất cao.

Thị trường kỳ vọng rằng các tập đoàn công nghệ Trung Quốc sẽ âm thầm mua vào H200. Các mô hình AI hàng đầu tại Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào phần cứng của Nvidia, trong khi áp lực cạnh tranh với Huawei và Cambricon trong tác vụ huấn luyện vẫn rất lớn.

Chuỗi cung ứng của Nvidia tiếp tục bị thắt chặt. Việc sản xuất H200 vẫn diễn ra với số lượng rất hạn chế, điều này có thể kìm hãm tiềm năng tăng doanh thu trong ngắn hạn ngay cả khi thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại.