Cổ phiếu TSMC đạt mức đỉnh mới sau khi nâng dự báo cho năm 2024 📈

Cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) niêm yết tại Hoa Kỳ hiện đang tăng 7% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý 3, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ về điện thoại thông minh và chip trí tuệ nhân tạo. Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới công bố lợi nhuận ròng trong quý tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái lên 325,26 tỷ TWD, tương đương 10,10 tỷ USD. Con số này vượt qua dự kiến của các nhà phân tích là 298,00 tỷ TWD. Đồng thời, doanh thu của TSMC cũng đạt kỷ lục, tăng 39% lên 759,69 tỷ TWD trong quý. Sau những kết quả tài chính mạnh mẽ trên, công ty đã quyết định tăng dự báo thu nhập cho quý 4 năm nay và cho cả năm. DỰ BÁO QUÝ 4 Doanh thu: 26,1 - 26,9 tỷ USD, dự kiến ​​của các nhà phân tích 24,94 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 57% - 59%, dự kiến của các nhà phân tích ​​54,7%

Biên lợi nhuận hoạt động: 46,5% - 48,5%, dự kiến của các nhà phân tích ​​44,3% KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ 3 Thu nhập ròng: 325,3 tỷ TWD, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến ​​299,3 tỷ TWD

Biên lợi nhuận gộp: 57,8% so với 53,2% cùng kỳ năm trước, dự kiến ​​54,8%

Lợi nhuận hoạt động: 360,77 tỷ TWD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến ​​330,82 tỷ TWD

Biên lợi nhuận hoạt động: 47,5% so với 42,5% cũng kỳ năm trước, dự kiến ​​44,6%

Doanh số bán hàng: 759,69 tỷ TWD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến ​​751,06 tỷ TWD NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC Doanh số bán hàng năm 2024 sẽ tăng gần 30% tính theo đồng USD

Công ty nhận thấy nhu cầu "cực kỳ mạnh mẽ" liên quan đến trí tuệ nhân tạo Với kết quả tài chính mạnh mẽ trên, cổ phiếu đã tăng lên mức đỉnh mới trước khi Phố Wall mở cửa. Hơn nữa, cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) cũng tăng gần 3%. Nguồn: xStation

