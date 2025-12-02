Cổ phiếu quốc phòng chịu áp lực; thị trường chờ đợi kết quả đàm phán tại Moscow 🏛️

Hôm nay, các thị trường tài chính gần như “nín thở” chờ kết quả cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chỉ cần một tin đồn nhỏ về tiến triển trong đàm phán cũng đủ để kéo theo những biến động rõ rệt ở đồng euro, các chỉ số chứng khoán châu Âu và nhóm cổ phiếu công nghiệp - quốc phòng. Nhà đầu tư đang ngày càng tin vào khả năng xuất hiện một thỏa thuận khung hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn dài hơi - yếu tố có thể thay đổi đáng kể mức độ rủi ro tại châu Âu.

Tuy nhiên, chính kỳ vọng tích cực này lại đang tạo áp lực lên cổ phiếu quốc phòng. Sau nhiều tháng hưởng lợi từ đơn hàng kỷ lục và ngân sách an ninh tăng mạnh, những thông tin liên quan tới các kế hoạch hòa bình gần đây đã thúc đẩy hoạt động chốt lời và khiến các chỉ số ngành điều chỉnh, bất chấp việc tình hình trên chiến trường chưa cho thấy dấu hiệu đột phá thực sự.

Kỳ vọng gì từ cuộc đàm phán hôm nay?

Có thể xem xét hai kịch bản: Thứ nhất, Putin có thể phản đối kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Phản ứng thị trường ngay lập tức sẽ ngược lại với những gì xảy ra tuần trước: đồng euro và các đồng tiền ở tuyến đầu - bao gồm đồng złoty của Ba Lan - có thể phục hồi; thị trường châu Âu rộng hơn tăng điểm, ngoại trừ nhóm nguyên liệu, công nghiệp và quốc phòng. Thứ hai, Putin có thể phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán. Thoạt nhìn, đây là tin tích cực, nhưng không hẳn như vậy. Putin có động cơ tham gia đàm phán mà không lập tức đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận. Khi Ukraine đã thể hiện thiện chí đàm phán, Nga có lợi ích trong việc kéo dài quá trình thương lượng để giành thêm nhượng bộ.

Cũng cần nhớ rằng thỏa thuận ngừng bắn một phần trong 30 ngày đạt được vào tháng 3 đã bị phá vỡ gần như ngay lập tức. Vì vậy, ngay cả một thỏa thuận hòa bình được tất cả các bên ký kết cũng có thể không vượt qua được thử thách cuối cùng.

Cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall (RHM.DE) đang giảm trong phiên hôm nay và vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (đường màu vàng trên biểu đồ). Điều đáng chú ý là mức kỹ thuật này chưa từng bị thị trường kiểm tra kể từ tháng 11/2024. Nguồn: xStation