Cổ phiếu SpaceX chịu áp lực từ đợt phát hành nợ

Cổ phiếu SpaceX chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi công ty công bố kế hoạch phát hành trái phiếu mới. Cổ phiếu hiện giảm hơn 7% trong phiên hôm nay. Đợt phát hành 20 tỷ USD trái phiếu cao cấp không có tài sản đảm bảo (unsecured senior notes) được cho biết sẽ được sử dụng, trong số những mục đích khác, để hoàn trả các khoản vay cầu nối (bridge financing) và phục vụ "các mục đích chung của doanh nghiệp".

Đồng thời, công ty tiết lộ rằng tính đến ngày 19/6, họ đang nắm giữ khoảng 100 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Cũng cần lưu ý rằng hệ số thanh toán hiện hành của công ty ở mức 1,2, thấp hơn mức trung bình của thị trường, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của ngành hàng không vũ trụ.

Áp lực bán còn gia tăng sau khi một trong những ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ công bố báo cáo phân tích. Các chuyên gia phân tích của KeyBanc cho biết sau đợt tăng giá mạnh kể từ khi IPO, định giá hiện tại của SpaceX về cơ bản đã phản ánh phần lớn tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Theo KeyBanc, SpaceX vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phóng tên lửa quỹ đạo và dịch vụ vệ tinh, tuy nhiên mức định giá hiện nay đã phản ánh đầy đủ tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Theo phần lớn các nhà phân tích, yếu tố bất định lớn nhất vẫn là tốc độ phát triển của tên lửa Starship, vốn đóng vai trò then chốt đối với việc mở rộng mạng lưới Starlink, giảm chi phí phóng và triển khai các dự án hạ tầng trong tương lai. Đối với chương trình Starship, kết quả của chuyến bay thử nghiệm thứ 13, dự kiến diễn ra vào ngày 29/6, sẽ là yếu tố mang tính quyết định.

SPXC.US (D1)

Dù lịch sử giao dịch của công ty còn khá ngắn, biểu đồ hiện cho thấy giá đang dao động trong một kênh tích lũy từ 135 USD đến 225 USD. Theo các mức Fibonacci Retracement, giá hiện nằm ở khu vực giữa của kênh này. Với đà bán hiện tại cùng hoạt động chốt lời của các nhà đầu cơ, kịch bản cơ sở là giá có thể điều chỉnh về vùng nằm giữa mức Fibonacci 78,6% và 100%, đây được xem là vùng mục tiêu của nhịp điều chỉnh trước khi có thể xuất hiện một nỗ lực bứt phá đi lên trở lại. Nguồn: xStation5