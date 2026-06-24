Cổ phiếu quốc phòng lao dốc 🚨 Rheinmetall giảm 13%

Cổ phiếu châu Âu mở cửa phiên giao dịch thứ Tư với diễn biến thận trọng khi cả STOXX 50 và STOXX 600 đều dao động quanh mức tham chiếu sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trước đó. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như báo cáo kết quả kinh doanh của Micron sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay, vốn có thể mang lại thêm tín hiệu về triển vọng của ngành bán dẫn. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu quốc phòng châu Âu chịu áp lực đáng kể sau thông tin Đức có thể từ bỏ kế hoạch đóng 6 tàu hộ vệ F126, chương trình mua sắm hải quân lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II.

Theo Financial Times, Berlin đang cân nhắc hủy bỏ chương trình F126 trị giá nhiều tỷ euro và thay thế bằng việc mua 8 tàu hộ vệ Meko A-200 nhỏ hơn.

Rheinmetall là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất, khi công ty được kỳ vọng sẽ trở thành nhà thầu chính của chương trình F126 với giá trị tiềm năng lên tới 12,8 tỷ euro.

Công ty dự kiến sẽ tiếp quản hợp đồng từ nhà đóng tàu Hà Lan Damen Naval sau nhiều năm trì hoãn, mặc dù hợp đồng vẫn chưa được Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức phê duyệt cuối cùng.

Áp lực bán lan sang toàn bộ lĩnh vực quốc phòng châu Âu, với Hensoldt giảm 2,9%, Renk giảm 4,0%, Saab giảm 2,6%, Leonardo giảm 3,5% và BAE Systems giảm 1,6%.

Đợt giảm này phản ánh tâm lý ngày càng kém tích cực đối với nhóm cổ phiếu quốc phòng trong năm 2026, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng có thực sự chuyển thành doanh thu cho các nhà thầu hay không.

Việc tái cơ cấu chương trình F126 cũng sẽ là một bước lùi đối với tham vọng quốc phòng của Đức, trong bối cảnh Berlin cam kết xây dựng "quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu" vào năm 2039.

Nguồn: xStation5

Rheinmetall đánh mất "phần bù kỳ vọng hợp đồng"

Rheinmetall chịu áp lực bán rất mạnh sau thông tin Đức có thể hủy kế hoạch mua 6 tàu hộ vệ chống ngầm F126 và chuyển đơn hàng sang TKMS. Cổ phiếu có thời điểm giảm gần 17%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Đối với nhà đầu tư, vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ mất một hợp đồng lớn. Thị trường bắt đầu nghi ngờ giả định rằng các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Đức sẽ tự động chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu cho các tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước này. Đồng thời, giới đầu tư cũng ngày càng định giá khả năng căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine dần hạ nhiệt, làm suy giảm sự hứng khởi đối với đợt tăng giá trước đây của nhóm cổ phiếu quốc phòng.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, việc hủy bỏ chương trình này có thể khiến Rheinmetall phải ghi nhận khoảng 2 tỷ euro chi phí giảm giá trị tài sản (write-down). Điều này đặc biệt đáng chú ý khi ban lãnh đạo công ty trước đó được cho là khá tự tin rằng hợp đồng sẽ được chốt trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội Đức.

Trong khi đó, cổ phiếu TKMS tăng tới 12%, cho thấy nhà đầu tư không nhất thiết đang định giá việc Đức sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng, mà thay vào đó là sự thay đổi về những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ các hợp đồng trong tương lai.

Một yếu tố khác gây áp lực lên Rheinmetall là kế hoạch IPO của KNDS tại Frankfurt và Paris. Các cổ đông hiện tại – Chính phủ Pháp và Wegmann & Co – dự kiến sẽ chào bán 20% cổ phần của công ty. Đối với nhà đầu tư, điều này mở ra thêm một kênh tiếp cận lĩnh vực quốc phòng châu Âu và có thể làm giảm sự tập trung của dòng vốn vào riêng cổ phiếu Rheinmetall.

Nguồn: xStation5