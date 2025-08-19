Cổ phiếu UEC giảm 10% trong bối cảnh Nga - Ukraine có khả năng đạt được lệnh ngừng bắn📉

Cổ phiếu của nhóm ngành khai thác uranium đang giảm mạnh hôm nay, mặc dù hợp đồng tương lai uranium tăng lên 73,5 USD/pound. Đà giảm này có thể liên quan gián tiếp đến khả năng ngừng bắn tại Ukraine và khả năng hạ nhiệt quan hệ giữa Washington và Moscow. Do đó, nguy cơ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt rộng lên ngành hạt nhân chiến lược của Nga đã giảm xuống.
Gần đây, cổ phiếu khai thác uranium tăng một phần nhờ kỳ vọng về các lệnh trừng phạt đối với uranium của Nga. Tuy nhiên, trong kịch bản ngược lại, mặc dù thị trường uranium nội địa tại Mỹ nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng sẽ không hoàn toàn thoát khỏi sự cạnh tranh từ nguồn cung thay thế.
Ngoài ra, hoạt động chốt lời cũng đang gây áp lực, khiến cổ phiếu khai thác uranium giảm sâu. Trong số những mã giảm mạnh nhất có Cameco và Centrus Energy, trong khi Energy Fuels giảm gần 18%. Cổ phiếu Uranium Energy Corp (UEC.US) cũng mất hơn 10%, rút lui khỏi mức đỉnh lịch sử.
UEC.US (khung D1)
