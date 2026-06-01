Tóm tắt thị trường: Nvidia và Microsoft thổi bùng sự lạc quan của thị trường⚡

🌍 Địa chính trị
-
Xung đột Mỹ - Iran đã bước sang tháng thứ tư mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Trump cho biết ông "không vội" đạt được một thỏa thuận và cảnh báo rằng hành động quân sự có thể được nối lại nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Trên Truth Social, ông kêu gọi các chính trị gia kiên nhẫn, đồng thời trấn an rằng: "Mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp."
-
Thông tin về việc Tổng thống Iran Pezeshkian từ chức đã gây chấn động thị trường. Theo các báo cáo, ông đã thông báo với Lãnh tụ Tối cao rằng IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã nắm quyền ra quyết định, khiến vai trò tổng thống chỉ còn mang tính nghi thức.
-
Truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin này và gọi đó là "tuyên truyền từ nước ngoài", nhưng thị trường vẫn phản ứng nghiêm túc. Do Mỹ trước đó đàm phán với Bộ Ngoại giao dân sự của Iran, cơ quan có thể không nhận được sự ủy quyền từ IRGC, nên bất kỳ thỏa thuận nào hiện nay đều bị đặt dấu hỏi.
-
Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc nhau thực hiện các cuộc tấn công mới. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mang tính "tự vệ" nhằm vào các trạm radar và máy bay không người lái của Iran, trong khi Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Mỹ. Rubio đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Aoun và Thủ tướng Netanyahu về một lộ trình "giảm leo thang từng bước", nhưng phía Mỹ tuyên bố Hezbollah đã ngăn cản thỏa thuận theo chỉ đạo từ Tehran. Ngoài ra còn xuất hiện báo cáo về một nỗ lực đánh chặn tên lửa đạn đạo khác gần căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait.
-
Hải quân Mỹ đã âm thầm hộ tống khoảng 70 tàu thương mại trong vòng ba tuần, tương đương trung bình 3 tàu/ngày - trong khi trước chiến tranh con số này thường vượt quá 100 tàu/ngày. Các tàu hoạt động "dưới tầm radar". Đây là một dòng chảy thương mại tối thiểu được kiểm soát, chưa phải sự trở lại của hoạt động thương mại bình thường.
📊 Kinh tế và Ngân hàng Trung ương
-
Lạm phát do xung đột Iran gây ra "quá lan rộng để có thể bỏ qua" - hiện đã lan từ lĩnh vực năng lượng sang toàn bộ chuỗi cung ứng. Schnabel từ chối đưa ra giới hạn về số lần tăng lãi suất và cho biết ECB sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu. EUR/USD giảm nhẹ xuống 1,1651 (-0,05%).
-
Fed: Thị trường đang định giá tăng lãi suất chứ không phải cắt giảm Powell cảnh báo hôm Chủ nhật về nguy cơ "chính trị hóa Fed", trong khi Kashkari cho rằng ngay cả khi Eo biển Hormuz được mở lại, chuỗi cung ứng và lạm phát có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến để bình thường hóa. Tuần này sẽ có bài phát biểu từ: Logan, Hammack và Daly. Báo cáo NFP quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 5/6: Dự báo: 85.000 việc làm mới, Tỷ lệ thất nghiệp: 4,3%
-
Japan: Đầu tư vốn Q1: 0,0% YoY (dự báo +4,0%), Nguy cơ GDP bị điều chỉnh giảm. PMI sản xuất tháng 5 giảm xuống 54,5, trong khi chi phí sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 32 tháng. Thống đốc BOJ Ueda sẽ phát biểu vào thứ Tư. Thị trường đang tìm kiếm tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong tháng 6, dù nội bộ BOJ vẫn chưa có sự đồng thuận.
-
China: PMI sản xuất Caixin/S&P Global giảm xuống 51,8 trong tháng 5 (so với 52,2 trước đó), trong khi PMI chính thức giảm về ngưỡng 50 điểm do đơn hàng xuất khẩu suy yếu. Bắc Kinh tiếp tục siết chặt các quy định về đầu tư nước ngoài nhằm hạn chế việc chuyển giao công nghệ và dữ liệu.
📈 Thị trường chứng khoán - Hợp đồng tương lai và tâm lý nhà đầu tư
-
S&P 500 futures +0.29%, Nasdaq 100 futures +0.57% - Hợp đồng tương lai Phố Wall khởi động tháng 6 ở mức đỉnh lịch sử. S&P 500 đã ghi nhận chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp - chuỗi dài nhất kể từ cuối năm 2023 - và tăng 5.2% trong tháng 5. Nasdaq tăng hơn 8% trong tháng 5.
-
Mùa báo cáo lợi nhuận quý 1 là một trong những mùa mạnh nhất trong nhiều năm. Khoảng 85% các công ty thuộc S&P 500 vượt kỳ vọng (trung bình 5 năm: 78%), và lợi nhuận vượt dự báo 16.7% - cao hơn gấp đôi mức trung bình lịch sử 7.3%.
🌏 Châu Á
-
Hàn Quốc: Chỉ số KOSPI tăng 1.31% lên mức đỉnh lịch sử. Xuất khẩu bán dẫn đạt mức kỷ lục trong tháng 5 (mức tăng cao nhất trong tổng xuất khẩu trong hơn 4 thập kỷ). Samsung Electronics tăng 9.5%, với vốn hóa thị trường vượt 2,000 nghìn tỷ won - được thúc đẩy bởi kỳ vọng liên quan đến các cuộc gặp của CEO Nvidia Jensen Huang với giới chức Hàn Quốc.
