Cổ phiếu Oracle giảm 6% do lo ngại về khó khăn tài chính 🔎

Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá 10 tỷ USD đầy tham vọng của Oracle tại bang Michigan đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi các cuộc đàm phán tài trợ với đối tác chủ chốt Blue Owl Capital đổ vỡ. Đây là một cú giáng mạnh đối với Oracle, trong bối cảnh công ty đang chịu sự soi xét ngày càng gắt gao do nhu cầu vốn tăng vọt. Blue Owl - đơn vị từng tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu lớn nhất của Oracle tại Mỹ - đã rút lui sau khi các bên cho vay yêu cầu điều khoản thuê và nợ nghiêm ngặt hơn, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc chậm tiến độ dự án, đòn bẩy tài chính leo thang nhanh chóng của Oracle và tâm lý hạ nhiệt đối với các khoản đầu tư AI quy mô hyperscale. Oracle cho biết đối tác phát triển đã chọn được nhà đầu tư vốn mới và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng việc đàm phán thất bại đã làm nổi bật những nghi ngờ ngày càng lớn về tốc độ và khả năng sinh lời của việc mở rộng hạ tầng AI.

Phản ứng của thị trường diễn ra nhanh chóng và tiêu cực. Cổ phiếu Oracle chịu áp lực bán mạnh kể từ giữa tháng 9. Kết quả kinh doanh gần nhất cũng gây thất vọng. Tính từ đỉnh, giá cổ phiếu hiện đã giảm gần 50%. Để xóa bỏ hoàn toàn đà tăng do AI dẫn dắt trước đó, cổ phiếu Oracle sẽ cần giảm thêm khoảng 35%.

Nhìn vào tình hình tài chính của Oracle

​​​​​​Lợi nhuận gây thất vọng cho thị trường. Trong quý 2 năm tài chính 2026, Oracle ghi nhận doanh thu 16,06 tỷ USD (+14% so với cùng kỳ), thấp hơn kỳ vọng 16,2 tỷ USD. EPS điều chỉnh đạt 2,26 USD - cao hơn nhiều so với dự báo 1,64 USD - chủ yếu nhờ các khoản thu nhập một lần, bao gồm việc bán cổ phần tại Ampere.

Giá trị đơn hàng tồn đọng (RPO) kỷ lục - tiềm năng lớn nhưng mang tính dài hạn. Danh mục đơn hàng tồn đọng trị giá 528 tỷ USD (+438% so với cùng kỳ) bao gồm các hợp đồng với OpenAI, Nvidia và Meta, có thể tạo ra doanh thu trong những năm tới. Dù con số này cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn, thị trường lo ngại phần lớn các hợp đồng này mang tính dài hạn và việc hiện thực hóa doanh thu đáng kể vẫn còn xa.

CAPEX và nợ tăng vọt - rủi ro ngày càng lớn cho thị trường. Oracle đã nâng chi tiêu vốn trong quý 2 năm tài chính 2026 lên khoảng 35 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu và cụm GPU phục vụ AI, trong khi tổng nợ ước tính đã tăng lên khoảng 115–120 tỷ USD. Thị trường ngày càng lo ngại về quy mô chi tiêu này và tác động của nó lên bảng cân đối kế toán. Hiệu quả tương lai sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc các khoản đầu tư này có thể nhanh chóng chuyển hóa thành doanh thu và dòng tiền hay không.

Nợ đạt mức kỷ lục trong khi lượng tiền mặt tiếp tục suy giảm. Khoảng cách ngày càng rộng giữa nợ tăng và tiền mặt giảm cho thấy tốc độ “đốt vốn” nhanh và áp lực rủi ro thanh khoản gia tăng trong bối cảnh chi tiêu mạnh cho AI. Đòn bẩy tài chính cao hơn cũng khiến Oracle nhạy cảm hơn với biến động chi phí vốn.

ROIC tiến sát WACC, cho thấy khả năng tạo giá trị từ các khoản đầu tư AI mới đang suy giảm. Tăng trưởng EBITDA không theo kịp chi phí vốn ngày càng cao, làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận và bảng cân đối kế toán. Việc chênh lệch ROIC–WACC thu hẹp cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đang xói mòn và rủi ro rằng việc mở rộng hạ tầng có thể trở thành gánh nặng thay vì động lực lợi nhuận.

Biểu đồ cổ phiếu Oracle (khung thời gian D1)

Đợt bán tháo hôm nay tiếp tục phản ánh sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý đối với AI - từ trạng thái hưng phấn từng đẩy cổ phiếu lên mức 348 USD và đưa Larry Ellison lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu, sang nỗi lo ngày càng lớn của nhà đầu tư về chậm tiến độ, đòn bẩy tài chính và câu hỏi liệu việc mở rộng trung tâm dữ liệu trị giá hàng chục tỷ USD có thể tạo ra lợi nhuận đủ nhanh hay không. Những rắc rối xoay quanh việc tài trợ cho dự án Michigan đã làm rõ các mối lo này, thúc đẩy thị trường chuyển nhanh từ “cơn sốt AI” sang lập trường thận trọng và hoài nghi hơn.