Cổ phiếu ServiceNow tăng 7% sau BCTC 🔼 Liệu ngành phần mềm có sẵn sàng cho một đợt phục hồi?

Cổ phiếu ServiceNow tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng của Phố Wall cả về doanh thu và lợi nhuận. Công ty đã nâng triển vọng doanh thu từ mảng thuê bao trong năm lần thứ hai kể từ đầu năm, cho thấy nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ đối với các giải pháp phần mềm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả này giúp xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư về cái gọi là "SaaSpocalypse" – quan điểm cho rằng AI tạo sinh có thể làm suy giảm nhu cầu đối với các phần mềm SaaS truyền thống.

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Doanh thu tăng lên 3,99 tỷ USD, cao hơn mức kỳ vọng 3,93 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh đạt 0,90 USD, vượt dự báo đồng thuận 0,86 USD.

ServiceNow nâng dự báo doanh thu thuê bao năm 2026 lên 15,755–15,770 tỷ USD và cho biết giá trị hợp đồng hàng năm (AI ACV) từ các sản phẩm AI đã vượt 1 tỷ USD.

Cổ phiếu ServiceNow tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau báo cáo, đưa giá cổ phiếu trở lại trên mức 100 USD.

AI tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty

ServiceNow tiếp tục mở rộng nền tảng AI dành cho doanh nghiệp bằng cách triển khai các AI agent trong nhiều lĩnh vực như CNTT, an ninh mạng, CRM và quy trình nhân sự. Công ty cho biết AI ACV đã vượt mốc 1 tỷ USD, đạt được cột mốc này sớm hơn mục tiêu nội bộ đề ra. Ban lãnh đạo hiện kỳ vọng AI ACV sẽ vượt 1,5 tỷ USD vào cuối năm 2026, trong khi các sản phẩm AI dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30% tổng giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) vào năm 2030. Công ty cũng đang mở rộng các sản phẩm như AI Control Tower và các chuyên gia AI tự động trong nền tảng ITSM, có khả năng xử lý 80–85% yêu cầu dịch vụ mà không cần sự can thiệp của con người.

ServiceNow tiếp tục nâng triển vọng kinh doanh

Đây là lần thứ hai trong năm nay ServiceNow nâng dự báo doanh thu thuê bao. Ban lãnh đạo hiện kỳ vọng doanh thu thuê bao năm 2026 đạt 15,755–15,770 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 21% theo tỷ giá cố định. Doanh thu thuê bao quý II tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,88 tỷ USD, trong khi tổng nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) tăng 22% lên 29 tỷ USD. Trong khi đó, công ty duy trì dự báo biên lợi nhuận hoạt động cả năm ở mức 31,5% và biên dòng tiền tự do (FCF margin) ở mức 35%.

AI doanh nghiệp tiếp tục thách thức quan điểm về "SaaS Apocalypse"

CEO Bill McDermott cho biết công ty chưa nhận thấy chu kỳ bán hàng với khách hàng doanh nghiệp kéo dài hơn dù các doanh nghiệp đang gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI. Theo ban lãnh đạo, khách hàng ngày càng tìm kiếm các giải pháp AI có khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh, thay vì chỉ đơn thuần cung cấp quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn. Điều này giúp củng cố vị thế của ServiceNow như một nền tảng doanh nghiệp kết nối AI với các hoạt động vận hành hàng ngày. Công ty tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft, NVIDIA và Accenture, đồng thời phát triển nền tảng sau các thương vụ mua lại Moveworks và Armis. Ban lãnh đạo cũng thừa nhận một phần kết quả quý II tăng trưởng mạnh đến từ việc ghi nhận sớm một số khoản doanh thu từ khách hàng chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh động lực chính vẫn đến từ nhu cầu mạnh mẽ đối với nền tảng AI của ServiceNow.

ServiceNow cho thấy AI đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận thực tế

Có lẽ điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là ServiceNow không chỉ bán quyền truy cập vào các mô hình AI, mà cung cấp các giải pháp doanh nghiệp hoàn chỉnh giúp tự động hóa công việc và tạo ra kết quả kinh doanh có thể đo lường được. Các chuyên gia AI trong nền tảng ITSM hiện có thể xử lý 80–85% yêu cầu dịch vụ mà không cần con người, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành từ tối đa 2 ngày xuống còn khoảng 20 phút. Trong 9 tháng qua, số lượng khách hàng triển khai AI agent trong môi trường sản xuất đã tăng gấp 9 lần. Điều này đang trực tiếp chuyển hóa thành doanh thu: AI ACV đã vượt 1 tỷ USD, công ty đặt mục tiêu vượt 1,5 tỷ USD vào cuối năm 2026, trong khi các sản phẩm AI mới đang tạo ra mức tăng giá trị hợp đồng khoảng 20–30%. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng khách hàng đang trả tiền cho kết quả đạt được, thay vì chỉ trả tiền cho số lượng token sử dụng. Mô hình này có thể giúp ServiceNow bảo vệ biên lợi nhuận, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh trước các nhà cung cấp chỉ cung cấp mô hình AI hoặc các công cụ AI độc lập.

Giá cổ phiếu ServiceNow (khung thời gian D1)

Cổ phiếu ServiceNow đang tăng mạnh sau báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng vẫn giao dịch thấp hơn khoảng 60% so với mức đỉnh lịch sử. Ngay cả trong trường hợp cổ phiếu mở cửa quanh mức 105 USD/cổ phiếu, giá vẫn cần tăng thêm khoảng 20% để quay trở lại đường trung bình động hàm mũ EMA200 (đường màu đỏ).

Nguồn: xStation5