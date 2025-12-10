Đọc thêm
22:05 · 10 tháng 12, 2025

Cổ phiếu Photronics tăng vọt gần 50% nhờ báo cáo lợi nhuận quý 3 ấn tượng 📈

Photronics
Cổ phiếu
PLAB.US, Photronics Inc
-
-

Cổ phiếu Photronics tăng vọt tới 50% trong phiên thứ Tư, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2009, sau khi công ty bán dẫn này đưa ra dự báo doanh thu quý I vượt xa ước tính trung bình của các nhà phân tích. Photronics là một trong những nhà sản xuất photomask bán dẫn lớn nhất thế giới; photomask là thành phần quan trọng trong hạ tầng sản xuất chip. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng cao hơn kỳ vọng thị trường gần 35%.

Kết quả quý IV tài khóa:

  • EPS điều chỉnh: 60 cent so với 59 cent cùng kỳ năm trước; ước tính 45 cent

  • Doanh thu: 215,8 triệu USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ; ước tính 205,3 triệu USD

  • EPS báo cáo: 1,07 USD so với 54 cent cùng kỳ năm trước

Dự báo quý I tài khóa:

  • Doanh thu: 217–225 triệu USD; ước tính 207,3 triệu USD (Theo Bloomberg Consensus)

  • EPS điều chỉnh: 51–59 cent; ước tính 46 cent

 

Nguồn: xStation5

Định giá của Photronics, ngay cả sau cú tăng mạnh của cổ phiếu hôm nay, vẫn được xem là hấp dẫn, với tỷ lệ P/E ở mức quanh 20 và tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) khoảng 2,5. Biên lợi nhuận ròng của công ty đang tăng mạnh, cùng với lợi nhuận ròng gần 62 triệu USD, cao hơn gần 35% so với kỷ lục trước đó trong quý III/2023.

 

Nguồn: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

