Tóm tắt thị trường: Nvidia và Microsoft thổi bùng sự lạc quan của thị trường⚡

🌍 Địa chính trị

Xung đột Mỹ - Iran đã bước sang tháng thứ tư mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Trump cho biết ông "không vội" đạt được một thỏa thuận và cảnh báo rằng hành động quân sự có thể được nối lại nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Trên Truth Social, ông kêu gọi các chính trị gia kiên nhẫn, đồng thời trấn an rằng: "Mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp."

Thông tin về việc Tổng thống Iran Pezeshkian từ chức đã gây chấn động thị trường. Theo các báo cáo, ông đã thông báo với Lãnh tụ Tối cao rằng IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã nắm quyền ra quyết định, khiến vai trò tổng thống chỉ còn mang tính nghi thức.

Truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin này và gọi đó là "tuyên truyền từ nước ngoài", nhưng thị trường vẫn phản ứng nghiêm túc. Do Mỹ trước đó đàm phán với Bộ Ngoại giao dân sự của Iran, cơ quan có thể không nhận được sự ủy quyền từ IRGC, nên bất kỳ thỏa thuận nào hiện nay đều bị đặt dấu hỏi.

Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc nhau thực hiện các cuộc tấn công mới. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mang tính "tự vệ" nhằm vào các trạm radar và máy bay không người lái của Iran, trong khi Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Mỹ. Rubio đã điện đàm với Tổng thống Lebanon Aoun và Thủ tướng Netanyahu về một lộ trình "giảm leo thang từng bước", nhưng phía Mỹ tuyên bố Hezbollah đã ngăn cản thỏa thuận theo chỉ đạo từ Tehran. Ngoài ra còn xuất hiện báo cáo về một nỗ lực đánh chặn tên lửa đạn đạo khác gần căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait.