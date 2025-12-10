Cổ phiếu Photronics tăng vọt gần 50% nhờ báo cáo lợi nhuận quý 3 ấn tượng 📈

Cổ phiếu Photronics tăng vọt tới 50% trong phiên thứ Tư, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2009, sau khi công ty bán dẫn này đưa ra dự báo doanh thu quý I vượt xa ước tính trung bình của các nhà phân tích. Photronics là một trong những nhà sản xuất photomask bán dẫn lớn nhất thế giới; photomask là thành phần quan trọng trong hạ tầng sản xuất chip. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng cao hơn kỳ vọng thị trường gần 35%.
Kết quả quý IV tài khóa:
-
EPS điều chỉnh: 60 cent so với 59 cent cùng kỳ năm trước; ước tính 45 cent
-
Doanh thu: 215,8 triệu USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ; ước tính 205,3 triệu USD
-
EPS báo cáo: 1,07 USD so với 54 cent cùng kỳ năm trước
Dự báo quý I tài khóa:
-
Doanh thu: 217–225 triệu USD; ước tính 207,3 triệu USD (Theo Bloomberg Consensus)
-
EPS điều chỉnh: 51–59 cent; ước tính 46 cent
Nguồn: xStation5
Định giá của Photronics, ngay cả sau cú tăng mạnh của cổ phiếu hôm nay, vẫn được xem là hấp dẫn, với tỷ lệ P/E ở mức quanh 20 và tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) khoảng 2,5. Biên lợi nhuận ròng của công ty đang tăng mạnh, cùng với lợi nhuận ròng gần 62 triệu USD, cao hơn gần 35% so với kỷ lục trước đó trong quý III/2023.
Nguồn: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Disney đầu tư vào OpenAI
Tin đầu ngày (12.12.2025): Bạc đạt đỉnh mới, EURUSD đạt mức cao nhất kể từ tháng 10
Rivian đang phát triển chip AI riêng của mình cho xe tự lái 💡
Cổ phiếu Ferrari gần chạm mức thấp nhất trong 2 năm 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.