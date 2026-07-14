Cổ phiếu phần mềm lao dốc vì lo ngại chi tiêu doanh nghiệp suy yếu 🚩 Microsoft giảm 3%

Cổ phiếu các công ty phần mềm và tư vấn đang bị bán tháo mạnh sau khi IBM công bố kết quả sơ bộ quý II thấp hơn kỳ vọng ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Quan trọng hơn, IBM cho biết đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của khách hàng doanh nghiệp, điều mà nhà đầu tư xem như một tín hiệu cảnh báo đối với toàn bộ thị trường phần mềm doanh nghiệp.

Các cổ phiếu giảm mạnh nhất bao gồm:

IBM: hơn -20%

Accenture: khoảng -8%

Cognizant: khoảng -7%

ServiceNow: khoảng -7%

Salesforce: khoảng -5%

Workday: khoảng -5%

Adobe, HubSpot, Datadog và Microsoft: hơn -3%

Các doanh nghiệp đang chuyển chi tiêu từ phần mềm sang hạ tầng AI

Ngoài kết quả tài chính gây thất vọng, thị trường chủ yếu tập trung vào những bình luận của CEO IBM Arvind Krishna về hành vi của khách hàng. Theo IBM, nhiều khách hàng doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển ngân sách CNTT từ phần mềm, các dịch vụ CNTT truyền thống và các dự án chuyển đổi số sang máy chủ, hệ thống lưu trữ và chip nhớ nhằm đảm bảo có đủ phần cứng quan trọng trước khi giá tiếp tục tăng.

Động lực chính của xu hướng này là tình trạng thiếu hụt toàn cầu đối với bộ nhớ HBM và DRAM. Nhu cầu khổng lồ từ các hyperscaler và các khoản đầu tư vào hạ tầng AI tiếp tục đẩy giá các linh kiện quan trọng trong trung tâm dữ liệu tăng cao. Kết quả là các doanh nghiệp đang phân bổ ngày càng nhiều ngân sách CNTT cho việc mua phần cứng, khiến nguồn vốn dành cho giấy phép phần mềm, thuê bao SaaS, dịch vụ tư vấn và các dự án triển khai phần mềm mới bị thu hẹp.

Thị trường lo ngại toàn bộ ngành phần mềm doanh nghiệp sẽ chậm lại

Đối với nhà đầu tư, mối lo lớn nhất là vấn đề này có thể không chỉ giới hạn ở IBM. Nếu các doanh nghiệp tiếp tục chuyển vốn từ phần mềm sang hạ tầng AI, các công ty phần mềm và tư vấn có thể phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại trong những quý tới.

Những lo ngại này càng được củng cố khi trước đó nhà đầu tư vốn đã e ngại AI cuối cùng có thể làm giảm nhu cầu đối với phần mềm doanh nghiệp truyền thống và các dịch vụ tư vấn, tạo ra lực cản dài hạn cho nhiều công ty trong ngành. IBM cũng cho biết các mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng nhanh chóng, khiến khách hàng chuyển sự chú ý khỏi việc triển khai một số dự án CNTT trong những tuần cuối của quý.

Biểu đồ cổ phiếu Microsoft (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Microsoft đã giảm khoảng 7% xuống dưới đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ) và hiện thấp hơn gần 30% so với mức đỉnh lịch sử. Công ty đã trải qua giai đoạn đầu năm đầy khó khăn. Sau khi phục hồi khoảng 10%, RSI đã tăng trở lại mức 51, cho thấy trạng thái kỹ thuật trung tính, từ đó cổ phiếu về lý thuyết có thể xuất hiện một nhịp tăng hoặc giảm mạnh.

Nguồn: xStation5

Cổ phiếu Microsoft hiện giảm khoảng 20% từ đầu năm đến nay, khiến công ty trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động kém nhất trong nhóm công nghệ vốn hóa lớn trên Phố Wall, bất chấp kết quả tài chính cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Với P/E khoảng 23, mức định giá này không quá cao so với mặt bằng chung của Nasdaq. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại về các khoản chi tiêu vốn khổng lồ liên quan đến AI của công ty, mức độ nhạy cảm trước khả năng chu kỳ phần mềm doanh nghiệp chậm lại và khoản đầu tư lớn vào OpenAI, đơn vị đang cạnh tranh trực tiếp với các nhà phát triển AI hàng đầu khác, bao gồm Anthropic.

Nguồn: xStation5