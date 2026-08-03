SpaceX: Đã đến lúc công ty phải thuyết phục nhà đầu tư bằng các con số tài chính

Màn ra mắt trên thị trường chứng khoán của SpaceX là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trên thị trường, nhưng những tuần giao dịch đầu tiên đã nhanh chóng cho thấy việc chuyển đổi tham vọng công nghệ khổng lồ thành một mức định giá ổn định trên thị trường khó khăn đến mức nào. Giá IPO được đặt ở mức 135 USD/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu đã tăng vượt 200 USD trước khi quay trở lại quanh mức 110 USD.

Biến động mạnh như vậy không chỉ đơn thuần là phản ứng trước những thông tin ngắn hạn. Quan trọng hơn, nó cho thấy nhà đầu tư đang cố gắng trả lời một câu hỏi mang tính nền tảng: bao nhiêu phần trong giá cổ phiếu hiện tại được hỗ trợ bởi một hoạt động kinh doanh đã được chứng minh, và bao nhiêu phần phản ánh giá trị của những dự án có thể chỉ mang lại lợi ích lớn nhất sau nhiều năm nữa?

Báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự đầu tiên của SpaceX với tư cách là một công ty niêm yết. Báo cáo này có thể chưa quyết định giá trị dài hạn của doanh nghiệp, nhưng nó có thể cho thấy liệu mức định giá hiện tại có còn hợp lý sau đợt điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh hay không. Tiêu chuẩn mà thị trường đặt ra là cực kỳ cao, không chỉ bởi Elon Musk - người đã dành nhiều năm xây dựng câu chuyện xoay quanh những công nghệ đột phá - mà còn bởi các nhà đầu tư, những người sẵn sàng định giá công ty cao hơn rất nhiều so với mức giá IPO.

Tuy nhiên, trong trường hợp của SpaceX, bản thân các con số tài chính có thể không phải là yếu tố quan trọng nhất. Thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách ban lãnh đạo mô tả quỹ đạo tăng trưởng của công ty, quy mô đầu tư trong tương lai và tốc độ phát triển của các dự án trọng điểm. Báo cáo tài chính đầu tiên được kỳ vọng không chỉ trả lời câu hỏi công ty kiếm được bao nhiêu trong quý gần nhất, mà quan trọng hơn là liệu doanh nghiệp có đang tăng trưởng đủ nhanh để biện minh cho những kỳ vọng khổng lồ về tương lai hay không.

Các kỳ vọng và số liệu chính

Giá IPO: 135 USD/cổ phiếu

Mức đỉnh sau IPO: gần 200 USD

Giá cổ phiếu hiện tại: khoảng 110 USD

Doanh thu: 6,81 tỷ USD

Lợi nhuận ròng: âm 2 tỷ USD

EPS: âm 0,23 USD

Mảng kết nối, Starlink: 3,95 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 54%

Chi tiêu vốn (CapEx): 13,2 tỷ USD

Starlink vẫn là nền tảng của toàn bộ câu chuyện

Trong câu chuyện tăng trưởng dài hạn của SpaceX, sự hào hứng lớn nhất hiện tập trung vào Starship, việc phát triển cơ sở hạ tầng không gian và các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đây là những sáng kiến có khả năng giúp mở rộng quy mô công ty lên nhiều lần trong tương lai.

Tuy nhiên, giá trị hiện tại của công ty không thể chỉ dựa trên những dự án dài hạn. Nhà đầu tư cần một hoạt động kinh doanh ổn định đã tạo ra doanh thu, hỗ trợ quá trình phát triển và tài trợ cho tốc độ đầu tư của công ty. Vai trò đó hiện đang được đảm nhiệm bởi Starlink.

Mảng internet vệ tinh là một trong những hoạt động kinh doanh đã được chứng minh và có mức độ thương mại hóa cao nhất của SpaceX. Việc nhanh chóng mở rộng lượng khách hàng, tăng phạm vi phủ sóng và phát triển dịch vụ dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ có thể biến Starlink thành nền tảng tài chính của toàn bộ tập đoàn.

