Cổ phiếu quốc phòng giảm sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO 🚩 Rheinmetall mất 4%, KNDS hoãn IPO

Cổ phiếu Rheinmetall (RHM.DE) giảm gần 4% sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, trong khi toàn bộ nhóm cổ phiếu quốc phòng châu Âu cũng chịu áp lực bán mặc dù liên minh này tái khẳng định cam kết tăng cường năng lực quân sự. Diễn biến này có thể cho thấy nhà đầu tư đang dần rời bỏ câu chuyện tăng trưởng của ngành quốc phòng và bắt đầu đánh giá các doanh nghiệp dựa trên khả năng thực thi và các yếu tố cơ bản.

Tin tốt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá cổ phiếu tăng

Thoạt nhìn, phản ứng của thị trường có vẻ trái ngược với logic. NATO về cơ bản đã xác nhận xu hướng dài hạn về việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, trong khi các nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu vẫn đang sở hữu lượng đơn hàng tồn đọng ở mức kỷ lục. Về lý thuyết, cổ phiếu Rheinmetall lẽ ra phải tiếp tục tăng.

Vấn đề nằm ở chỗ thị trường luôn định giá tương lai chứ không phải hiện tại. Phần lớn các thông tin tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu sau đợt tăng mạnh kéo dài suốt hai năm qua. Khi định giá đã ở mức cao, nhà đầu tư bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác: Các doanh nghiệp có thể thực hiện hợp đồng nhanh đến đâu? Họ có duy trì được biên lợi nhuận hay không? Những cam kết chính trị có thực sự chuyển hóa thành lợi nhuận và dòng tiền tự do bền vững?

Đây là giai đoạn chuyển đổi điển hình từ định giá theo câu chuyện (narrative) sang định giá theo các yếu tố cơ bản (fundamentals).

Nhà đầu tư giờ đây quan tâm đến khả năng thực thi, không phải những lời hứa

Một ví dụ điển hình là việc Đức hủy bỏ chương trình tàu hộ vệ F126 vốn gặp nhiều vấn đề. Quyết định của Berlin cho thấy ngay cả ngân sách quốc phòng kỷ lục cũng không đảm bảo các dự án quân sự sẽ được triển khai suôn sẻ. Quy trình mua sắm vẫn kéo dài, trong khi tình trạng chậm tiến độ và vượt chi phí vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều chương trình lớn.

Sau thông báo đó, Rheinmetall bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất, và áp lực bán nhanh chóng lan rộng sang toàn bộ nhóm cổ phiếu quốc phòng châu Âu. Nhà đầu tư ngày càng nhận ra rằng rủi ro lớn nhất đối với các nhà thầu quốc phòng hiện nay không còn là thiếu nhu cầu, mà là khả năng thực hiện hợp đồng hiệu quả cũng như mức độ sẵn sàng của các chính phủ trong việc thực hiện các kế hoạch mua sắm đầy tham vọng.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là bối cảnh địa chính trị. Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc chiến tại Ukraine cuối cùng có thể đi đến hồi kết, cho rằng Nga rồi sẽ phải nhượng bộ một phần các yêu cầu của mình. Đồng thời, việc ông ủng hộ mở rộng sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine và cung cấp thêm các bảo đảm an ninh cho thấy Washington vẫn muốn đàm phán từ vị thế sức mạnh, trong bối cảnh Nga tiếp tục chịu áp lực kinh tế và đạt được rất ít tiến triển trên chiến trường.

Nếu cuộc chiến cuối cùng chuyển sang trạng thái xung đột đóng băng, một bộ phận nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu động lực tái vũ trang hiện nay của châu Âu có thể được duy trì hay không. Thâm hụt ngân sách gia tăng cùng với những thay đổi trong ưu tiên chính trị có thể khiến nhu cầu chi tiêu quốc phòng khổng lồ suy giảm trong những năm tới.

Việc KNDS hoãn IPO còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả một báo cáo lợi nhuận

Có lẽ tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi chính là quyết định của KNDS về việc hoãn kế hoạch IPO.

Công ty không trì hoãn niêm yết vì các yếu tố cơ bản yếu kém. Ngược lại, KNDS đang sở hữu lượng đơn hàng tồn đọng vượt 33 tỷ EUR và kỳ vọng doanh thu sẽ tăng khoảng 30% trong năm tới.

Vấn đề nằm ở định giá. Các cổ đông kết luận rằng các nhà đầu tư tổ chức không còn sẵn sàng trả mức định giá cao như những gì thị trường kỳ vọng chỉ vài tháng trước. Quyết định này có thể là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy dòng vốn toàn cầu đang trở nên chọn lọc hơn đối với nhóm cổ phiếu quốc phòng châu Âu.

Chưa phải là kết thúc của thị trường giá lên, mà là một giai đoạn mới?

Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc thị trường giá lên dài hạn của các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu đã kết thúc. Các yếu tố cơ bản của ngành vẫn được đánh giá là mạnh nhất kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng trong nhiều năm tới, bất kể những biến động chính trị ngắn hạn.

Điều đang thay đổi là cách nhà đầu tư định giá các doanh nghiệp này. Trước đây, chỉ cần công bố thêm một gói chi tiêu quốc phòng mới cũng đủ để đẩy giá cổ phiếu đi lên. Ngày nay, nhà đầu tư muốn nhìn thấy các nhà máy mới, công suất sản xuất lớn hơn, biên lợi nhuận cải thiện và dòng tiền tự do tăng trưởng. Điều đó cho thấy giai đoạn tiếp theo của chu kỳ đầu tư vào quốc phòng nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi khả năng thực thi trong hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ bởi các tiêu đề mang tính chính trị.

Rheinmetall (D1)

Cổ phiếu Rheinmetall đã giảm khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200 – đường màu đỏ). Biểu đồ vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ rệt và cho thấy tâm lý bi quan kéo dài của nhà đầu tư, khi nhiều người tiếp tục chốt lời hoặc, trong một số trường hợp, cắt lỗ sau đợt tăng giá mạnh kéo dài suốt hai năm qua.

Nguồn: xStation 5