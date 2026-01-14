Cổ phiếu Saab tăng vọt nhờ việc tái vũ trang ở Scandinavia thúc đẩy nhu cầu 📈

Cổ phiếu của tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab AB (SAABB.SE) đang tiếp tục tăng và hiện giao dịch gần mức đỉnh lịch sử khoảng 700 SEK/cổ phiếu. Mối lo ngại lớn nhất đối với phe mua ở thời điểm này là định giá: sau một đợt tái định giá mạnh, Saab ngày càng được thị trường định giá giống một công ty công nghệ tăng trưởng cao hơn là một doanh nghiệp quốc phòng truyền thống.

Saab tạo ra khoảng 40% doanh thu tại Thụy Điển, và nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng có thể tăng tốc trên toàn khu vực Bắc Âu khi các quốc gia ưu tiên chuỗi cung ứng ngắn hơn, an toàn hơn, đồng thời phản ứng trước các rủi ro chiến lược gia tăng – cả từ Nga lẫn từ sự không chắc chắn khi phụ thuộc vào thiết bị của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các xung đột lợi ích tiềm tàng tại khu vực Bắc Cực dưới chính quyền Donald Trump hiện nay.

Trong khi đó, mảng hàng không của Saab – chiếm khoảng 1/4 hoạt động kinh doanh – vẫn đang chịu áp lực biên lợi nhuận. Các dòng máy bay của hãng phải cạnh tranh với những đối thủ quốc tế mạnh, danh mục máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm ngày càng phong phú, cũng như xu hướng chi tiêu quốc phòng lớn dần dịch chuyển sang các năng lực không người lái (drone).

Biểu đồ cổ phiếu SAAB (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5

Định giá của Saab đã tăng rất mạnh, trong khi lợi nhuận ròng, dù cải thiện rõ rệt (trong Q1 và Q2/2025 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ), lại chững lại trong Q3, không tăng tương xứng với đà tăng của giá cổ phiếu. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang định giá rất mạnh vào tăng trưởng tương lai, làm gia tăng rủi ro cổ phiếu bị định giá quá cao. Hiện tại, P/B của Saab đã tiến sát 10, trong khi P/S vượt 5. ROIC vẫn cao hơn WACC, nhưng chi phí cũng tăng lên cùng với việc mở rộng nhanh lực lượng lao động, và đòn bẩy tài chính cũng gia tăng. Rủi ro rõ ràng nhất đối với cổ phiếu Saab là khả năng đạt được lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, điều có thể làm giảm kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của ngành quốc phòng và khiến dòng vốn đầu tư hạ nhiệt – ngay cả khi chi tiêu quốc phòng vẫn duy trì ở mức cao mang tính cấu trúc. Đáng chú ý, biên lợi nhuận ròng của Saab đã suy giảm kể từ Q1/2025 và hiện không cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