Trong vài năm tới, Starlink có thể đóng vai trò như một động cơ tạo dòng tiền để hỗ trợ các dự án khác của SpaceX. Nếu hoạt động kinh doanh này tiếp tục mở rộng nhanh chóng, doanh thu và dòng tiền tạo ra từ Starlink có thể tài trợ cho những sáng kiến ít sinh lời hơn nhưng có tiềm năng rất lớn, dù con đường thương mại hóa hoàn toàn vẫn còn dài.

Vì lý do này, nhà đầu tư sẽ không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu của Starlink mà còn theo dõi khả năng thu hút khách hàng, mở rộng biên lợi nhuận và khả năng tạo ra dòng tiền. Tăng trưởng mạnh của Starlink có thể chứng minh rằng SpaceX đã sở hữu một hoạt động kinh doanh thực tế, có khả năng mở rộng và đủ sức hỗ trợ những dự án tham vọng nhất. Ngược lại, nếu kết quả yếu hơn kỳ vọng, lo ngại rằng định giá công ty vẫn chủ yếu dựa trên những lời hứa về tương lai sẽ gia tăng.

Starship vẫn là cơ hội lớn nhất nhưng cũng là nguồn bất định lớn nhất

Starship có thể thay đổi hoàn toàn quy mô hoạt động của SpaceX. Sự thành công của chương trình này có thể giúp giảm chi phí đưa hàng hóa lên quỹ đạo, tăng tần suất các nhiệm vụ và mở ra nhiều ứng dụng thương mại cũng như chiến lược mới. Một phần đáng kể trong định giá dài hạn của công ty hiện được xây dựng dựa trên tiềm năng của Starship.

Thách thức nằm ở chỗ tiềm năng của dự án dễ được ước tính hơn nhiều so với thời điểm nó thực sự trở thành hiện thực. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể đẩy lùi thời điểm Starship đạt khả năng vận hành đầy đủ và thương mại hóa, đồng thời làm tăng lượng vốn cần thiết để tài trợ cho chương trình.

Vì vậy, những bình luận của ban lãnh đạo về các giai đoạn phát triển tiếp theo của Starship có thể quan trọng hơn cả kết quả tài chính quý II. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thông tin về tiến độ kỹ thuật, các cuộc thử nghiệm dự kiến, tốc độ mở rộng khả năng vận hành và triển vọng sử dụng tên lửa cho mục đích thương mại.

Nếu Elon Musk đưa ra một lộ trình cụ thể và đáng tin cậy, điều này có thể củng cố niềm tin vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của công ty. Ngược lại, nếu thông tin vẫn còn mơ hồ hoặc thận trọng, thị trường có thể bắt đầu định giá cao hơn rủi ro trì hoãn.

AI có thể là cơ hội lớn, nhưng hiện tại vẫn cần vốn đầu tư

Các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược dài hạn của SpaceX. Sự kết hợp giữa hạ tầng vệ tinh, nguồn dữ liệu khổng lồ, hệ thống máy tính tiên tiến và sự hợp tác với các công ty khác của Elon Musk có thể tạo ra những nguồn doanh thu mới trong tương lai. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, AI vẫn chủ yếu là một lĩnh vực cần đầu tư.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết đòi hỏi chi phí rất lớn cho trung tâm dữ liệu, phần cứng máy tính và năng lượng. Trước khi các dự án này tạo ra doanh thu đáng kể, chúng có thể làm tăng chi phí và gây áp lực lên dòng tiền trong nhiều quý tới.

Điều này tạo ra một sự mâu thuẫn rõ ràng trong câu chuyện đầu tư của SpaceX. Một mặt, AI có thể mở rộng đáng kể tiềm năng dài hạn của công ty. Mặt khác, lĩnh vực này đòi hỏi nguồn vốn lớn, có thể hạn chế dòng tiền tự do trong nhiều quý.

Đây chính là lý do nhà đầu tư sẽ kỳ vọng SpaceX cung cấp thông tin cụ thể về quy mô đầu tư, tiến độ phát triển và khả năng thương mại hóa. Chỉ đơn giản tuyên bố rằng SpaceX muốn tham gia cuộc đua AI sẽ không còn đủ sức thuyết phục thị trường. Nhà đầu tư muốn biết cần bao nhiêu vốn, thời gian triển khai là bao lâu và khi nào những lợi ích đầu tiên có thể được đo lường một cách rõ ràng.

