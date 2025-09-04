Đọc thêm

Cổ phiếu Salesforce giảm 6% sau khi công bố thu nhập 📉

00:15 5 tháng 9, 2025

Tập đoàn dịch vụ Mỹ Salesforce (CRM.US) giảm gần 6% trong hôm nay sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu thất vọng.

  • Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu đã giảm gần 27%, trở thành mã kém nhất trong nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Dù vậy, doanh thu quý 2 của Salesforce vẫn tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 10,24 tỷ USD, vượt dự báo của Phố Wall. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng vượt kỳ vọng, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn có sức mạnh.

  • Đối với quý 3, Salesforce dự báo doanh thu đạt 10,24–10,29 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính 10,29 tỷ USD của giới phân tích. Giới đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm giảm nhu cầu phần mềm truyền thống, gây bất ổn dài hạn cho các nhà cung cấp SaaS. Salesforce cho biết họ đang đầu tư mạnh vào AI, nhưng chưa được hưởng lợi như các đối thủ tập trung vào hạ tầng.

  • Công ty đã ký 12.500 hợp đồng Agentforce, trong đó có 6.000 hợp đồng trả phí, với 40% giá trị đặt chỗ đến từ khách hàng hiện hữu. CEO Marc Benioff bác bỏ lo ngại về AI, gọi đây là “vô nghĩa” và nhấn mạnh công ty đang trong một “cuộc chuyển đổi lớn” của ngành phần mềm.

  • Salesforce giữ nguyên triển vọng doanh thu cả năm, điều này có thể cho thấy tăng trưởng hữu cơ đang chậm lại, nhưng công ty đã nâng dự báo lợi nhuận, hiện đặt mục tiêu EPS điều chỉnh 11,33–11,37 USD trên doanh thu 41,1–41,3 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Salesforce (khung thời gian D1)

 

Nguồn: xStation5

