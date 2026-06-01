Liệu kỷ nguyên mới của Nvidia sẽ bắt đầu từ hôm nay?

Trong khi phần lớn nhà đầu tư vẫn nhìn nhận Nvidia chủ yếu qua lăng kính của những bộ xử lý đồ họa mạnh mẽ phục vụ các trung tâm dữ liệu, công ty vừa chứng minh rằng tham vọng của mình còn vượt xa điều đó. Jensen Huang đã trình bày một bước đi có thể được xem là một sự xoay trục chiến lược mang tính nền tảng, đồng thời là tín hiệu rõ ràng cho thấy công ty muốn định hình hướng đi của toàn bộ ngành bán dẫn. Nvidia chính thức không còn chỉ là một nhà sản xuất chip đồ họa mà đang trở thành một công ty hạ tầng toàn cầu. Chiến lược này dựa trên việc xây dựng các “AI Factory” (nhà máy AI) - những hệ thống tích hợp quy mô lớn kết hợp sức mạnh tính toán, mạng lưới, phần mềm và cơ sở hạ tầng. Chúng được thiết kế để mang lại doanh thu thực cho doanh nghiệp từ mỗi token được tạo ra trong môi trường số, đồng nghĩa với việc Nvidia muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị của công nghệ hiện đại.

Động thái mới nhất cho thấy công ty muốn đưa trí tuệ nhân tạo trực tiếp lên máy tính cá nhân và biến chúng thành một thế hệ thiết bị mới sẵn sàng cho kỷ nguyên của các tác nhân số tự động (autonomous digital agents). Điều gây bất ngờ nhất đối với thị trường là cuộc tấn công trực diện của Nvidia vào một thành trì đã nằm dưới sự thống trị gần như tuyệt đối của Intel và AMD trong nhiều thập kỷ: thị trường máy tính Windows và máy tính để bàn. Siêu chip RTX Spark, được phát triển cùng MediaTek và Microsoft, mang kiến trúc Arm hiệu quả đến với nhóm người dùng cao cấp. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc Nvidia đang mở rộng sự hiện diện của mình từ hạ tầng trung tâm dữ liệu đến tận người dùng cuối.

Thị trường máy tính cá nhân từ lâu không còn là nơi dễ dàng tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, nhưng Nvidia đang tiếp cận theo cách hoàn toàn khác các đối thủ hiện hữu. RTX Spark được thiết kế không chỉ để tối ưu hiệu năng mà còn phục vụ AI cục bộ, sáng tạo nội dung và chơi game - những ứng dụng có thể định nghĩa lại khái niệm máy tính hiện đại. Đây không còn đơn thuần là việc mở rộng danh mục sản phẩm, mà giống như một nỗ lực xây dựng một nhóm thiết bị hoàn toàn mới, nơi AI không phải tính năng bổ sung mà là yếu tố trung tâm trong toàn bộ thiết kế.

Đồng thời, Nvidia cũng đang củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu bằng việc giới thiệu kiến trúc CPU Vera. Đây là câu trả lời trực tiếp dành cho những người hoài nghi cho rằng sự phát triển của các phòng máy chủ sẽ dần chuyển sang các bộ xử lý đa dụng, khiến vai trò của các bộ tăng tốc Nvidia trở nên kém quan trọng hơn. Vera là bộ xử lý máy chủ độc lập đầu tiên của Nvidia tham gia cuộc cạnh tranh trực diện với các dòng Intel Xeon và AMD Epyc. Theo tuyên bố của công ty, nó có thể nhanh gần gấp đôi trong các tác vụ liên quan đến AI so với kiến trúc x86 truyền thống, và những gã khổng lồ công nghệ đầu tiên như OpenAI, Anthropic và SpaceX đã đặt các lô hàng đầu tiên.

Ngoài ra, Nvidia nhấn mạnh rằng các giải pháp phần mềm mới giúp cải thiện hiệu quả năng lượng đến mức các nhà vận hành trung tâm dữ liệu có thể triển khai nhiều hơn tới 40% số lượng chip tăng tốc trong cùng một ngân sách điện năng. Đây là một lợi thế kinh tế cực kỳ lớn đối với toàn ngành. Từ góc độ thị trường, đây là một câu chuyện tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù giá cổ phiếu Nvidia trong năm nay có phần khiêm tốn hơn so với chỉ số chung của ngành bán dẫn, những đổi mới vừa được công bố có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho tăng trưởng. Về mặt tài chính, Nvidia hiện là một gã khổng lồ với doanh thu quý gần nhất xấp xỉ tổng doanh thu cả năm của Intel và AMD cộng lại. Nếu Nvidia thành công trong việc mở ra thị trường mới này và thuyết phục được các nhà sản xuất phần cứng cũng như người dùng cuối đón nhận thế hệ thiết bị mới, công ty sẽ sở hữu thêm một động lực tăng trưởng mạnh mẽ bên cạnh mảng máy chủ vốn đã thống trị. Đặc biệt đối với các cổ đông lo ngại về tình trạng thiếu hụt linh kiện sản xuất, Nvidia khẳng định rằng những hạn chế về nguồn cung toàn cầu sẽ không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng các dòng chip mới. Chúng sẽ được sản xuất tại các nhà máy của TSMC bằng công nghệ tiến trình 3N.

Vì vậy, ngày càng khó để nhìn nhận Nvidia chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất linh kiện. Công ty đang trở thành nền tảng của toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng trí tuệ nhân tạo, kết nối những chiếc laptop cao cấp với các máy chủ mạnh nhất thế giới và xây dựng một hào lũy kinh doanh mà các đối thủ sẽ rất khó vượt qua. Nvidia không chỉ đang tận dụng cuộc cách mạng công nghệ hiện tại mà còn chủ động mở rộng và thúc đẩy nó tiến nhanh hơn. Những sản phẩm sắp ra mắt hoàn toàn có thể làm thay đổi vĩnh viễn cán cân quyền lực trên các thị trường tài chính.

Nguồn: xStation5