Cổ phiếu The L3Harris Technologies giảm mạnh bất chấp việc chính phủ đầu tư hàng tỷ USD

Cổ phiếu L3Harris Technologies (LXH.US) - nhà sản xuất các hệ thống quốc phòng tiên tiến - tăng mạnh 13% ngay đầu phiên hôm nay trên Phố Wall sau khi công ty công bố kế hoạch tách và IPO mảng kinh doanh tên lửa vào nửa cuối năm 2026. Động thái này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với ngành quốc phòng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang và chi tiêu quốc phòng của Mỹ gia tăng. Đặc biệt quan trọng là quan hệ đối tác chiến lược với Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD), giúp đảm bảo nguồn đơn hàng ổn định và dòng doanh thu dài hạn cho công ty sau khi tách ra. Thị trường đã nhanh chóng ghi nhận tiềm năng của đợt IPO mảng tên lửa – giao dịch này không chỉ tối ưu hóa cấu trúc doanh nghiệp của L3Harris mà còn tạo điều kiện huy động vốn ngay lập tức cho một lĩnh vực quốc phòng đang phát triển rất nhanh. Việc cổ phiếu công ty mẹ tăng mạnh cho thấy niềm tin của nhà đầu tư rằng mảng tên lửa có tiềm năng tăng trưởng vượt trội so với các bộ phận còn lại, với triển vọng được bảo đảm bởi các hợp đồng liên bang.

Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi khoản đầu tư trị giá 1 tỷ GBP của chính phủ vào Missile Solutions L3Harris. Khoản đầu tư này được xem là bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng của Mỹ và thậm chí có thể là chất xúc tác mạnh hơn cả triển vọng IPO. Bộ Quốc phòng, dưới chiến lược mới mang tên “Go Direct-to-Supplier”, đang chuyển sang tài trợ trực tiếp cho các nhà cung cấp then chốt, qua đó đảm bảo các đơn hàng dài hạn cho các dòng tên lửa như Tomahawk, PAC-3, THAAD và Standard Missile. Cấu trúc giao dịch - cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, sẽ tự động chuyển thành cổ phiếu phổ thông trong đợt IPO nửa cuối năm 2026 - đồng nghĩa với việc chính phủ không chỉ trợ cấp mở rộng sản xuất mà còn tham gia vào lợi nhuận tiềm năng từ việc niêm yết. Mô hình này kết hợp nhu cầu được bảo đảm từ Lầu Năm Góc với tiềm năng định giá trên thị trường, gần như loại bỏ rủi ro kinh doanh cho công ty mới. Đồng thời, khoản đầu tư cũng phát đi tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của chính quyền Trump trong việc nhanh chóng tăng cường năng lực sản xuất của ngành quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, qua đó tạo ra động lực tăng trưởng rất mạnh cho toàn ngành trong những năm tới.

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu mở cửa với một khoảng gap tăng rất lớn, dù hiện tại gap này đã thu hẹp gần như hoàn toàn, cho thấy thông tin tích cực có thể đã phần nào được thị trường phản ánh từ trước. Dù vậy, điều này không làm thay đổi xu hướng tăng tổng thể (xét theo các đường trung bình động hàm mũ – EMA), dù động lượng tăng ngắn hạn khá mạnh và có thể bị hạn chế. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện đang vượt ngưỡng 83 điểm, cho thấy trạng thái quá mua trong ngắn hạn.