-
LG Electronics tăng 28% sau khi xuất hiện thông tin rằng Huang sẽ gặp Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo để thảo luận về hợp tác trong AI và robot. Nvidia đã lên lịch “Korean Partner Night” trong khuôn khổ COMPUTEX tại Đài Bắc; SK Hynix và nhiều công ty khác cũng sẽ tham dự. Nvidia dự kiến cung cấp hơn 260,000 chip tiên tiến nhất cho các công ty Hàn Quốc - bao gồm Samsung và Hyundai Motor.
-
Nikkei 225 +0.17%, Hang Seng +0.73%, CSI 300 -0.32%, ASX 200 -0.21%, KOSDAQ -1.58%. Tâm lý thị trường khu vực trái chiều - thận trọng trước việc chưa có đột phá trong đàm phán Mỹ–Iran. SoftBank Group +5% sau thông báo đầu tư 45 tỷ euro vào hạ tầng AI tại Pháp trong 5 năm.
💱 Tiền tệ
-
AUD là đồng tiền mạnh nhất trong ngày - Currency Strength Meter (7:10 sáng CEST) cho thấy AUD vượt trội so với GBP, USD và EUR. NZD và CHF đang suy yếu rõ rệt.
-
USD giữ ổn định sau một tuần giảm. Chỉ số Dollar Index (DXY) +0.04% lên ~99.05, EUR/USD -0.05% (1.1651), USD/JPY +0.07% (159.44), GBP/USD +0.08% (1.3461). Yên Nhật yếu - USDJPY dao động quanh 159.48.
-
EUR/PLN +0.07% (4.2293), USD/PLN +0.10% (3.6297). Zloty Ba Lan ổn định bất chấp căng thẳng địa chính trị.
🛢️Hàng hóa
-
Giá dầu tăng mạnh. WTI +1.69% lên 89.52 USD, Brent (OIL) +1.23% lên 92.95 USD - sau các báo cáo về các cuộc tấn công quân sự tiếp diễn giữa Israel và Lebanon cùng các đòn trả đũa giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, trong tháng 5, dầu ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 (gần -17%), khi kỳ vọng về một thỏa thuận còn cao.
-
Vàng -0.63% (4,516.69 USD/oz). Bạc tăng nhẹ (+0.12%, 75.58 USD/oz). Khí tự nhiên +1.83% lên 3.34 USD.
🏢 Doanh nghiệp
-
Nvidia + Microsoft = “kỷ nguyên mới của PC”. Ngay từ tuần tới, tại COMPUTEX và Microsoft Build, các mẫu PC Windows chạy chip Nvidia (ARM) sẽ được ra mắt. Các nhà sản xuất: Surface, Dell. Microsoft cũng đang phát triển phần mềm cho các tác nhân AI cục bộ.
-
Nvidia chính thức bước vào thị trường CPU cho PC. Trong keynote tại COMPUTEX ở Đài Bắc, Jensen Huang đã giới thiệu chip N1X mới (kiến trúc ARM, sản xuất bởi MediaTek) và siêu chip RTX Spark - kết hợp GPU Blackwell và CPU N1X với 128 GB bộ nhớ hợp nhất, sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC. Huang so sánh sự thay đổi này với sự ra đời của smartphone: “Đây là cuộc tái phát minh hoàn chỉnh của PC trong 40 năm.”
-
Nvidia cũng thông báo CPU trung tâm dữ liệu Vera hiện đã đi vào sản xuất hàng loạt. Vera tạo token nhanh hơn 1.8 lần so với x86 và là yếu tố then chốt cho “AI factories” - hỗ trợ suy luận agent, cần xử lý CPU đa dụng thay vì chỉ GPU song song. Huang gọi Vera là “động cơ tăng trưởng chính mới” của công ty. Khách hàng đầu tiên gồm OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle và CoreWeave - dự kiến triển khai từ mùa thu 2026.
-
Samsung đã gửi mẫu chip HBM4e tới khách hàng, vượt trước các đối thủ. Nvidia đã đóng lỗ hổng xuất khẩu: Bộ Thương mại Mỹ chặn dòng chip Nvidia và AMD sang Trung Quốc qua các công ty trung gian - hàng trăm nghìn chip tiên tiến có thể đã đi vào Trung Quốc qua kênh này trong năm qua.
-
Berkshire Hathaway mua lại Taylor Morrison trị giá 8.5 tỷ USD - hoàn toàn bằng tiền mặt; mức giá cao hơn 24% so với giá đóng cửa phiên trước; thương vụ dự kiến hoàn tất vào nửa cuối năm 2026.
🔐 Tiền điện tử
-
Bitcoin -0.52%, giao dịch quanh 73,293 USD.
🔑Cần chú ý gì hôm nay?
-
Chỉ số ISM sản xuất của Mỹ (công bố buổi chiều) (dự báo: 53.0 so với 52.7 trước đó) - dữ liệu vĩ mô quan trọng đầu tiên trong tuần.
-
Bất kỳ tin tức nào liên quan đến tình hình Mỹ–Iran có thể gây biến động mạnh giá dầu và thị trường tài chính - các nhà phân tích cho rằng kịch bản “sell the news” sau một thỏa thuận tiềm năng là hoàn toàn có thể xảy ra.
-
Cổ phiếu Nvidia, Microsoft, Samsung và LG là thước đo tâm lý thị trường liên quan đến AI và công nghệ trong bối cảnh COMPUTEX và các cuộc gặp của Jensen Huang
GOLD - Bật tăng sau khi test đáy 2 tháng, liệu đà giảm đã kết thúc?
📆Top 3 thị trường đáng chú ý
Tin đầu ngày: Thị trường vẫn hứng khỏi dù căng thẳng địa chính trị leo thang⏰
Hungary mở khóa nguồn vốn EU; EUR/HUF giảm 0,5%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.