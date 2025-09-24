Cổ phiếu quốc phòng dẫn đầu đà tăng tại châu Âu 📈Rheinmetall gần mức ATH

Ngành quốc phòng đang thu hút giới đầu tư trong phiên hôm nay với mức tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch châu Âu. Cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh và dẫn dắt hầu hết các thị trường. Tại Na Uy, cổ phiếu Kongsberg Gruppen đi lên, trong khi ở Thụy Điển SAAB tăng gần 4%. Tại Đức, RENK Group và Hensoldt ghi nhận mức tăng mạnh, với Rheinmetall kiểm định lại vùng đỉnh đầu năm nay. Ở Anh, BAE Systems và Rolls-Royce đồng loạt tăng giá. Trong khi đó, tại Ý, Fincantieri tăng hơn 5% và Leonardo đi lên gần 3%.

Các sự cố liên quan đến máy bay không người lái ở châu Âu, cùng với phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump — rằng Ukraine, với sự ủng hộ kiên định từ NATO, có thể giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ — cộng thêm nguy cơ leo thang ở Đông Âu, cho thấy các công ty quốc phòng nhiều khả năng sẽ giành được các hợp đồng lớn trong nhiều năm tới. Sau nhịp điều chỉnh gần 30%, cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước Đức Rheinmetall đã phục hồi và hiện đang neo ở vùng đỉnh lịch sử gần 2.000 EUR/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5