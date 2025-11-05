DE40: Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm trước áp lực từ cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa giảm trong ngày thứ Tư, 5/11/2025, nối tiếp đà điều chỉnh từ thị trường Mỹ, nơi nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 0,5%, CAC 40 của Pháp giảm 0,2%, và FTSE 100 của Anh giảm khoảng 0,1%. Sự yếu kém của thị trường châu Âu phản ánh xu hướng tương tự ở Mỹ và châu Á, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về định giá cao của các công ty công nghệ và liên quan đến AI.

Bên cạnh đó, các tín hiệu kinh tế tích cực đang đến từ khu vực eurozone. PMI tổng hợp cuối cùng của eurozone trong tháng 10 đạt 52,5, cao hơn dự báo 52,2. PMI dịch vụ của eurozone đạt 53, vượt dự báo 52,6. PMI dịch vụ của Đức tăng mạnh lên 54,6 từ 51,5 trong tháng 9 — cũng vượt kỳ vọng. Mặc dù các số liệu kinh tế tích cực, thị trường cổ phiếu vẫn chịu áp lực, do nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước sự bất ổn của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tình trạng bất ổn toàn cầu và những lo ngại về tương lai của lĩnh vực công nghệ đang gia tăng, sau các tuyên bố từ lãnh đạo của các ngân hàng lớn tại Mỹ như Morgan Stanley và Goldman Sachs, đặt nghi vấn về tính bền vững của định giá cao hiện nay.

Trong bối cảnh này, đơn hàng công nghiệp của Đức tăng 1,1% so với tháng trước trong tháng 9, sau khi giảm 0,4% ở tháng trước đó — cho thấy động lực tích cực trong nền kinh tế. Giá dầu đang ổn định trở lại sau đợt giảm gần đây, khi tồn kho dầu tại Mỹ tăng và nhu cầu yếu gây áp lực lên thị trường năng lượng.

Nguồn: xStation

Biến động hiện tại trên thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

Trong những tuần gần đây, chỉ số DE40 (DAX) đã chững lại đà tăng và bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm xuống dưới đường EMA(50) ngắn hạn và đang kiểm định vùng hỗ trợ EMA(100). Thị trường đã mất đi một phần lợi nhuận đạt được trong đỉnh tháng 10 nhưng vẫn nằm trên đường EMA(200) dài hạn — dấu hiệu cho thấy khả năng ổn định và tích lũy. Tình hình hiện tại cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng sau giai đoạn tăng mạnh, chờ thêm động lực từ dữ liệu vĩ mô mới hoặc kết quả kinh doanh doanh nghiệp để xác định hướng đi tiếp theo.

Tin tức công ty:

Cổ phiếu BMW (BMW.DE) tăng giá sau khi công bố kết quả quý 3 năm 2025, bất chấp những thách thức của thị trường và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhà đầu tư đánh giá tích cực nhờ doanh số ổn định tại châu Âu và Mỹ cùng tỷ trọng xe điện ngày càng tăng, thể hiện sự phát triển chiến lược của BMW trong lĩnh vực xe điện (electromobility). BMW tiếp tục triển khai chương trình “Neue Klasse”, ra mắt các mẫu xe mới nhằm củng cố vị thế toàn cầu, đặc biệt trong phân khúc cao cấp (premium segment).

Dù phải đối mặt với điều kiện khó khăn tại Trung Quốc và áp lực chi phí, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận EBIT mảng ô tô ổn định và sản lượng giao xe tăng, hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường.

Kết quả tài chính quý 3/2025 của BMW

Lợi nhuận trước thuế: €2,3 tỷ (giảm 9,1% YoY)

Lợi nhuận lũy kế 9 tháng: €8 tỷ

Biên EBIT mảng ô tô: 5,2%

Số xe giao: 588.000 chiếc (tăng 8,7% YoY)

Châu Âu: +9,3%

Mỹ: +24,9%

Trung Quốc: không đổi so với cùng kỳ

Doanh thu mảng ô tô: €28,5 tỷ (tăng 2,4% YoY)

Dự báo cả năm 2025 của BMW

Lợi nhuận trước thuế: khoảng €10 tỷ (giảm nhẹ so với năm trước)

Biên EBIT mảng ô tô: 5–6%

Dòng tiền thuần mảng ô tô: >€2,5 tỷ

Novo Nordisk (NOVOB.DK) - tập đoàn dược phẩm Đan Mạch này đang tiến hành tái cấu trúc sâu rộng, thông báo cắt giảm khoảng 9.000 việc làm trên toàn cầu. Công ty hạ dự báo lợi nhuận cả năm 2025 do cạnh tranh gia tăng trong mảng thuốc điều trị béo phì và chi phí tái cấu trúc, mặc dù lợi nhuận hoạt động trong 9 tháng đầu năm tăng 5%. Doanh số thuốc Wegovy – sản phẩm nổi tiếng của Novo Nordisk – tiếp tục tăng, nhưng áp lực cạnh tranh từ Eli Lilly và các đối thủ khác đang ảnh hưởng đến giá bán và tốc độ tăng trưởng. Trong quý 3, doanh thu đạt DKK 75 tỷ, lợi nhuận hoạt động giảm khoảng 30% xuống DKK 23,7 tỷ, trong đó Wegovy đóng góp DKK 20,4 tỷ.

Siemens Healthineers (SHL.DE) dự báo lợi nhuận ròng sẽ giảm trong năm tài khóa 2026, chủ yếu do thuế quan cao hơn và tác động bất lợi từ tỷ giá, đặc biệt là đồng euro mạnh so với đô la Mỹ.

Dù vậy, Siemens Healthineers kỳ vọng doanh thu tăng 5–6% và có kế hoạch tăng cổ tức, được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và nỗ lực giảm nợ. Công ty cũng nhấn mạnh tiếp tục đầu tư vào phát triển công nghệ y tế, điều chỉnh chiến lược để thích ứng với môi trường thị trường đang thay đổi. Thị trường phản ứng thận trọng, cổ phiếu giảm khoảng 7% do triển vọng lợi nhuận yếu và sự bất ổn liên quan đến thuế quan và tỷ giá.