Cổ phiếu uranium sau đợt bán tháo 📉 Uranium Energy Corp. giảm 50% so với đỉnh

Công ty uranium lớn nhất tại Hoa Kỳ, Uranium Energy Corp. (UEC.US), đã điều chỉnh khoảng 40% từ mức đỉnh gần đây. Mới đây, H.C. Wainwright tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua (Buy) đối với Uranium Energy Corp. cùng giá mục tiêu 26,75 USD, mặc dù công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý yếu hơn kỳ vọng với khoản lỗ ròng và không ghi nhận doanh thu. Điểm quan trọng nhất trong báo cáo không nằm ở khoản lỗ mà là chiến lược nắm giữ uranium của UEC. Công ty quyết định không bán U3O8 ra thị trường giao ngay, mặc dù giá uranium đang giao dịch quanh 86 USD/pound, cho thấy ban lãnh đạo kỳ vọng mức giá tốt hơn hoặc các hợp đồng dài hạn hấp dẫn hơn trong những quý tới. Hiện giá uranium giao ngay dao động quanh 85 USD/pound, sau khi giảm từ vùng khoảng 97 USD/pound hồi đầu năm, dù xu hướng dài hạn vẫn đang đi lên.

Công ty ghi nhận lỗ ròng quý là 52,3 triệu USD, tương đương 0,11 USD/cổ phiếu, so với khoản lỗ 30,2 triệu USD trong quý trước. Kết quả phản ánh áp lực chi phí mà các nhà sản xuất thường gặp trong giai đoạn mở rộng sản xuất.

Sản lượng tại Christensen Ranch đạt 146.550 pound U3O8, trong khi việc đưa Burke Hollow vào hoạt động đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy UEC đang chuyển mình từ một cổ phiếu hưởng lợi theo giá uranium sang một nhà sản xuất uranium thực thụ.

Hiện UEC đang nắm giữ khoảng 1,5 triệu pound U3O8 trong kho. Với giá giao ngay 86 USD/pound, lượng tồn kho này có giá trị thị trường lý thuyết khoảng 129 triệu USD, vừa tạo vùng đệm tài chính vừa giúp công ty hưởng lợi nếu giá uranium tiếp tục tăng.

Thị trường phản ứng tiêu cực trước việc công ty không đạt kỳ vọng về doanh thu, ghi nhận khoản lỗ lớn hơn dự báo và gặp chậm trễ trong sản xuất, khiến cổ phiếu giảm 24% chỉ trong một tuần, xuống còn 10,65 USD. Dù vậy, cổ phiếu vẫn cao hơn khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy một phần áp lực hiện nay đến từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh.

H.C. Wainwright cũng nhấn mạnh vị thế thanh khoản mạnh và bảng cân đối kế toán nhiều tiền mặt của UEC, khi lượng tiền mặt hiện vượt tổng nợ vay, giúp giảm rủi ro tài chính trong quá trình mở rộng sản xuất.

Câu hỏi quan trọng nhất đối với nhà đầu tư hiện nay là liệu UEC có thể giảm chi phí sản xuất trên mỗi pound uranium khi sản lượng tăng lên hay không. Nếu chi phí đơn vị giảm dần, các khoản lỗ hiện tại sẽ ngày càng được xem là mang tính tạm thời thay vì mang tính cấu trúc.

Điểm gây thất vọng lớn nhất là EPS đạt -0,11 USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng -0,03 USD, trong khi thị trường cũng kỳ vọng doanh thu khoảng 12,1 triệu USD. Đây là nguyên nhân chính khiến khuyến nghị tích cực của giới phân tích không thể ngăn đà bán tháo gần đây.

Đối với toàn ngành uranium, tín hiệu hiện vẫn mang tính trái chiều. Giá uranium giao ngay vẫn giữ quanh vùng 80 USD/pound, nhưng tâm lý yếu đối với nhóm cổ phiếu hàng hóa cùng dòng tiền đầu tư tài chính suy giảm đang tạo áp lực lên cổ phiếu uranium.

Luận điểm tăng giá đối với UEC vẫn dựa trên ba yếu tố: giá uranium duy trì ở mức cao, sản lượng uranium nội địa của Mỹ tiếp tục tăng, và khả năng hiện thực hóa giá trị lượng tồn kho hoặc ký các hợp đồng dài hạn với mức giá hấp dẫn hơn.

Rủi ro giảm giá cũng khá rõ ràng. Nếu tình trạng chậm tiến độ kéo dài, chi phí vẫn cao và doanh thu tiếp tục ở mức rất thấp hoặc bằng không, nhà đầu tư có thể sẽ định giá UEC như một quyền chọn theo giá uranium hơn là một nhà sản xuất đã vận hành ổn định.

Cổ phiếu UEC.US (khung D1)

Cổ phiếu UEC hiện đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), vùng thường đóng vai trò là khu vực tích lũy dài hạn trong những năm gần đây.

Nguồn: xStation5

Cameco gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cigar Lake

Cameco đã hoàn tất việc mua thêm cổ phần tại mỏ uranium Cigar Lake từ TEPCO Resources.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Cameco tăng thêm 2,871 điểm phần trăm, lên 57,418%, trong khi tỷ lệ sở hữu của Orano Canada tăng lên 42,582%.

Giao dịch này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành uranium bởi Cigar Lake là một trong những mỏ uranium lớn nhất và có hàm lượng quặng cao nhất thế giới.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu giúp Cameco hưởng lợi nhiều hơn từ sản lượng uranium trong tương lai cũng như cải thiện dòng tiền nếu giá uranium tiếp tục duy trì ở mức cao.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, thương vụ này cho thấy các nhà sản xuất uranium hàng đầu đang tiếp tục củng cố quyền kiểm soát đối với các tài sản khai thác chất lượng cao thay vì phụ thuộc vào việc mua uranium trên thị trường giao ngay.

Biểu đồ CCJ.US (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Cameco hiện đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 10% so với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), trong khi vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nằm quanh 100–103 USD/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5

Centrus Energy gia nhập S&P SmallCap 600

Centrus Energy sẽ chính thức gia nhập chỉ số S&P SmallCap 600 vào ngày 14/07, động thái có thể tạo thêm nhu cầu kỹ thuật từ các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng chỉ số này.

Công ty đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân của Mỹ với tư cách là nhà cung cấp uranium làm giàu.

Centrus đặc biệt quan trọng đối với thế hệ lò phản ứng hạt nhân mới khi đang phát triển HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) – loại nhiên liệu chuyên dụng cần thiết cho nhiều thiết kế lò phản ứng tiên tiến.

Việc được thêm vào chỉ số không làm thay đổi ngay các yếu tố cơ bản của công ty, nhưng có thể giúp cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức chú ý hơn và gia tăng tỷ trọng nắm giữ của các quỹ đầu tư thụ động.

Đối với toàn ngành uranium, đây tiếp tục là dấu hiệu cho thấy thị trường vốn ngày càng đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân tại Hoa Kỳ.

Cổ phiếu Centrus (LEU.US) (khung D1)

Cổ phiếu Centrus đã giảm khoảng 65% so với mức đỉnh và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 20% so với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ) trên biểu đồ ngày.

Nguồn: xStation5