Cổ phiếu Oracle tăng giá nhờ tiến triển trong thương vụ TikTok.

Cổ phiếu Oracle (ORCL) đã tăng mạnh sau các thông tin tích cực liên quan đến tiến triển của thương vụ TikTok tại Mỹ và các cuộc thảo luận huy động vốn với OpenAI, cho thấy sự củng cố chiến lược của công ty trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

ByteDance đã đồng ý bán hơn 80% hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một liên minh gồm Oracle, Silver Lake và quỹ MGX đến từ Abu Dhabi. Thương vụ này nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và tránh nguy cơ TikTok bị cấm tại Mỹ. Oracle cùng các đối tác sẽ nắm quyền kiểm soát TikTok US mới thành lập, với dự kiến hoàn tất giao dịch vào cuối tháng 1. Điều này sẽ giúp Oracle quản lý thuật toán, dữ liệu người dùng và triển khai TikTok trên hạ tầng Oracle Cloud Infrastructure (OCI), qua đó mở ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho doanh thu mảng điện toán đám mây.

Song song đó, OpenAI đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ để huy động tới 100 tỷ USD với mức định giá khoảng 750 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đầu tư vào AI vẫn rất mạnh. Diễn biến này cũng giúp giảm bớt áp lực chi phí cho Oracle trong quan hệ hợp tác hạ tầng đám mây với OpenAI.

Thương vụ TikTok US không chỉ củng cố vị thế của Oracle trong một phân khúc công nghệ chiến lược, mà còn nâng cao vai trò của công ty trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu và hạ tầng đám mây, đồng thời tạo dư địa cho giá cổ phiếu tiếp tục tăng trong các quý tới.