Chi phí vốn kỷ lục sẽ thử thách sự kiên nhẫn của nhà đầu tư

Theo kỳ vọng của Phố Wall, chi tiêu vốn (CapEx) của SpaceX có thể đạt khoảng 13,2 tỷ USD trong quý II. Trong cả năm 2026, CapEx được dự báo sẽ tiến gần 46 tỷ USD, trước khi tăng lên gần 87 tỷ USD vào năm 2027.

Mức tăng chi tiêu nhanh chóng này cho thấy quy mô tham vọng của công ty. SpaceX đang đồng thời đầu tư vào việc mở rộng Starlink, chương trình Starship, cơ sở hạ tầng công nghệ và các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi lĩnh vực này đều có tiềm năng trở thành một mảng kinh doanh lớn trong tương lai, nhưng tất cả đều đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Do đó, thị trường sẽ phải đánh giá liệu mức chi tiêu cao này có thực sự là khoản đầu tư nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn hay bắt đầu trở thành áp lực tài chính quá lớn.

Đối với các công ty công nghệ trưởng thành, mức CapEx cao thường được chấp nhận nếu việc gia tăng chi tiêu nhanh chóng chuyển hóa thành doanh thu lớn hơn. Tuy nhiên, SpaceX đang ở một vị thế khác. Một phần đáng kể các khoản đầu tư hiện nay được dành cho những dự án có thể cần nhiều năm nữa mới đạt được khả năng thương mại hóa đầy đủ.

Các dự báo đồng thuận cũng cho thấy dòng tiền tự do (FCF) của SpaceX có thể âm khoảng 1,9 tỷ USD trong quý II. Dòng tiền tự do âm không nhất thiết là tín hiệu tiêu cực đối với một công ty đang phát triển các dự án có cường độ vốn rất cao. Điều quan trọng hơn là liệu nhà đầu tư có nhận được một lộ trình đủ thuyết phục, kết nối giữa mức chi tiêu hiện tại với nguồn doanh thu trong tương lai hay không.

Khả năng huy động vốn vẫn là một phần quan trọng trong câu chuyện

SpaceX đã huy động gần 86 tỷ USD thông qua đợt IPO, và chỉ vài tuần sau đó tiếp tục tăng cường nguồn tài chính bằng khoảng 25 tỷ USD nợ vay. Quy mô vốn huy động cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tài trợ cho những kế hoạch đầy tham vọng của công ty. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về tốc độ nhu cầu vốn trong tương lai.

Nếu chi tiêu vốn (CapEx) tiếp tục tăng đúng như các dự báo hiện tại, thị trường có thể sẽ không chỉ đánh giá kết quả kinh doanh hiện tại của công ty, mà còn xem xét thời điểm SpaceX cần huy động thêm vốn trong tương lai cũng như mức định giá tiềm năng của các đợt phát hành cổ phiếu tiếp theo.

Do đó, báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên có thể cung cấp thông tin không chỉ về triển vọng nửa cuối năm 2026. Phần bình luận từ ban lãnh đạo cũng sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá nguồn tài chính hiện tại của công ty có thể duy trì trong bao lâu và liệu SpaceX có cần thêm các nguồn vốn quy mô lớn trong tương lai hay không.

Thời điểm hết hạn khóa cổ phiếu (Lock-up) có thể làm gia tăng biến động bất chấp kết quả kinh doanh

Vài ngày sau khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố, quá trình mở khóa dần lượng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trong giai đoạn lock-up sẽ bắt đầu. Điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ số cổ phiếu này sẽ ngay lập tức được đưa ra thị trường, nhưng nó làm tăng nguồn cung cổ phiếu tiềm năng và có thể khiến biến động giá trong ngắn hạn gia tăng.

Điều này rất quan trọng bởi phản ứng của cổ phiếu sau báo cáo kết quả kinh doanh có thể không chỉ phụ thuộc vào số liệu tài chính và những bình luận từ Elon Musk. Ngay cả một báo cáo kinh doanh rất tích cực cũng có thể bị lu mờ một phần bởi lo ngại về số lượng cổ phiếu có thể được đưa vào giao dịch ngày càng tăng. Mặt khác, việc mở khóa diễn ra theo từng giai đoạn sẽ giúp thị trường có thời gian hấp thụ lượng cung bổ sung.

Cũng cần nhớ rằng khả năng bán cổ phiếu không đồng nghĩa với nghĩa vụ phải bán. Một số nhân viên và nhà đầu tư ban đầu có thể lựa chọn chốt lời hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư, trong khi những người khác có thể tiếp tục nắm giữ cổ phần. Vì vậy, tác động của việc mở khóa cổ phiếu lên giá cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào quy mô bán thực tế cũng như mức độ nhu cầu hiện tại trên thị trường.

Elon Musk có thể quan trọng hơn chính những con số tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của SpaceX cũng sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên về khả năng giao tiếp của công ty với thị trường đại chúng. Các nhà đầu tư biết Elon Musk là một nhà lãnh đạo có khả năng xây dựng những tầm nhìn đầy tham vọng và thu hút nguồn vốn cho các dự án vượt xa những giới hạn truyền thống của ngành công nghệ.

Tuy nhiên, lần này chỉ riêng tầm nhìn có thể sẽ không đủ. Sau đợt tăng giá mạnh rồi bán tháo nhanh chóng của cổ phiếu, các cổ đông sẽ kỳ vọng vào những thông tin cụ thể hơn. Những yếu tố quan trọng sẽ bao gồm sự phát triển của Starlink, tiến độ của Starship, quy mô đầu tư vào AI, khả năng tiếp cận chip bán dẫn và triển vọng doanh thu trong tương lai.

Những bình luận của Musk có thể tác động đến giá cổ phiếu nhiều hơn cả một mức lợi nhuận vượt kỳ vọng nhẹ hoặc một kết quả thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận. Thị trường chủ yếu sẽ đánh giá mức độ tự tin của ban lãnh đạo và tính thuyết phục trong lộ trình tăng trưởng được đưa ra.

Ba kịch bản có thể xảy ra

Kịch bản tích cực

Kịch bản tích cực giả định Starlink tiếp tục tăng trưởng mạnh, SpaceX đưa ra những cập nhật cụ thể về tiến độ phát triển Starship, đồng thời trình bày một chiến lược thuyết phục trong việc thương mại hóa các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nếu ban lãnh đạo chứng minh rằng mức CapEx cao hiện nay là phản ứng trước nhu cầu đang tăng trưởng và đang góp phần tạo ra các nguồn doanh thu mới, thị trường có thể xem đợt điều chỉnh gần đây là cơ hội để định giá lại công ty.

Kịch bản trung lập

Kịch bản trung lập giả định kết quả kinh doanh nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, Starlink tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và công ty tái khẳng định các kế hoạch dài hạn. Một báo cáo như vậy có thể giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, nhưng có thể chưa đủ để tạo ra một đợt phục hồi mạnh của giá cổ phiếu. Với mức định giá hiện tại, nhà đầu tư có thể sẽ kỳ vọng nhiều thông tin cụ thể hơn về triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Kịch bản tiêu cực

Kịch bản tiêu cực bao gồm việc Starlink mất đà tăng trưởng, tiến độ phát triển Starship bị trì hoãn, CapEx tiếp tục tăng cao và công ty không đưa ra được lộ trình rõ ràng để thương mại hóa các dự án AI. Trong trường hợp này, thị trường có thể kết luận rằng ngay cả mức giá cổ phiếu quanh 110 USD vẫn đang phản ánh một kịch bản tăng trưởng quá tham vọng.

Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên sẽ kiểm chứng mức độ thuyết phục của toàn bộ câu chuyện tăng trưởng

SpaceX vẫn là một trong những công ty công nghệ tham vọng nhất thế giới. Công ty sở hữu những lợi thế cạnh tranh thực sự, một mảng kinh doanh Starlink đã được xây dựng, tiềm năng khổng lồ từ Starship và cơ hội phát triển các nguồn tăng trưởng mới trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, đồng thời, một phần lớn mức định giá hiện tại của công ty vẫn dựa trên những dự án mà quy mô đầy đủ và khả năng sinh lời vẫn còn ở tương lai xa.

Do đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên sẽ không chỉ đơn thuần là một công bố tài chính thông thường. Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên để xem liệu thị trường có nhận đủ bằng chứng nhằm tiếp tục định giá SpaceX như một trong những công ty tăng trưởng quan trọng nhất của tương lai hay không.

Những câu hỏi quan trọng là:

Starlink có còn duy trì tốc độ tăng trưởng đủ nhanh hay không?

Mảng kinh doanh này có thể tạo ra dòng tiền cần thiết để tài trợ cho các dự án khác của SpaceX hay không?

Lộ trình phát triển của Starship sẽ diễn ra như thế nào?

Quy mô đầu tư vào AI trong tương lai sẽ lớn đến mức nào?

Khi nào các dự án liên quan đến AI có thể bắt đầu tạo ra doanh thu?

Việc gia tăng chi tiêu vốn (CapEx) có còn hợp lý hay không?

SpaceX có thể tiếp tục tài trợ cho quá trình mở rộng trong bao lâu khi vẫn tạo ra dòng tiền tự do âm?

Mức định giá hiện tại có còn phản ánh một kịch bản tăng trưởng quá tham vọng hay không?

Thị trường sẽ phản ứng như thế nào trước việc số lượng cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường tăng lên?

Những điểm chính cần lưu ý

SpaceX đang bước vào báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau một giai đoạn biến động mạnh. Cổ phiếu đã tăng từ mức IPO 135 USD lên gần 200 USD trước khi giảm trở lại quanh mức 110 USD. Mức định giá hiện tại cho thấy thị trường đã bắt đầu đánh giá thận trọng hơn về tốc độ mà các dự án đầy tham vọng có thể được chuyển hóa thành kết quả tài chính thực tế.

Starlink vẫn là nền tảng quan trọng nhất của công ty. Tốc độ tăng trưởng mạnh của mảng này có thể xác nhận rằng SpaceX đã sở hữu một doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô và tạo nguồn vốn để tài trợ cho những dự án khác dù hiện tại chưa có khả năng sinh lời cao nhưng sở hữu tiềm năng lớn hơn trong tương lai.

Starship vẫn là cơ hội tăng trưởng dài hạn lớn nhất của công ty, nhưng đồng thời cũng là một trong những nguồn bất định lớn nhất. Những bình luận về tiến độ phát triển dự án có thể tạo ra tác động lớn hơn cả chính kết quả tài chính quý II.

AI mở rộng tiềm năng dài hạn của công ty nhưng cũng đòi hỏi mức đầu tư khổng lồ. Các dự báo đồng thuận hiện cho rằng CapEx có thể đạt khoảng 46 tỷ USD trong năm 2026 và gần 87 tỷ USD trong năm 2027, trong khi dòng tiền tự do trong quý sắp tới được dự báo tiếp tục âm.

Mức chi tiêu lớn có thể được thị trường chấp nhận nếu SpaceX chứng minh rằng các khoản đầu tư này đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, duy trì đà phát triển của Starlink và tạo ra những nguồn tăng trưởng mới. Tuy nhiên, nếu tốc độ đầu tư tăng nhanh hơn khả năng thương mại hóa các dự án thực tế, thị trường có thể một lần nữa đặt câu hỏi về mức định giá hiện tại.

Do đó, báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của SpaceX sẽ không chỉ là sự đánh giá về một quý hoạt động gần nhất. Quan trọng hơn, đây sẽ là bài kiểm tra xem liệu công ty có thể thuyết phục nhà đầu tư rằng một phần đáng kể giá trị tương lai của mình đã được xây dựng trên những nền tảng thực tế, thay vì chỉ dựa trên những lời hứa về tương lai hay không.

Nguồn: xStation5